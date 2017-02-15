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15 февраля 2017, 17:35 91

На Донбассе погиб амурчанин из села Марково

На Донбассе погиб амурчанин из села Марково

Как стало известно Амур.инфо, на Донбассе погиб уроженец Приамурья Александр Круогла. В соцсетях появилась информация о том, что он убит близ Донецка и требуется 60 тысяч рублей для доставки тела домой. Информацию о гибели амурчанина подтвердил глава администрации Благовещенского района Сергей Адаменко. В сентябре 2016 года Александр Круогла был гостем редакции Амур.инфо: он приносил змею, которая укусила его на набережной.

Александр – студент благовещенского вуза, сам родом из села Марково. На Донбасс поехал в прошлом году. Сейчас родственники, близкие и власти решают вопрос о транспортировке тела домой. Сергей Адаменко сообщил: «Утром глава сельской администрации Маркова отправится к родителям Александра для того, чтобы обсудить этот вопрос. Конечно же, власти не бросят семью в беде, поможем».

Однокурсники Александра узнали о происшествии из соцсетей. «Еще в начале осени он был в Благовещенске, – рассказала сокурсница погибшего. – Потом взял академический отпуск, но не говорил, куда уезжает. Только потом написал, уже оттуда. Мы с ним еще 21 января переписывались. Он сам родом из тех мест и всегда близко к сердцу воспринимал все то, что происходило на Украине».

В сентябре 2016 года Александр стал героем новостей ИА «Амур.инфо». На набережной Амура его укусила ядовитая змея, выползшая из травы. Молодой человек поймал змею, которую принес в редакцию, и обещал заняться ее перевоспитанием.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 февраля в боях в пригороде Донецка погиб еще один амурчанин – Виталий Слободин. Об этом сообщали в соцсетях, официального подтверждения не было.

Просмотров всего: 4479

#происшествия

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Комментарии
Показать все (91) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    7 часов назад

    Укус змеи был предупреждением

  • АК-47

    АК-47
    7 часов назад

    Ща стервятники налетят!

    Царствие небесное парню

  • Ксаныч

    Ксаныч
    7 часов назад

    Доброволец.Кто виновен?

  • Музыка

    Музыка
    7 часов назад

    Нормально так "поехал служить на Донбасс"! А если бы отправился помогать повстанцам в Сирии то "поехал служить в ИГИЛ"?

    Совсем уже...

  • АК-47

    АК-47
    7 часов назад

    Если бы да ка бы,налетели

    первый посрал

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад



    Служить на Донбасс поехал в прошлом году.



    Служить? Это как? Зачем тогда деньги на погребение?

    Хотя, военнослужащие в РФ имеют право на погребение за счёт МО РФ.

    А вообще, странно это. Бросают добровольно своих родных, едут в другое государство убивать людей, потом просят деньги...

    Неправильно это.

  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад

    Oldlord


    едут в другое государство убивать людей



    Не лгите, едут не убивать людей, а защищать людей от тех, кто их убивает.



    Жаль бойца. За правое дело стоял.

  • банбан

    банбан
    7 часов назад

    их там нет

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    Земля пухом. Спасибо родителям за сына. Сил. Эти мужики наше спокойствие и Русских защищают. Путин плюнул а русский мужик тянет. Путин не русский, раз позволяет тысячами убивать русских.Путин сириец, турок.

  • Hela

    Hela
    7 часов назад

    Защищать людей должны специально обученные люди, а не студенты, которые ни оружия в руках держать не умеют, ни тактики ведения боя не знают, едут в поисках приключений поиграть в войнушку, а матери остаток жизни в слезах проводят

  • ЕвдокимОFF

    ЕвдокимОFF
    7 часов назад

    Mainer

    Oldlord


    едут в другое государство убивать людей


    Не лгите, едут не убивать людей, а защищать людей от тех, кто их убивает.

    Жаль бойца. За правое дело стоял.



    и что правого в убийстве своих людей?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    6 часов назад

    ЕвдокимОFF

    Mainer

    Oldlord


    едут в другое государство убивать людей


    Не лгите, едут не убивать людей, а защищать людей от тех, кто их убивает.

    Жаль бойца. За правое дело стоял.



    и что правого в убийстве своих людей?



    Он убивал своих???! Или уничтожал бандеровских фашистов, защищая народ ЛДНР?

  • АК-47

    АК-47
    6 часов назад

    Так у некоторых они-свои,вы понимаете о ком я

  • Asom

    Asom
    6 часов назад

    Oldlord

    А вообще, странно это. Бросают добровольно своих родных, едут в другое государство убивать людей, потом просят деньги...



    Видимшь ли, сынок, так русские поступали всегда. Мои прадеды так поступали. И через Украину прошли, и дальше на запад шли - людей убивали. Ну да тебе не понять.

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    6 часов назад

    Он герой. Не каждому суждено, так вот взять и уехать на войну. Вечная память герою.

  • sinhrofozotron

    sinhrofozotron
    6 часов назад

    По пишут тут,и забудется.Не стало Санька,брата,карифана,однокласника и просто хорошего парня.

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад

    ЕвдокимОFF

    Mainer

    Oldlord


    едут в другое государство убивать людей


    Не лгите, едут не убивать людей, а защищать людей от тех, кто их убивает.

    Жаль бойца. За правое дело стоял.



    и что правого в убийстве своих людей?



    Спросите бандеровцев за что они убили этого парня, может ответят.

  • Никита Докучаев

    Никита Докучаев
    5 часов назад

    Сам родом из села Марково а потом пишете, что сам родом из тех мест.Так откуда то он родом ?

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Asom
    Oldlord

    А вообще, странно это. Бросают добровольно своих родных, едут в другое государство убивать людей, потом просят деньги...



