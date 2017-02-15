16 февраля в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят об ожирении

В четверг, 16 февраля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – диетолог Алина Божко. Об ожирении как социальном явлении с ней побеседуют ведущие Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина.

В дневном эфире «Эха» краеведческий радиосериал «Амурские волны«. «Николай Щёголев – «взыскующий поэт» русского Харбина». Собеседница ведущего Михаила Митрофанова – Анна Забияко, заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессор, доктор филологических наук.

Ведущие дневного эфира – Олег Никитин, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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