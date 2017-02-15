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16февраля
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15 февраля 2017, 17:24 1

16 февраля жители Амурской области услышат звук сирен

16 февраля жители Амурской области услышат звук сирен
Фото: tagilka.ru

В четверг, 16 февраля, в Амурской области состоится комплексная проверка системы централизованного оповещения. С 10:00 до 11:00 в населённых пунктах области будут работать электросирены.

В ходе проверки как в Благовещенске, так и в городах и районных центрах Приамурья, включат электросирены. Во время проверки работы системы оповещения их включают дважды. Первый звуковой сигнал «Внимание всем!» – непрерывный, второй сигнал «Воздушная тревога» – прерывистый.

Услышав непрерывный сигнал, население и обслуживающий персонал объектов и организаций должны включить телевизоры и радиоприёмники для прослушивания экстренного сообщения для населения. После включения электросирен на телеканале «Россия 1» и на местных каналах кабельного телевидения транслируется информация о том, что проводится проверка работы системы оповещения и никаких действий предпринимать не нужно. Все эти команды дублируются по радио «Россия» и по коммерческим радиовещательным станциям в Благовещенске и некоторых городах области.

Комплексная проверка системы оповещения проводится четыре раза в год – раз в квартал. Система оповещения включается в автоматическом режиме, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

В мирное время сирены включают для проверки работы системы оповещения, а также для обучения населения действиям, которые нужно предпринять, услышав звуковой сигнал. Электросирены включают также в условиях чрезвычайной ситуации и при угрозе её возникновения.

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#МЧС

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    6 часов назад

    Это у меня днюха. Салют. Зачем народ обманывать? )))

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