    Видимшь ли, сынок, так русские поступали всегда. Мои прадеды так поступали. И через Украину прошли, и дальше на запад шли - людей убивали. Ну да тебе не понять.


    А статус этого парня, вооруженного, в другой стране, стреляющий в других людей, какой?? Боевик, наемки?? Поехал убивать, по собственным убеждениям... пусть будет кого то защищать.. но чем он отличается, от тех, кто в сирию едет за игил воевать, ведь они тоже идейные.. только вот там терористы.. а на донбасе...??

  • Asom

    Asom
    5 часов назад

    А на Донбассе русские.

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Юрий Щукин
    ЕвдокимОFF

    Mainer

    Oldlord


    едут в другое государство убивать людей


    Не лгите, едут не убивать людей, а защищать людей от тех, кто их убивает.

    Жаль бойца. За правое дело стоял.



    и что правого в убийстве своих людей?



    Он убивал своих???! Или уничтожал бандеровских фашистов, защищая народ ЛДНР?


    Там на 90% воюет регулярная армия.. "правый сектор" и подобные радикалы.. набегами... так что стреляют друг в друга, обычные люди, бесмысленная бойня..

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    AsomА на Донбассе русские.


    И что?? А еще в таджикистане не сладко русским... и в узбекистане... туда теперь с автоматами??

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад

    Hela

    Защищать людей должны специально обученные люди, а не студенты, которые ни оружия в руках держать не умеют, ни тактики ведения боя не знают



    Моторола говорят тоже был "студентом", а не военным. Но оказалось что и оружие держать умел и в тактике ведения боёв не дураком оказался, да так, что даже в военноначальники выбился.

    Гайдар тоже бы "студентом", но на войне не последним человеком оказался.

    Это факты.



    Хотя кто его знает, как оно оказалось с этим парнем в конкретном случае..

  • Asom

    Asom
    5 часов назад

    Maikl

    Asom

    А на Донбассе русские.



    И что?? А еще в таджикистане не сладко русским... и в узбекистане... туда теперь с автоматами??


    Там танки на русских не посылают и Точками-У не мочат.

  • ё

    ё
    5 часов назад

    Я хату покинул,

    Пошел воевать,

    Чтоб землю в Гренаде

    Крестьянам отдать.

    Автор: М. А. Светлов

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Asom
    Maikl

    Asom

    А на Донбассе русские.



    И что?? А еще в таджикистане не сладко русским... и в узбекистане... туда теперь с автоматами??


    Там танки на русских не посылают и Точками-У не мочат.


    Во первых, с 90-го года, там не русские, а украинцы... паспорта у всех украинские, зп получают гривнами и за пенсиями сейчас же ездиют за територию донбаса, получают, а во вторых, начали туда войска вводить, потому, что наемки.. или как их там называйте, ополченцы.. сами стояли с автоматами и на танках...

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Меньше смотрите первый канал, смотрите альтернативные источники...

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад

    Maikl

    Asom

    Oldlord

    А вообще, странно это. Бросают добровольно своих родных, едут в другое государство убивать людей, потом просят деньги...



    Видимшь ли, сынок, так русские поступали всегда. Мои прадеды так поступали. И через Украину прошли, и дальше на запад шли - людей убивали. Ну да тебе не понять.



    А статус этого парня, вооруженного, в другой стране, стреляющий в других людей, какой?? Боевик, наемки?? Поехал убивать, по собственным убеждениям... пусть будет кого то защищать.. но чем он отличается, от тех, кто в сирию едет за игил воевать, ведь они тоже идейные.. только вот там терористы.. а на донбасе...??


    Опять бред пишите.

    Неужели и вправду нужно объяснять в чём разница между террористами терроризирующими людей, страну и теми, кто от этого террора страдает, а также теми, кто защищает тех, кого терроризируют?



    Неужели не видна разница между террористом и вооружённым полицейским?

    А также между гражданином взявшим палку и пошедшим на террориста взявшим заложника?

  • гедонист

    гедонист
    5 часов назад

    sinhrofozotron

    По пишут тут,и забудется.Не стало Санька,брата,карифана,однокласника и просто хорошего парня.



    это был его выбор. Выбор добровольца. Вечная память

  • Asom

    Asom
    5 часов назад

    Maikl



    Во первых, с 90-го года, там не русские, а украинцы...


    А вот они не согласны. За это их и...

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад

    гедонист

    sinhrofozotron

    По пишут тут,и забудется.Не стало Санька,брата,карифана,однокласника и просто хорошего парня.



    это был его выбор. Выбор добровольца. Вечная память



    +

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Mainer
    Maikl

    Asom

    Oldlord

    А вообще, странно это. Бросают добровольно своих родных, едут в другое государство убивать людей, потом просят деньги...



    Видимшь ли, сынок, так русские поступали всегда. Мои прадеды так поступали. И через Украину прошли, и дальше на запад шли - людей убивали. Ну да тебе не понять.



    А статус этого парня, вооруженного, в другой стране, стреляющий в других людей, какой?? Боевик, наемки?? Поехал убивать, по собственным убеждениям... пусть будет кого то защищать.. но чем он отличается, от тех, кто в сирию едет за игил воевать, ведь они тоже идейные.. только вот там терористы.. а на донбасе...??


    Опять бред пишите.

    Неужели и вправду нужно объяснять в чём разница между террористами терроризирующими людей, страну и теми, кто от этого террора страдает, а также теми, кто защищает тех, кого терроризируют?



    Неужели не видна разница между террористом и вооружённым полицейским?

    А также между гражданином взявшим палку и пошедшим на террориста взявшим заложника?



    Пошел на територию другого государстава, защищать, кого?? Так ответь, чем отличаются?? Ничего же ответить не можешь.. там так же едут в игил, защищать от неверных...

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Asom
    Maikl



    Во первых, с 90-го года, там не русские, а украинцы...


