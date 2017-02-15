«Великая стена», «Красная черепаха» и «Вурдалаки»: кинопремьеры недели

Фото: MovieUniverse

Благовещенские кинотеатры подготовили очередные кинопремьеры. Благовещенцам покажут на этой неделе фильмы «Великая стена» и «Несмотря ни на что», а также мультфильм «Красная черепаха». А с 22 февраля горожане смогут посмотреть на большом экране фильм «Вурдалаки». Амур.инфо знакомит читателей с новинками кино.

Великая стена

Фантастический фильм режиссёра Чжан Имоу 2016 года совместного производства США и Китая. Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить – мир будет уничтожен.

Актеры: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Уиллем Дефо, Энди Лау. Режиссер: Чжан Имоу.

Фильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Красная черепаха

Это франко-японский полнометражный анимационный фильм. Мужчина попадает на необитаемый остров. Ему удаётся построить плот, но далеко уплыть не получается – красная черепаха пресекает все его попытки к бегству.

Режиссер: Майкл Дадок де Уит.

Мультфильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Вурдалаки

Фантастический фильм российского производства. События происходят в 18 веке. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили, мол, в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких…

Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

Актеры: Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов. Режиссер: Сергей Гинзбург.

Фильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов и в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Несмотря ни на что

Еще один российский фильм. История, основанная на реальных событиях, о талантливом молодом человеке, который больше всего на свете мечтает о стажировке в самом престижном отеле Мюнхена. Ничто, даже внезапное ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не сможет встать у него на пути. Немного удачи, помощь друзей и вера в себя – вот рецепт его успеха.

Актеры: Костя Улльман, Анна Мария Мюэ, Нилам Фарук, Людгер Пистор, Якоб Маченц. Режиссер: Марк Ротемунд.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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