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15 февраля 2017, 15:54 7

СМИ: в Хабаровске произошёл первый случай гибели подростка по приказу «группы смерти»

СМИ: в Хабаровске произошёл первый случай гибели подростка по приказу «группы смерти»
Балкон.. Фото: Архив ИА AmurMedia

Ученица одной из хабаровских школ свела счёты с жизнью в День святого Валентина. По предварительной информации, школьница выполняла одно из заданий «группы смерти», в ходе которого она и совершила суицид, сообщает ИА AmurMedia. Однако стало известно, что эта версия не подтвердилась.

Трагический случай произошел вечером 14 февраля. В следственном комитете Российской Федерации по Хабаровскому краю от комментариев воздержались, однако факт трагедии опровергать не стали. У руководства учебного заведения, которое посещала погибшая девочка, никаких комментариев получить не удалось.

Как сообщало Амур.инфо, в последнее время в Интернете всё чаще появляется информация о том, что подростки присоединяются к группам в Сети, цель которых – заигрывание со смертью. В мессенджерах родители предупреждают друг друга о том, что должно насторожить в поведении ребенка. Вместе с сообщением пересылаются некоторые страницы из социальной сети ВКонтакте детей, которые покончили с собой.

В многочисленных публикациях СМИ и блогеров говорится, что подростки, которые хотят участвовать в игре, начинают с того, что оставляют на своих страницах в социальных сетях запрос на инструкцию и сопровождают его определенным хэштегом. После этого с ними связываются некие «кураторы» и дают задания. Подростки должны появляться в Сети рано утром, а именно в 4:20 – для получения очередного задания. Чаще всего упоминается просьба вырезать лезвием на руке рисунок. Предполагается, что через 50 дней участник должен покончить с собой. Тем, кто хочет выйти из игры, якобы угрожают расправой с семьей.

Уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края считает, что широкое обсуждение и привело к тому, что сообщества стали такой большой опасностью для детей. Детский омбудсмен Светлана Жукова говорит, что сведения о подобных группах должны меньше мелькать в новостных сетях, ведь излишняя информация приводит к еще большему интересу со стороны подростков.

Тем временем РИА «Восток-Медиа» пишет, что версия о том, что погибшая девочка состояла в «группах смерти», не нашла подтверждения. «Отдельно необходимо отметить, что в средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы данная девочка покончила жизнь самоубийством, выполняя задание так называемой группы смерти. По информации, которой в настоящее время располагают правоохранительные органы, девочка в "группах смерти" не состояла», — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    9 часов назад

    *цель которых – заигрывание со смертью*

    извините, но самоубийство - это не *заигрывание* со смертью, это сама смерть. либо *доведение до смерти*, так будет правильнее.

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    8 часов назад

    Если ребёнок не вылазит из-под мамкиной юбки ("наш Димочка самый лучший, кушай-кушай"), не способен мыслить самостоятельно, не имеет развитых коммуникативных навыков, мотает сопли на кулак вместо нормальной полноценной жизни, сутками садит зрение в кампутер, потому что не может даже нормально со сверстниками общаться - такой вполне спокойно может наложить на себя руки. Вопрос не в доведении до самоубийства, а в аморфности ребёнка и воспитании родителями закомплексованного овоща. Разве живущий активной жизнью ребёнок станет резать вены и прыгать из окна по наставлению какого-то чувака из интернета? А амёбе общаться больше не с кем, только с бабушкиными борщами и котлетами, ну и с более успешными двоюродными сёстрами и братьями, которых родственники всегда будут ставить в пример))

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад



    СМИ: в Хабаровске произошёл первый случай гибели подростка по приказу «группы смерти»



    Редакция читает, что пишут её новостийщики?



    Однако стало известно, что эта версия не подтвердилась.

  • банбан

    банбан
    7 часов назад

    ну вот- версия лохотрона подтвердилась

  • Евлеслав

    Евлеслав
    6 часов назад

    Такое впечатление, что автор заголовка работает на того "куратора" из той самой группы. Зачем вообще эту тему мусолить, особенно под таким "соусом"?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    Да-да-да. "Группы смерти", "синиекиты" и прочая ересь, которой пытаются запугать родителей, чтобы они хотя бы начали обращать внимание на своих личинок. Это как тот же дурачок, что возомнил себя ассасином и сиганул с крыши на асфальт. И чёто у него пошло не так. Так счас разная либерасня в думе воет о "запретить и не пущать" в сторону игр.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    удален

    предупреждение

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