    А вот они не согласны. За это их и...


    А, да?? А если я щас подговорю весь нашь район, что мы не согласны в рф жить, и считаем себя китайцами.. и попросим помощь у китов, те введут сюда войска, будут нас защищать, ваша же логика?

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Asom

    Oldlord

    А вообще, странно это. Бросают добровольно своих родных, едут в другое государство убивать людей, потом просят деньги...



    Видимшь ли, сынок, так русские поступали всегда. Мои прадеды так поступали. И через Украину прошли, и дальше на запад шли - людей убивали. Ну да тебе не понять.



    Видишь ли, папаша, в то время Украина была одной из союзных республик одного советского Государства. И на участие вооружённых сил его был приказ!

    Сейчас это другое государство со своим, отличным от нашего, курсом развития.

    И решаться эта проблема должна на уровне государства.

    Хотя да, соглашусь, тебе этого не понять.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Как в армии годик отслужить, так им оружие в руки не позволяет вера или здоровье брать.

    А тут помчались! Контр страйк нашли для себя!

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    Maikl

    Asom

    Maikl

    Asom

    А на Донбассе русские.



    И что?? А еще в таджикистане не сладко русским... и в узбекистане... туда теперь с автоматами??


    Там танки на русских не посылают и Точками-У не мочат.



    Во первых, с 90-го года, там не русские, а украинцы... поспарта у всех украинские, зп получают гривнами и за пенсиями сейчас же ездиют за територию донбаса, получают, а во вторых, начали туда войска вводить, потому, что наемки.. или как их там называйте, ополченцы.. сами стояли с автоматами и на танках...


    Киев давно отказался выплачивать людям живущим на территории ЛДНР и пенсию и пособия и прочие выплаты, только снаряды с минами регулярно старикам и детям шлет вместо гостинцев.

    В ЛДНР давно рублёвая зона и зарплата там выдается рублями.

    Меньше смотри и слушай бандеровские ресурсы.

  • Asom

    Asom
    4 часа назад

    Oldlord

    Asom

    Oldlord

    А вообще, странно это. Бросают добровольно своих родных, едут в другое государство убивать людей, потом просят деньги...



    Видимшь ли, сынок, так русские поступали всегда. Мои прадеды так поступали. И через Украину прошли, и дальше на запад шли - людей убивали. Ну да тебе не понять.



    Видишь ли, папаша, в то время Украина была одной из союзных республик одного советского Государства. И на участие вооружённых сил его был приказ!

    Сейчас это другое государство со своим, отличным от нашего, курсом развития.

    И решаться эта проблема должна на уровне государства.

    Хотя да, соглашусь, тебе этого не понять.



    Напомню, что единое государство распилили незаконно и насильственно. И что много русских в результате осталось в другом государстве. Где им объявили войну. Но тебе этого не понять.

  • Asom

    Asom
    4 часа назад

    Maikl

    Asom

    Maikl



    Во первых, с 90-го года, там не русские, а украинцы...


    А вот они не согласны. За это их и...



    А, да?? А если я щас подговорю весь нашь район, что мы не согласны в рф жить, и считаем себя китайцами.. и попросим помощь у китов, те введут сюда войска, будут нас защищать, ваша же логика?


    Это из разряда тех сказок, мол, боевые буряты по приказу Путина ввели медведей на Украину.

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Юрий Щукин
    Maikl

    Asom

    Maikl

    Asom

    А на Донбассе русские.



    И что?? А еще в таджикистане не сладко русским... и в узбекистане... туда теперь с автоматами??


    Там танки на русских не посылают и Точками-У не мочат.



    Во первых, с 90-го года, там не русские, а украинцы... поспарта у всех украинские, зп получают гривнами и за пенсиями сейчас же ездиют за територию донбаса, получают, а во вторых, начали туда войска вводить, потому, что наемки.. или как их там называйте, ополченцы.. сами стояли с автоматами и на танках...


    Киев давно отказался выплачивать людям живущим на территории ЛДНР и пенсию и пособия и прочие выплаты, только снаряды с минами регулярно старикам и детям шлет вместо гостинцев.

    В ЛДНР давно рублёвая зона и зарплата там выдается рублями.

    Меньше смотри и слушай бандеровские ресурсы.


    Че за бред пишешь??? Украина платит пенсии... объясни на основании чего российсий пенсионный фонд будет платить пенсии гражданам другого государства??

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    Модератор сегодня какой резкий! Быстро трёт, без следа!

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Чтоттам и, как распилили.. уже не выяснишь, 26 лет прошло.. все кто хотел вернулись в россиию.. ты хочешь предложить, щас пересмотреть, все границы?? Присоединить все бывшие республики обратно??

  • Asom

    Asom
    4 часа назад

    Maikl

    Чтоттам и, как распилили.. уже не выяснишь, 26 лет прошло.. все кто хотел вернулись в россиию.. ты хочешь предложить, щас пересмотреть, все границы?? Присоединить все бывшие республики обратно??



    Только те, которые желют присоединиться сами. Например, ЛНР и ДНР.

    В остальных - объявить русофобию вне закона.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Asom

    Напомню, что единое государство распилили незаконно и насильственно.



    Согласен! Хоть и незаконно, но с нашего молчаливого согласия



    И что много русских в результате осталось в другом государстве. Где им объявили войну. Но тебе этого не понять.



    А чего они тогда в Прибалтику не едут, русских защищать?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Asom

    Maikl

    Asom

    А на Донбассе русские.



    И что?? А еще в таджикистане не сладко русским... и в узбекистане... туда теперь с автоматами??


    Там танки на русских не посылают и Точками-У не мочат.



