За пять лет в филиал ОКЦ пришли заниматься более 300 детей

В этом году исполнится пять лет филиалу Общественно-культурного центра, расположенному в районе КПП Благовещенска. За эти годы сюда пришли заниматься творчеством, иностранными языками и спортом более 300 детей. Сейчас ребята готовятся к праздникам и поездке на фестиваль во Владивосток.

Пять лет назад здание, где сейчас филиал, выглядело совсем не лучшим образом, а дети из района КПП вынуждены были ездить на творческие и спортивные занятия в центр города, или вообще дополнительное образование им было недоступно. Сейчас в здании по адресу: Кузнечная, 210, с 9 утра до 9 вечера звучат детские голоса.

Вокальная студия «Гармония» – коллектив уже известный. Лауреаты и дипломанты городских и областных фестивалей и конкурсов готовятся сейчас к поездке во Владивосток. Их ждёт четвёртый открытый фестиваль – конкурс зрелищных и экспериментальных видов искусств «Точка опоры». Программу готовят серьёзную – и многоголосые песни, и сольные номера.

Почти все в исполнении вокальной группы прозвучат впервые. Конкурс состоится с 22 по 24 марта. Руководитель «Гармонии» – педагог Анастасия Сеитова, говорит, что главное – научить детей работать в коллективе, слушать и слышать друг друга и сохранять доброжелательную атмосферу.

«Не на сольное исполнение я делаю акцент, а на ансамблевое пение, а там уже... Но мы все дружим, у нас хороший коллектив, у нас есть девчонки, которые ходят уже 4-й год. И вот их я уже показываю в сольном исполнении – пробуют себя, а так пока ансамблевое», – делится художественный руководитель вокальной студии «Гармония» Анастасия Сеитова.

Перед конкурсом у «Гармонии» – ещё одно выступление – отчётный концерт. Он состоится в малом зале Общественно-культурного центра 4 марта. К нему готовятся все артисты – и взрослые, и самые маленькие.

В соседнем классе занимаются юные спортсмены. Студия «Айкидо» – одна из самых популярных у населения. Мальчишки сюда бегом бегут – традиционное боевые искусство Японии – это не просто грубая сила. Это прежде всего философия: умение правильно мыслить, уважать противника, и главное– никакой агрессии. Хотя приёмы не шуточные: противника надо уметь уложить на раз-два.

В небольшом фойе развернута экспозиция рисунков учащихся творческой студии «Колорит». Ребята готовятся к 23 февраля. Для занятий у художников-удобный кабинет. Вообще, здесь все светло и уютно.

За пять лет количество творческих объединений выросло с трёх небольших студий до 13 клубных формирований на двух филиалах – подобный есть ещё в районе спичфабрики. Всего здесь занимаются творчеством и спортом 300 детей. Есть хореографическая студия «Сувенир», вокальная группа «Здравушка», студия уличного танца «Джем», и другие коллективы.

«И в районе спичфабрики, и в районе КПП – это единственные очаги культуры и творчества, и eсли у нас это получится, мы обязательно это воплотим в жизнь», – говорит заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ОКЦ Евгения Шелепова.

Многое ещё впереди у талантливых детей и педагогов. Ближайшие мероприятия: концерт ко Дню защитника Отечества, который состоится 22 февраля, и масленичное гуляние. В этом году праздник пройдёт на двух площадках города: в районах КПП и парке Дружбы 26 февраля.

Просмотров всего: 140

#дети #технологии

распечатать