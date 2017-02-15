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15 февраля 2017, 18:52 22

У благовещенки, отдыхавшей с Андреем Малаховым, пропал муж

У благовещенки, отдыхавшей с Андреем Малаховым, пропал муж
Фото: Одноклассники, Елена Лиуфа

Жительница Благовещенска Елена Лиуфа, которая стала известна после того, как больше недели провела в Италии в рамках проекта «В отпуск с Андреем Малаховым», заявила о пропаже мужа. Дмитрий исчез после своего дня рождения, почти неделю о нём ничего не известно. Призыв о помощи амурчанка разместила в социальных сетях и написала заявление в полицию.

«Я долго думала, сообщать об этом или нет, но, конечно, надо. 8 февраля мы отпраздновали его день рождения, ходили в кафе. Он человек такой, может выпить, ну как это бывает, мне это не нравится. В свой праздник спросил разрешения выпить, так как с Нового года не пил. Употребил пива. Когда вернулись домой, я на него ворчала, ушла спать в другую комнату. Утром он стал возмущаться, мол, почему ушла, обиделся. А я ворчала – мол, так и так, я такой праздник тебе сделала. А потом ушла в 7 утра на тренировку. Вернулась – его уже не было», – рассказала ИА «Амур.инфо» Елена Лиуфа.

«На следующий день, 9 февраля, мы переписывались. Потом я видела, что был в ватсапе 10 февраля – и всё, с тех пор больше ничего», – отметила благовещенка.

По словам женщины, Дмитрий взял с собой паспорт, сменную обувь. Елена говорит, сначала подумала, что тот ушёл к матери, но и там его не оказалось.

«Мама очень сильно переживает. Все переживают, близкие, друзья. Звонила на его работу, в места, где он мог бы быть. Ничего пока неизвестно. Буду молиться и верить, что он найдётся», – сказала Елена Лиуфа.

На момент ухода Дмитрий Щёкин был одет в чёрную кожаную куртку, чёрную шапку, джинсы. Все, кто что-либо знает о Дмитрии, могут позвонить по номеру 8-914-538-64-75.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Елена Лиуфа в 2016 году оказалась среди 12 счастливчиков, победивших в конкурсе «В отпуск с Андреем Малаховым». Елену Лиуфа из Благовещенска представил её брат Роман. «Эта необыкновенная женщина в поддержку больных раком вместе с командой пловцов переплыла реку Амур – в Китай и обратно. По профессии врач, она 20 лет занимается бизнесом и воспитывает двоих сыновей», – писал Роман в августе на сайт Star Hit, являющийся частью проекта известного телеведущего.

В 2006 году Елена перенесла онкологическую операцию. По её словам, с мужем они разошлись, а через 5 лет она встретила мужчину младше её на 12 лет.

Неделю в сентябре 2016 года Елена пробыла на острове Сардиния, в Россию вернулась 24 сентября.

В январе 2017 года Елена побывала в эфире программы «Пусть говорят». Она поблагодарила Андрея Малахова, пригласила его на международный заплыв и подарила футболку с символикой международного заплыва, а также тапочки, отметив, что их передала подружка.

Просмотров всего: 4235

#происшествия

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    5 часов назад

    Правильно сделал, что от неё ушёл. Мужик!!!

  • Розеда

    Розеда
    5 часов назад

    Почему Вы так решили?

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    5 часов назад

    Ну и правильно сделал , что сбежал от неё, кому охота ходить -это "муж той которую Малахов в Италию на трали -вали возил".

  • олег1975

    олег1975
    5 часов назад

    Да уж, после жаркого отпуска с Андреем Малаховым муж пропал! Бред какой-то. Зачем муж её отпустил с чужим мужиком? Пусть ДАЖЕ ЭТО Малахов! Или будет ответ: Ну ЭТО ЖЕ АНДРЕЙ МАЛАХОВ!

  • тортик53

    тортик53
    5 часов назад

    Да на че там Малохов мог повестись то? Среднестатистическаябаба. Спросил выпить пива на ДР... Ушла спать в другую комнату... И удивляется, что мужик сбежал???

  • шарлотка

    шарлотка
    4 часа назад

    Осподи...да это то зачем на всеобщее обсуждение.. Бедная Ленка, счас обгадят всю душу "мужики настоящие". Чем меньше знают про семейную жизнь посторонние, тем лучше. Дай бог чтоб нашелся живым-здоровым.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    4 часа назад

    шарлотка

    Чем меньше знают про семейную жизнь посторонние, тем лучше.



    Ну, здесь уже не до посторонних. Человек пропал!

    Зима на улице, однако, морозы под 20

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    шарлоткаОсподи...да это то зачем на всеобщее обсуждение.. Бедная Ленка, счас обгадят всю душу "мужики настоящие". Чем меньше знают про семейную жизнь посторонние, тем лучше. Дай бог чтоб нашелся живым-здоровым.


    "Бедная Ленка" опозорилась в инете конкретно. Это факт. А мужик, он просто не захотел быть подкаблучником и ушёл. Желаю ему долгого здравия и молодой жаркой бабы.

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    Ну и нафига молодой и жаркой это б/у мужичок с пивным брюхом?

  • Питерский

    Питерский
    4 часа назад

    Девушка в тренде хочет оставаться)))))

    Козлов, дай ей министра чего нибудь)))

  • Venezia

    Venezia
    4 часа назад

    А я ничего не поняла. С мужем она разошлась, встретила молодого. Так кто пропал то?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Пропьётся и вернётся.

  • Алекs

    Алекs
    3 часа назад

    Вот Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся, Дура Ты с большой буквы!

  • Гимназистка румяная

    Гимназистка румяная
    3 часа назад

    Позоруха.. к чему эти "спальные" подробности?? - Вернулся домой и храпит, ушла в другую комнату. Мужик явно праздник продлил..у другой.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Прочёо всё.

    И не понял, новость про отдых с Малаховым или о какой-то пропаже?

    Судя по тексту, важнее было первое.

  • Касандра

    Касандра
    2 часа назад

    загулял мужик

  • vadis

    vadis
    2 часа назад

    Oldlord

    Прочёо всё.

    И не понял, новость про отдых с Малаховым или о какой-то пропаже?

    Судя по тексту, важнее было первое.



    PR называется )))

  • full

    full
    2 часа назад

    А точно пропал - может рассосался? Малаховы они такие...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Мужик ушел «В отпуск с Анной Семенович»

  • wawbwc

    wawbwc
    2 часа назад

    Напишите ваш комментарийкто чО о Елене знает тоже не молчите,негоже мужики товарища в беде бросать )))

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    да брости вы тут, ушел он жить с андрюхой, а кто из них пассиф или актиф, нам на это плевать

  • wawbwc

    wawbwc
    1 час назад

    Ну как минимум девочка в обьятиях Малахова очень даже интересна...

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