У благовещенки, отдыхавшей с Андреем Малаховым, пропал муж

Фото: Одноклассники, Елена Лиуфа

Жительница Благовещенска Елена Лиуфа, которая стала известна после того, как больше недели провела в Италии в рамках проекта «В отпуск с Андреем Малаховым», заявила о пропаже мужа. Дмитрий исчез после своего дня рождения, почти неделю о нём ничего не известно. Призыв о помощи амурчанка разместила в социальных сетях и написала заявление в полицию.

«Я долго думала, сообщать об этом или нет, но, конечно, надо. 8 февраля мы отпраздновали его день рождения, ходили в кафе. Он человек такой, может выпить, ну как это бывает, мне это не нравится. В свой праздник спросил разрешения выпить, так как с Нового года не пил. Употребил пива. Когда вернулись домой, я на него ворчала, ушла спать в другую комнату. Утром он стал возмущаться, мол, почему ушла, обиделся. А я ворчала – мол, так и так, я такой праздник тебе сделала. А потом ушла в 7 утра на тренировку. Вернулась – его уже не было», – рассказала ИА «Амур.инфо» Елена Лиуфа.

«На следующий день, 9 февраля, мы переписывались. Потом я видела, что был в ватсапе 10 февраля – и всё, с тех пор больше ничего», – отметила благовещенка.

По словам женщины, Дмитрий взял с собой паспорт, сменную обувь. Елена говорит, сначала подумала, что тот ушёл к матери, но и там его не оказалось.

«Мама очень сильно переживает. Все переживают, близкие, друзья. Звонила на его работу, в места, где он мог бы быть. Ничего пока неизвестно. Буду молиться и верить, что он найдётся», – сказала Елена Лиуфа.

На момент ухода Дмитрий Щёкин был одет в чёрную кожаную куртку, чёрную шапку, джинсы. Все, кто что-либо знает о Дмитрии, могут позвонить по номеру 8-914-538-64-75.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Елена Лиуфа в 2016 году оказалась среди 12 счастливчиков, победивших в конкурсе «В отпуск с Андреем Малаховым». Елену Лиуфа из Благовещенска представил её брат Роман. «Эта необыкновенная женщина в поддержку больных раком вместе с командой пловцов переплыла реку Амур – в Китай и обратно. По профессии врач, она 20 лет занимается бизнесом и воспитывает двоих сыновей», – писал Роман в августе на сайт Star Hit, являющийся частью проекта известного телеведущего.

В 2006 году Елена перенесла онкологическую операцию. По её словам, с мужем они разошлись, а через 5 лет она встретила мужчину младше её на 12 лет.

Неделю в сентябре 2016 года Елена пробыла на острове Сардиния, в Россию вернулась 24 сентября.

В январе 2017 года Елена побывала в эфире программы «Пусть говорят». Она поблагодарила Андрея Малахова, пригласила его на международный заплыв и подарила футболку с символикой международного заплыва, а также тапочки, отметив, что их передала подружка.

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#происшествия

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