    Во первых, с 90-го года, там не русские, а украинцы... поспарта у всех украинские, зп получают гривнами и за пенсиями сейчас же ездиют за територию донбаса, получают, а во вторых, начали туда войска вводить, потому, что наемки.. или как их там называйте, ополченцы.. сами стояли с автоматами и на танках...


    Киев давно отказался выплачивать людям живущим на территории ЛДНР и пенсию и пособия и прочие выплаты, только снаряды с минами регулярно старикам и детям шлет вместо гостинцев.

    В ЛДНР давно рублёвая зона и зарплата там выдается рублями.

    Меньше смотри и слушай бандеровские ресурсы.



    Че за бред пишешь??? Украина платит пенсии... объясни на основании чего российсий пенсионный фонд будет платить пенсии гражданам другого государства??


    А с чего это ты решил, что Российский Пенсионный Фонд платит пенсии жителям ЛДНР? я СКАЗАЛ ТОЛЬКО ТО, ЧТО СКАЗАЛ.

    Читай-кури интернет и пробуй думать головой. Своей.

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    Oldlord

    Asom

    Напомню, что единое государство распилили незаконно и насильственно.



    Согласен! Хоть и незаконно, но с нашего молчаливого согласия



    И что много русских в результате осталось в другом государстве. Где им объявили войну. Но тебе этого не понять.



    А чего они тогда в Прибалтику не едут, русских защищать?



    В Трибалтике русским кто-то обьявил войну? Рубец от фуражки стёрся что-ли?

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Юрий Щукин
    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Asom

    Maikl

    Asom

    А на Донбассе русские.



    И что?? А еще в таджикистане не сладко русским... и в узбекистане... туда теперь с автоматами??


    Там танки на русских не посылают и Точками-У не мочат.



    Во первых, с 90-го года, там не русские, а украинцы... поспарта у всех украинские, зп получают гривнами и за пенсиями сейчас же ездиют за територию донбаса, получают, а во вторых, начали туда войска вводить, потому, что наемки.. или как их там называйте, ополченцы.. сами стояли с автоматами и на танках...


    Киев давно отказался выплачивать людям живущим на территории ЛДНР и пенсию и пособия и прочие выплаты, только снаряды с минами регулярно старикам и детям шлет вместо гостинцев.

    В ЛДНР давно рублёвая зона и зарплата там выдается рублями.

    Меньше смотри и слушай бандеровские ресурсы.



    Че за бред пишешь??? Украина платит пенсии... объясни на основании чего российсий пенсионный фонд будет платить пенсии гражданам другого государства??


    А с чего это ты решил, что Российский Пенсионный Фонд платит пенсии жителям ЛДНР? я СКАЗАЛ ТОЛЬКО ТО, ЧТО СКАЗАЛ.

    Читай-кури интернет и пробуй думать головой. Своей.


    Вот, все таки, украина платит там пенсии, верно? Ты ннаписал тамм давно ррублеввая зона, зп. и прочие выпплаты в, рубляях... украина точчно не выплачивает пенсии в рублях...

  • Asom

    Asom
    4 часа назад

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно??



    Нет.

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Юрий Щукин
    Oldlord

    Asom

    Напомню, что единое государство распилили незаконно и насильственно.



    Согласен! Хоть и незаконно, но с нашего молчаливого согласия



    И что много русских в результате осталось в другом государстве. Где им объявили войну. Но тебе этого не понять.



    А чего они тогда в Прибалтику не едут, русских защищать?



    В Трибалтике русским кто-то обьявил войну? Рубец от фуражки стёрся что-ли?


    В укррааинее кто то объявлял русским войну?? Там власти наводятт порядоокк, разоружают незоконные ввооруженные банды

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Asom
    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно??



    Нет.


    Свои фантазии можешь оставить при себе, даже наши властти ппризнают, что лнр. И днр это. териитория украины... и этот факт не оспорим.. посмотрии официиальные заявленияя..

  • Asom

    Asom
    4 часа назад

    Maikl

    Asom

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно??



    Нет.



    Свои фантазии можешь оставить при себе, даже наши властти ппризнают, что лнр. И днр это. териитория украины...


    Власти ДНР и ЛНР этого не признают. И достаточно успешно, надо заметить.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?

  • Гыга

    Гыга
    4 часа назад

    Maikl

    Mainer

    Maikl

    Asom

    Oldlord

    А вообще, странно это. Бросают добровольно своих родных, едут в другое государство убивать людей, потом просят деньги...



    Видимшь ли, сынок, так русские поступали всегда. Мои прадеды так поступали. И через Украину прошли, и дальше на запад шли - людей убивали. Ну да тебе не понять.



    А статус этого парня, вооруженного, в другой стране, стреляющий в других людей, какой?? Боевик, наемки?? Поехал убивать, по собственным убеждениям... пусть будет кого то защищать.. но чем он отличается, от тех, кто в сирию едет за игил воевать, ведь они тоже идейные.. только вот там терористы.. а на донбасе...??


    Опять бред пишите.

    Неужели и вправду нужно объяснять в чём разница между террористами терроризирующими людей, страну и теми, кто от этого террора страдает, а также теми, кто защищает тех, кого терроризируют?

    Неужели не видна разница между террористом и вооружённым полицейским?

    А также между гражданином взявшим палку и пошедшим на террориста взявшим заложника?



    Пошел на територию другого государстава, защищать, кого?? Так ответь, чем отличаются?? Ничего же ответить не можешь.. там так же едут в игил, защищать от неверных...


    Чо тытут кипишуешь, родный? Чо так за бандеровцев мазу тянешь? Проходи мимо, не лей помои на память настоящего человека.

    Не надо передергивать. Парень поехал защищать мирное население Донбасса от террористов Азова, ПС (запрещены в РФ как террористические организации). Поехал защищать простых людей от собратьев ИГИЛовцев

    Maikl

    Asom

    Maikl



    Во первых, с 90-го года, там не русские, а украинцы...


