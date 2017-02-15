На Донбассе погиб амурчанин из села Марково

Как стало известно Амур.инфо, на Донбассе погиб уроженец Приамурья Александр Круогла. В соцсетях появилась информация о том, что он убит близ Донецка и требуется 60 тысяч рублей для доставки тела домой. Информацию о гибели амурчанина подтвердил глава администрации Благовещенского района Сергей Адаменко. В сентябре 2016 года Александр Круогла был гостем редакции Амур.инфо: он приносил змею, которая укусила его на набережной.

Александр – студент благовещенского вуза, сам родом из села Марково. На Донбасс поехал в прошлом году. Сейчас родственники, близкие и власти решают вопрос о транспортировке тела домой. Сергей Адаменко сообщил: «Утром глава сельской администрации Маркова отправится к родителям Александра для того, чтобы обсудить этот вопрос. Конечно же, власти не бросят семью в беде, поможем».

Однокурсники Александра узнали о происшествии из соцсетей. «Еще в начале осени он был в Благовещенске, – рассказала сокурсница погибшего. – Потом взял академический отпуск, но не говорил, куда уезжает. Только потом написал, уже оттуда. Мы с ним еще 21 января переписывались. Он сам родом из тех мест и всегда близко к сердцу воспринимал все то, что происходило на Украине».

В сентябре 2016 года Александр стал героем новостей ИА «Амур.инфо». На набережной Амура его укусила ядовитая змея, выползшая из травы. Молодой человек поймал змею, которую принес в редакцию, и обещал заняться ее перевоспитанием.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 февраля в боях в пригороде Донецка погиб еще один амурчанин – Виталий Слободин. Об этом сообщали в соцсетях, официального подтверждения не было.

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#происшествия

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