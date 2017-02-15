Минюст разрешил банкам передавать персональные данные клиентов без спроса

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Минюст России разрешил банкам передавать персональные данные своих клиентов без их разрешения коллекторским агентствам. Такое заключение дано ведомством на вопрос Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), просившей дать разъяснения относительно нового закона, вступившего в силу с 1 января этого года, передаёт ИА «Дейта».

Согласно этому документу, коллекторам запрещается любой вид общения с заёмщиком, если тот отказался вести переговоры. В результате представители коллекторских агентств не могут предупредить должников даже о намерении подать в суд о взыскании долга.

Вместе с тем министерство юстиции обратило внимание коллекторских организаций на злоупотребления, используемые ими при «выбивании долгов». Так, коллекторам запретили грозить должникам административным и тем более уголовным преследованием, ввиду того, что при передаче дела в суд ими используется только Гражданский процессуальный кодекс. В Минюсте подчёркивают, что это является злоупотреблением права и служит основанием оштрафовать ретивых коллекторов.

При этом министерство не прояснило вопрос НАПКА, касающегося права бесконечно звонить заёмщику до тех пор, пока тот не возьмёт трубку, сославшись на недостаток правоприменительной практики.

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