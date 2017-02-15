Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с июля 2015 года

Фото: miasskiy.ru

Курсы американской и европейской валют плавно снижаются при открытии торгов на Московской бирже в среду утром, при этом доллар упал ниже 57 рублей впервые с июля 2015 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечают эксперты, рубль растет к бивалютной корзине на фоне спроса на рублёвую ликвидность перед началом налогового периода и для операций carry trade.

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 56,89-57,11 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,92 рубля (минус 18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 60,21 рубля (минус18,5 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 18,6 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 58,40 рубля.

Доллар при этом оказался на 81,88 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро – на 1,08 рубля ниже официального курса.

В то же время мировые цены на нефть демонстрируют сегодня снижение, так как данные Американского института нефти указали на увеличение её товарных запасов в США на 9,94 миллиона баррелей за прошлую неделю. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряли в цене почти полпроцента и держались у отметки 55,7 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в среду опустилась на 0,65 % – до 53,36 доллара за баррель.

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#экономика

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