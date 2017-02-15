АмурПрайс – профессиональная помощь в любом вопросе

Не так давно в Благовещенске открылся первый амурский бизнес-портал для поиска профессиональной помощи по любым вопросам. Регистрация на портале предельно проста. Сразу после нее вы сможете пользоваться сервисом, размещая объявления о поиске исполнителей. Система принимает запросы от пользователей круглосуточно, так как ответы от компаний исполнителей начинают поступать сразу после размещения объявления.

Преимущества работы с сервисом АмурПрайс:



• Пользоваться сервисом просто и очень удобно. Регистрируйтесь и оставляйте свой заказ через специальную форму.



• На портале зарегистрированы компании г. Благовещенска и Амурской области, предлагающие услуги в различных сферах: авто, безопасность и охрана, бытовые услуги, изготовление и ремонт мебели, красота и здоровье, маркетинг и реклама, PR, полиграфия, образование, отдых и развлечения, праздничные услуги, строительство и ремонт помещений, юридические и бухгалтерские услуги. Поэтому вы без труда найдете исполнителя на нужную вам работу.



• Обычно свои отклики на объявления пользователей оставляют десятки компаний, поэтому не спешите с выбором исполнителя сразу после первых заявок.



• При отклике на заказ исполнители также указывают стоимость выполнения работы. Поэтому вы легко сможете выбрать вариант, подходящий вам с финансовой точки зрения.



• Оперативность – вот главная отличительная черта сервиса АмурПрайс. Вы сможете выбрать исполнителя уже через несколько минут после оформления заказа.



• Можно неплохо сэкономить свое время. Вам не нужно будет заходить на страницы компаний-исполнителей в поиске информации. Они самостоятельно ответят на вашу заявку и оставят максимум подробной информации.



• Пользоваться сервисом АмурПрайс вы сможете абсолютно бесплатно.



Один из главных принципов работы портала АмурПрайс – прозрачность. Мы не регистрируем на портале подозрительные организации. Все исполнители услуг – проверенные и надежные фирмы. Вы в любое время сможете просмотреть на сервисе примеры выполненных работ организаций, зарегистрированных на портале, а также отзывы тех, кто уже успел воспользоваться их услугами. Обычно фирмы не выставляют в сети информацию о расценках на свои работы, а это существенный минус. На портале Amurprice.ru все данные об организациях, предоставляющих услуги жителям Амурской области, собраны воедино и структурированы. Пользоваться сервисом очень просто. Для поиска исполнителя нужно лишь разместить информацию о том, в каких услугах вы нуждаетесь. Уже через несколько минут начнут появляться предложения от местных компаний, с указанием расценок на услуги. Вам останется выбрать лучший вариант.

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