Снег и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 16 февраля

Фото: GoodFon.ru

В Амурской области 16 февраля будет облачно, снежно и ветрено. Слабый и умеренный снег выпадет в большинстве районов, местами осадки будут сильными. Днем местами ожидается слабая метель. Ветер подует сразу с двух направлений – севера и северо-запада. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью по северу опустится до минус 15-20 градусов, местами по северо-западу – до минус 25-30 градусов, по центральным и южным районам термометры покажут до 8-13, местами – до 15-20 градусов мороза. Днем в Приамурье будет 5-10 градусов, местами по северу – 15-20 градусов ниже нуля.

В Благовещенске в этот день также будет облачно, выпадет снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Ночью его порывы достигнут 12, днем – 14 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 9-11, днем – до минус 6-8 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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