    А вот они не согласны. За это их и...



    А, да?? А если я щас подговорю весь нашь район, что мы не согласны в рф жить, и считаем себя китайцами.. и попросим помощь у китов, те введут сюда войска, будут нас защищать, ваша же логика?


    А ты выйди, подговори. Только каску одеть не забудь. Не поймет народ твоего района твоего бреда. В лучшем случае психушку вызовут

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Юрий Щукин

    Oldlord

    Asom

    Напомню, что единое государство распилили незаконно и насильственно.



    Согласен! Хоть и незаконно, но с нашего молчаливого согласия



    И что много русских в результате осталось в другом государстве. Где им объявили войну. Но тебе этого не понять.



    А чего они тогда в Прибалтику не едут, русских защищать?



    В Трибалтике русским кто-то обьявил войну? Рубец от фуражки стёрся что-ли?



    А в Украине тоже никто русским не объявлял ничего!

    Там идёт гражданская война. Необъявленная!

  • Hela

    Hela
    4 часа назад

    Чего все так хотят этот днр с лнр в состав России? Вам чечни с крымом мало? Все бабки туда утекают. Беда России в том что территории дохрена, а денег на развитие как не было, так и нет. Первый канал в мозгах прогрессирует...

  • Гыга

    Гыга
    4 часа назад

    Как уже задолбали эти потомки бандеровцев. И чо дедушка Сталин был таким добрым? Зачем пытался их перевоспитывать трудотерапией в нашем регионе? Надо было лоб зеленкой мазать и всех делов. Все равно кровавым обзвали, а так страна была бы чище

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Юрий Щукин
    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?


    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..

  • урфин джус

    урфин джус
    4 часа назад

    Спи спокойно брат. Наше дело правое,Мы победим...

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    Oldlord

    Юрий Щукин

    Oldlord

    Asom

    Напомню, что единое государство распилили незаконно и насильственно.



    Согласен! Хоть и незаконно, но с нашего молчаливого согласия



    И что много русских в результате осталось в другом государстве. Где им объявили войну. Но тебе этого не понять.



    А чего они тогда в Прибалтику не едут, русских защищать?



    В Трибалтике русским кто-то обьявил войну? Рубец от фуражки стёрся что-ли?



    А в Украине тоже никто русским не объявлял ничего!

    Там идёт гражданская война. Необъявленная!



    В трибалтике то же идет гражданская война необъявленная?

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Или в чечне мы наводили ппорядок,, бомбя гоорода самолетами, а в донбасе. Украиина твворит беспредел??

  • Kyzя

    Kyzя
    4 часа назад

    Люди, вы критикуйте гос-во, власти, Путина и тд и тп, только погибшего нашего амурчанина не трогайте. Имейте совесть.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    удален

  • Гыга

    Гыга
    4 часа назад

    Kyzя

    Люди, вы критикуйте гос-во, власти, Путина и тд и тп, только погибшего нашего амурчанина не трогайте. Имейте совесть.



    Да не люди это, Андрей. Не видишь разве? Если б вышла новость о погибшем каком в Азове, вот тут они бы слез налили, пожалели. А тех, кто погиб защищая мирное население от укронаци, они ненавидят. Потомки бандеровцев. Даже поведение один в один как на ресурсах Дуркаины

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Юрий Щукин

    В трибалтике то же идет гражданская война необъявленная?



    Там русские разрознены.

    Кстати, их даже за граждан не считают на государственном уровне!

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    К вопросу присоеденюсь. Ответь. Тем более щас же истерия, нагнетаемая в 2014 году кремлевскими подстилками прошла. Можна оглянутся и рассудить трезво.

    В чем разниза с Чечней?

    (вот по мне так разница, что в Чечне не славян мочили, а в Украине мы своих уничтожаем, в угоду друганов путинских, ну чтоп им у власти ищо чуток продержаться)

  • Гыга

    Гыга
    4 часа назад

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    Так ты чеченец или бандеровец? Ты уж определись как-нибудь, русофобский ТРОЛЛЬ, с 2011 года сидящий на амуринфо и сегодня косящий под бандеровского дурака.



    Так и дуумал)) сказать то нечего)) ззаученные фразы.. по суути ноль)


    Слышь, чудо в перьях. Объясняю один раз. В Чечне были религиозные фанатики-экстремисты. Ваххабизм. И там убивали иноверцев. И ваххабиты устраивали у нас терракты. Они у нас, а не мы у них. Вкуриваешь? Как сейчас Украина устраивает геноцид русского народа. Где ты хоть раз слышал, чтоб в ЛДНР гнобили украинцев? Где ты хоть раз слышал, чтоб ЛДНР устраивала терракты в Киеве, Львове? Какого хрена у тебя вообще твой либеральный язык поворачивается сравнивать ЛДНР с ваххабитами Чечни? Их можно сравнить только с бандеровцами Украины. Где только таких как ты воспитывали? В какой семье? У тебя дедушки были? Наверное воевали в ОУН-УНСО или РОА?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    Oldlord

    Юрий Щукин

    В трибалтике то же идет гражданская война необъявленная?



    Там русские разрознены.

    Кстати, их даже за граждан не считают на государственном уровне!



    Не передёргивай, г-н бывший "офицер" ВС РФ! скачешь как блоха - оукраина-трибалтика-оукраина-трибалтика. Кроссворды что-ли поразгадывай, поупражняй рубец от фуражки. Мне такие как ты "виртуозы трёпа ни о чём" в войсках надоели!

  • Гыга

    Гыга
    4 часа назад

    mikey007

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    К вопросу присоеденюсь. Ответь. Тем более щас же истерия, нагнетаемая в 2014 году кремлевскими подстилками прошла. Можна оглянутся и рассудить трезво.

    В чем разниза с Чечней?

