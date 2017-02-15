Фельдшер из Белогорска: у меня тряслись руки

Белогорский фельдшер Елена Игишева рассказала Амур.инфо о том, как столкнулась с грубостью при вызове. Девушку взял в заложники мужчина, избивший жену. За 4 года работы амурчанка впервые оказалась в такой ситуации. Но говорит – у коллег похожие случаи были.

«Я тогда была одна в бригаде. У нас крайне редко, когда работают двое. То есть у нас нехватка кадров. Я вот сколько работаю, постоянно по одному. У нас в смене один-два врача максимум. Фельдшеры так все по одному. У меня конкретно так – впервые. А с грубостью мы сталкиваемся часто. У сотрудников было такое: два года назад возникала подобная ситуация – также удерживали. Просто это не предавалось огласке», – рассказала белогорский фельдшер.

«Я считаю, что мне повезло только из-за моего спокойствия. Я не выводила этого мужчину на конфликт: молчала, отвечала на все его вопросы, не повышала тон, не было агрессии. Думаю здесь нужно просто правильно себя повести», – отметила девушка.

«Женщина была избитая. Я зашла в квартиру, и она, и мужчина были сильно пьяные. У женщины в височной области была рана. Я её обработала, наложила повязку, предложила ехать в стационар, чтобы сделать снимок. Она категорически отказалась, убежала в другую комнату. Там они начали выяснять отношения. Он начал кричать, чтобы она собиралась и ехала. На меня начал кричать, чтобы брала и уводила ее. А она вцепилась в батарею – никуда я не поеду, идите отсюда», – продолжила собеседница.

Специалист предложила женщине подписать отказ, если та ехать не желает. Но на это агрессивно отреагировал мужчина. Он закрыл дверь на ключ и, как говорит Елена, «сказал, что я отсюда не выйду, лягу вместе с ней сейчас, чтобы я забирала её. Угрожал – я тебя сейчас вместе с ней положу. Обзывал всяко-разно».

По её словам, она была в квартире 40-45 минут. «За это время успела обработать рану, начать ней разговаривать, пока документы переписала – это около 20 минут я уже пробыла после того, как он двери закрыл. Я попыталась с ним договориться. Говорю – давайте вы соберете супругу. С ней пыталась поговорить – поедемте, сделаем снимок и поедете домой. По-хорошему попыталась. Он начал кричать. Я сказала – мужчина, я сейчас вызову полицию, вы успокойтесь. Он говорит – вызывайте», – рассказывает девушка.

На вопрос журналиста – почему водитель скорой не пошёл с ней – ответила так: «Мне уже задавали такие вопросы. Это не странно. Мы когда едем на вызов, я не оповещаю водителя, что там на вызове. Я сажусь в машину и говорю адрес. Он меня привёз, я пошла. Беспокоиться – дело одно, но вызовы бывают разные. Бывает, и дольше на вызове находимся».

Как сообщила Елена Игишева, водитель скорой после того, как связался с правоохранительными органами, позвонил снизу соседям и попросил впустить его в подъезд, так как у семейной пары домофона нет. Потом он постучал в квартиру, откуда был вызов, и хозяин ему открыл с первого раза.

«Водитель большой, высокий. Зашёл и спросил – а что здесь происходит? Тот, пьяный, сидел напротив меня, а я писала карту вызова. Он, может быть, и забыл уже, что угрожал мне, так как был сильно пьян. Я быстро выбежала, встала за водителя. Тот закрыл дверь на ключ сразу. Минут через 7-8 приехал участковый. Я написала заявление в машине полиции. Потом я уехала, полицейские сами к ним пошли», – сообщила амурчанка. «Мысли в той ситуации были разные, страшно было, конечно, тряслись руки, тряслось всё внутри», – признаётся фельдшер.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», семья – из асоциальных. «В прошлом году был случай в Белогорске, что топоры летали. Но выдали отказ в возбуждении уголовного дела. Нужно менять законодательство. Пока всё это остаётся безнаказанным. Раньше возили баллончики, а ими ещё нужно уметь пользоваться. Нужно ужесточить по закону ответственность агрессоров по отношению к врачам», – сообщил главный врач белогорской больницы Андрей Рудь.

«Вопрос безопасности врачей скорой помощи очень серьезный. Мы думали о том, как обезопасить наших медиков. Вариант, чтобы водитель сопровождал врача на вызов, не подходит. Потому что водитель не должен бросать автомобиль, к тому же он должен быть всегда наготове оперативно доставить больного в медучреждение. Мы сейчас рассматриваем вопрос о сотрудничестве с охранными агентствами, чтобы врачей сопровождали охранники. Нам надо совместно с ФОМСом просчитать затраты и понять, можем ли мы сейчас это организовать», – пояснил Амур.инфо министр областного минздрава Николай Тезиков.

По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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