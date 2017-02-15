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15 февраля 2017, 15:48 4

На Амур.инфо началось голосование за лучшего народного ведущего–2017

На Амур.инфо началось голосование за лучшего народного ведущего–2017

На форуме Амур.инфо 15 февраля стартовало голосование за лучшего народного ведущего 2017 года. В списке претендентов на победу 13 человек. Во вторник, 14 февраля, все они вышли в эфир благовещенского «Альфа-канала» в роли ведущих программ «Сканер», «Новости экономики», «Альфа-новости», «Благовещенск: инструкция по применению», «Погода», «Простые вопросы». Некоторые программы вели несколько народных ведущих.

Голосование на Амур.инфо продлится до воскресенья, 19 февраля, включительно. Один пользователь может проголосовать за одного народного ведущего. 20 февраля, в понедельник, будут подведены итоги и определены победители.

Награждение состоится на следующий день – во вторник, 21 февраля.

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#жизнь #конкурсы #СМИ

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    2 часа назад

    удален

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Лучше Горевого не найти !!!!!! Предлагаю его кондидатуру !!!

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