    (вот по мне так разница, что в Чечне не славян мочили, а в Украине мы своих уничтожаем, в угоду друганов путинских, ну чтоп им у власти ищо чуток продержаться)



    Вот мы и спрашиваем. Зачем вы на Украине своих уничтожаете? Жителей Донбасса. Я понимаю, что Путин бог хохлов. Во всех бедах виноват. Но не Путин вам печеньки раздавал на Майдауне. Не он вас заставил начать утюжить тяжелым вооружением несогласное жить под вашей, бандеровской властью население.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    » Гыга , сегодня , 21:24

    Этот Maikl - тролль со стажем тусуется на амуринфо с 2011 года. Сморкни на него, разотри и забудь. Он любит под дебила непонимающего косить. Сейчас начнет на эмоции разводить и под БАН подводить.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Гыга

    mikey007

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    К вопросу присоеденюсь. Ответь. Тем более щас же истерия, нагнетаемая в 2014 году кремлевскими подстилками прошла. Можна оглянутся и рассудить трезво.

    В чем разниза с Чечней?

    (вот по мне так разница, что в Чечне не славян мочили, а в Украине мы своих уничтожаем, в угоду друганов путинских, ну чтоп им у власти ищо чуток продержаться)



    Вот мы и спрашиваем. Зачем вы на Украине своих уничтожаете? Жителей Донбасса. Я понимаю, что Путин бог хохлов. Во всех бедах виноват. Но не Путин вам печеньки раздавал на Майдауне. Не он вас заставил начать утюжить тяжелым вооружением несогласное жить под вашей, бандеровской властью население.



    Я уничтожаю? Да господь с тобой. Я там и рядом не валялся

    ....

    Так и чеченцы свои были

    Жители Чечни

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Гыга
    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    Так ты чеченец или бандеровец? Ты уж определись как-нибудь, русофобский ТРОЛЛЬ, с 2011 года сидящий на амуринфо и сегодня косящий под бандеровского дурака.



    Так и дуумал)) сказать то нечего)) ззаученные фразы.. по суути ноль)


    Слышь, чудо в перьях. Объясняю один раз. В Чечне были религиозные фанатики-экстремисты. Ваххабизм. И там убивали иноверцев. И ваххабиты устраивали у нас терракты. Они у нас, а не мы у них. Вкуриваешь? Как сейчас Украина устраивает геноцид русского народа. Где ты хоть раз слышал, чтоб в ЛДНР гнобили украинцев? Где ты хоть раз слышал, чтоб ЛДНР устраивала терракты в Киеве, Львове? Какого хрена у тебя вообще твой либеральный язык поворачивается сравнивать ЛДНР с ваххабитами Чечни? Их можно сравнить только с бандеровцами Украины. Где только таких как ты воспитывали? В какой семье? У тебя дедушки были? Наверное воевали в ОУН-УНСО или РОА?


    Ты это приедь и раскажи чеченам в Грозном... посмотрю что от тебя останется)) вахабиты были.. но в городах очень много гибло мирного населения... слишком много... и в этом плане, нет ни какой разницы... то что делали мы в чечне... бомбя население, то что сейчас украинские власти делает в донбасе... разница лишь в том, что в чечне мы "наводили порядок..." а украинцы в своей стране геноцид своих людей.. вот и думайте...

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    mikey007

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    К вопросу присоеденюсь. Ответь. Тем более щас же истерия, нагнетаемая в 2014 году кремлевскими подстилками прошла. Можна оглянутся и рассудить трезво.

    В чем разниза с Чечней?

    (вот по мне так разница, что в Чечне не славян мочили, а в Украине мы своих уничтожаем, в угоду друганов путинских, ну чтоп им у власти ищо чуток продержаться)



    И кто для тебя свои?

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Юрий Щукин

    mikey007

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    К вопросу присоеденюсь. Ответь. Тем более щас же истерия, нагнетаемая в 2014 году кремлевскими подстилками прошла. Можна оглянутся и рассудить трезво.

    В чем разниза с Чечней?

    (вот по мне так разница, что в Чечне не славян мочили, а в Украине мы своих уничтожаем, в угоду друганов путинских, ну чтоп им у власти ищо чуток продержаться)



    И кто для тебя свои?



    Щукин

    во всем мире славян 300 мильенов было, остальные чуркобесы и америкосы всякие

    Сейчас славян 150 мильенов (это мы). А остальные враги все.

    А на планете Земля 6 миллиардов всяких непонятных

    Нас проредили!

    Это SOS и Dangerous!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Юрий Щукин

    Oldlord

    Юрий Щукин

    В трибалтике то же идет гражданская война необъявленная?



    Там русские разрознены.

    Кстати, их даже за граждан не считают на государственном уровне!



    Не передёргивай, г-н бывший "офицер" ВС РФ! скачешь как блоха - оукраина-трибалтика-оукраина-трибалтика. Кроссворды что-ли поразгадывай, поупражняй рубец от фуражки. Мне такие как ты "виртуозы трёпа ни о чём" в войсках надоели!



    Когда кончаются аргументы начинаешь меряться письками?

    Я не скачу, в отличие этих "народных героев".

    Я лишь задал вопрос, почему такое избирательное защитничество у иностранных наёмников?

    В Украине русских обижают. А в Прибалтике русские живут просто отлично?

  • NinaNina

    NinaNina
    3 часа назад

    Прекратите! Стервятники! Устроили на смерти парня политическую возню. Он студент, хороший, честный и открытый парень. Его одногруппники подтвердят, что Украина - его боль и любовь. ОН - НЕ НАЕМНИК! Он защищал СВОЙ Донбасс. Пусть земля ему будет пухом! Вечная память!

