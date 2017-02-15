СМИ: в Хабаровске произошёл первый случай гибели подростка по приказу «группы смерти»

Балкон.. Фото: Архив ИА AmurMedia

Ученица одной из хабаровских школ свела счёты с жизнью в День святого Валентина. По предварительной информации, школьница выполняла одно из заданий «группы смерти», в ходе которого она и совершила суицид, сообщает ИА AmurMedia. Однако стало известно, что эта версия не подтвердилась.

Трагический случай произошел вечером 14 февраля. В следственном комитете Российской Федерации по Хабаровскому краю от комментариев воздержались, однако факт трагедии опровергать не стали. У руководства учебного заведения, которое посещала погибшая девочка, никаких комментариев получить не удалось.

Как сообщало Амур.инфо, в последнее время в Интернете всё чаще появляется информация о том, что подростки присоединяются к группам в Сети, цель которых – заигрывание со смертью. В мессенджерах родители предупреждают друг друга о том, что должно насторожить в поведении ребенка. Вместе с сообщением пересылаются некоторые страницы из социальной сети ВКонтакте детей, которые покончили с собой.

В многочисленных публикациях СМИ и блогеров говорится, что подростки, которые хотят участвовать в игре, начинают с того, что оставляют на своих страницах в социальных сетях запрос на инструкцию и сопровождают его определенным хэштегом. После этого с ними связываются некие «кураторы» и дают задания. Подростки должны появляться в Сети рано утром, а именно в 4:20 – для получения очередного задания. Чаще всего упоминается просьба вырезать лезвием на руке рисунок. Предполагается, что через 50 дней участник должен покончить с собой. Тем, кто хочет выйти из игры, якобы угрожают расправой с семьей.

Уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края считает, что широкое обсуждение и привело к тому, что сообщества стали такой большой опасностью для детей. Детский омбудсмен Светлана Жукова говорит, что сведения о подобных группах должны меньше мелькать в новостных сетях, ведь излишняя информация приводит к еще большему интересу со стороны подростков.

Тем временем РИА «Восток-Медиа» пишет, что версия о том, что погибшая девочка состояла в «группах смерти», не нашла подтверждения. «Отдельно необходимо отметить, что в средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы данная девочка покончила жизнь самоубийством, выполняя задание так называемой группы смерти. По информации, которой в настоящее время располагают правоохранительные органы, девочка в "группах смерти" не состояла», — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

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#Дальний Восток #происшествия

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