  • Тимуровец

    Тимуровец
    3 часа назад



    Гыга

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    Так ты чеченец или бандеровец? Ты уж определись как-нибудь, русофобский ТРОЛЛЬ, с 2011 года сидящий на амуринфо и сегодня косящий под бандеровского дурака.



    Так и дуумал)) сказать то нечего)) ззаученные фразы.. по суути ноль)


    Слышь, чудо в перьях. Объясняю один раз. В Чечне были религиозные фанатики-экстремисты. Ваххабизм. И там убивали иноверцев. И ваххабиты устраивали у нас терракты. Они у нас, а не мы у них. Вкуриваешь? Как сейчас Украина устраивает геноцид русского народа. Где ты хоть раз слышал, чтоб в ЛДНР гнобили украинцев? Где ты хоть раз слышал, чтоб ЛДНР устраивала терракты в Киеве, Львове? Какого хрена у тебя вообще твой либеральный язык поворачивается сравнивать ЛДНР с ваххабитами Чечни? Их можно сравнить только с бандеровцами Украины. Где только таких как ты воспитывали? В какой семье? У тебя дедушки были? Наверное воевали в ОУН-УНСО или РОА?



    В Славянске всех младенцев уже распяли, в Мариуполе, в Харькове и т.д. всех русских замочили? НЕ ТУПИ посмотри как себя в начале вела корректно Украинская армия, как на них наседали быдло-провокаторы и не только, особенно на блок постах, с матами пытаясь забирать оружие, да по уставу уже могли спокойно мазать зеленкой, но не делали этого, а когда опомнились уже поздно было, оголделые борцы за русский мир ринулись со всех щелей, все больше со стороны Ростова и с каждой новой жертвой среди мирного населения в конфликт начали подключаться все больше местные, а это очень кому-то выгодно, так что все жертвы мирных жителей с той или иной стороны на совести вот таких БОРЦУНОВ. И не хер этих БОРЦУНОВ жалеть, что то хотели то и получили, войнушки им захотелось.

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Maikl

    Гыга

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    Так ты чеченец или бандеровец? Ты уж определись как-нибудь, русофобский ТРОЛЛЬ, с 2011 года сидящий на амуринфо и сегодня косящий под бандеровского дурака.



    Так и дуумал)) сказать то нечего)) ззаученные фразы.. по суути ноль)


    Слышь, чудо в перьях. Объясняю один раз. В Чечне были религиозные фанатики-экстремисты. Ваххабизм. И там убивали иноверцев. И ваххабиты устраивали у нас терракты. Они у нас, а не мы у них. Вкуриваешь? Как сейчас Украина устраивает геноцид русского народа. Где ты хоть раз слышал, чтоб в ЛДНР гнобили украинцев? Где ты хоть раз слышал, чтоб ЛДНР устраивала терракты в Киеве, Львове? Какого хрена у тебя вообще твой либеральный язык поворачивается сравнивать ЛДНР с ваххабитами Чечни? Их можно сравнить только с бандеровцами Украины. Где только таких как ты воспитывали? В какой семье? У тебя дедушки были? Наверное воевали в ОУН-УНСО или РОА?



    Ты это приедь и раскажи чеченам в Грозном... посмотрю что от тебя останется)) вахабиты были.. но в городах очень много гибло мирного населения... слишком много... и в этом плане, нет ни какой разницы... то что делали мы в чечне... бомбя население, то что сейчас украинские власти делает в донбасе... разница лишь в том, что в чечне мы "наводили порядок..." а украинцы в своей стране геноцид своих людей.. вот и думайте...


    Что ты знаешь о Чечне, родной? Приедь туда и скажи все это. Тебя там порвут за поддержку ваххабитов. Как сейчас сравнивают дома с землей тех, кто дает кров этим фанатикам. Сами жители, которые настрадались от религиозных фанатиков. Они то на собственной шкуре узнали, что такое религиозные экстремисты-фанатики. Они тебя быстро научат Россию любить.

    Юрий Щукин Гыга

    » Гыга , сегодня , 21:24

    Этот Maikl - тролль со стажем тусуется на амуринфо с 2011 года. Сморкни на него, разотри и забудь. Он любит под дебила непонимающего косить. Сейчас начнет на эмоции разводить и под БАН подводить.



    Да пусть банят. Мне фиолетово. Все равно с этой помойки ууходить надо. А вообще, чем больше народу прочтет вот этот поток дерьма от обитателей амуринфы, тем хуже для самой амуринфы. Думаю знай Александр изначально что из себя представляет эта либеростня, как его будут тут поливать грязью сравнивая с ИГИЛовцами и ненавидя за то, что он поехал защищать население Донбасса от бандеровцев, не пошел бы не в жизнь к ним в редакцию. Побрезговал бы вообще с этим ресурсом связываться. Вот сейчас почитают его друзья, односельчане что тут позволяют писать о их друге и односельчанине, и амуринфо с альфой умрет для большинства как ресурс

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    NinaNina

    Прекратите! Стервятники! Устроили на смерти парня политическую возню. Он студент, хороший, честный и открытый парень. Его одногруппники подтвердят, что Украина - его боль и любовь. ОН - НЕ НАЕМНИК! Он защищал СВОЙ Донбасс. Пусть земля ему будет пухом! Вечная память!



    Вечная память!

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Тимуровец

    Гыга

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Юрий Щукин

    Maikl

    Лнр, и днр, это области украины... верно?? Это не государства... украина это государство.. украина, против такого.. вопросы еще будут??



    Ты откуда вылупился, тролль безграмотный? В болотах прятался?

    Гитлер по гражданам Германии не стрелял, а вот Украина расстреливает из всех имеющихся у нее видов вооружения жителей ЛДНР. Это правильно?



    А что, ты скажешь про воойну в Чечне?? Аналогии не видишь?? Ччеченцыы так же хотелии отделиться.. а наши иих бомбили.. и с самолетов и артирерриейй.. огромное количество мирных граждан погибло..


    Так ты чеченец или бандеровец? Ты уж определись как-нибудь, русофобский ТРОЛЛЬ, с 2011 года сидящий на амуринфо и сегодня косящий под бандеровского дурака.



    Так и дуумал)) сказать то нечего)) ззаученные фразы.. по суути ноль)


    Слышь, чудо в перьях. Объясняю один раз. В Чечне были религиозные фанатики-экстремисты. Ваххабизм. И там убивали иноверцев. И ваххабиты устраивали у нас терракты. Они у нас, а не мы у них. Вкуриваешь? Как сейчас Украина устраивает геноцид русского народа. Где ты хоть раз слышал, чтоб в ЛДНР гнобили украинцев? Где ты хоть раз слышал, чтоб ЛДНР устраивала терракты в Киеве, Львове? Какого хрена у тебя вообще твой либеральный язык поворачивается сравнивать ЛДНР с ваххабитами Чечни? Их можно сравнить только с бандеровцами Украины. Где только таких как ты воспитывали? В какой семье? У тебя дедушки были? Наверное воевали в ОУН-УНСО или РОА?



    В Славянске всех младенцев уже распяли, в Мариуполе, в Харькове и т.д. всех русских замочили? НЕ ТУПИ посмотри как себя в начале вела корректно Украинская армия, как на них наседали быдло-провокаторы и не только, особенно на блок постах, с матами пытаясь забирать оружие, да по уставу уже могли спокойно мазать зеленкой, но не делали этого, а когда опомнились уже поздно было, оголделые борцы за русский мир ринулись со всех щелей, все больше со стороны Ростова и с каждой новой жертвой среди мирного населения в конфликт начали подключаться все больше местные, а это очень кому-то выгодно, так что все жертвы мирных жителей с той или иной стороны на совести вот таких БОРЦУНОВ. И не хер этих БОРЦУНОВ жалеть, что то хотели то и получили, войнушки им захотелось.



    Ша, бандеровец. Долго еще будете с единственным фейком нашего телевидения бегать? И то не по их вине. Как не поверить даме, если хорошо известны злодейства духовных наставников современных бандеровцев. Сколько там у вашего укро-тв уже было фейков? Волос на твоей тупой башке хватит, чтоб сосчитать?

    И не рассказывай тут за добрых бандеровцев. Свали отсюда, тебе здесь не место.

  • Касандра

    Касандра
    2 часа назад

    Вечная Память!Не каждый из вас тут *стервятников*способен на подвиг)

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Мда...

    Модер, закрой уже этот фонтан. Мерзость одна.

    Парню земля пухом. Это было ЕГО желание и ЕГО решение. И я не думаю, что кто-то из местных диванных комментаторов имеет моральное право обсуждать и тем более осуждать это.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    DrDimon

    Мда...

    Модер, закрой уже этот фонтан. Мерзость одна.

    Парню земля пухом. Это было ЕГО желание и ЕГО решение. И я не думаю, что кто-то из местных диванных комментаторов имеет моральное право обсуждать и тем более осуждать это.



    Модер ни как не реагирует на неоднократные обращения через кнопку.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Ни кто его не поливает грязью.. здесь высказывают разные точки зрения, относительно этой бесмысленной бойни.. а вы выдаете свои слабые позиции, переходя на личности и оскорбления...

    Если я иначе думаю о причинах этой бойни.. это не значит, что я бендеровец, или еще кто то.. я просто владею другой информацией, и делаю свои выводы..

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Maikl

    Ни кто его не поливает грязью.. здесь высказывают разные точки зрения, относительно этой бесмысленной бойни.. а вы выдаете свои слабые позиции, переходя на личности и оскорбления... Если я иначе думаю о причинах этой бойни.. это не значит, что я бендеровец, или еще кто то.. я просто владею другой информацией, и делаю свои выводы..



    Мягко выражаясь, не совсем подходящее место для подобных дискуссий, не находите?

    На поминках тоже высказываете разные точки зрения?

  • Павел Литвинцев

    Павел Литвинцев
    2 часа назад

    Лично знал Сашу. Человек, который даже незнакомому человеку всегда приходил на помощь. Земля тебе пухом, Саша!

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Если новость в открытом доступе.. чего ее не обсуждать?? обсуждают причину и следствие всего этого побоища..сам то что здесь пишешь??

  • Полиграф

    Полиграф
    2 часа назад

    Maikl

    Ни кто его не поливает грязью.. здесь высказывают разные точки зрения, относительно этой бесмысленной бойни.. а вы выдаете свои слабые позиции, переходя на личности и оскорбления... Если я иначе думаю о причинах этой бойни.. это не значит, что я бендеровец, или еще кто то.. я просто владею другой информацией, и делаю свои выводы..



    Делать свои выводы это не модно. А в гражданской войне правых нет и победивших. Убивают родственники друг друга и что те что эти считают врага "фашистами". Это как болезнь должно пройти. Был бы я помоложе тоже бы поехал за "правду" бороться. А так завтра на работу пойду.

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    2 часа назад

    Один дал интервью АмурИнфо - погиб. Второй дал АмурИнфо интервью - погиб. Третий дал интервью АмурИнфо - погиб. Странная закономерность...

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

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    Один дал интервью АмурИнфо - погиб. Второй дал АмурИнфо интервью - погиб. Третий дал интервью АмурИнфо - погиб. Странная закономерность...



    Вот и модератора что-то не видно...

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    2 часа назад

    Пересмена, наверное... Что то правда там стало происходить... Вряд ли это совпадение, что парни гибнут еженедельно.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    со СВЯТЫМИ УПАКОЙ СЫНА БОЖЬЕГО. кто раньше, кто позже. вспомните своих предков, за други своя...... земля ЕМУ ПУХОМ

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