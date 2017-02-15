Вузам России сократили госфинансирование на 12,7 миллиарда рублей

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Правительство России уменьшило объем выделяемых вузам средств почти на треть. Финансирование ведущих университетов России в 2017–2019 годах будет сокращено на 12,7 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщают «Известия».

В старой версии постановления от 16 марта 2013 года говорится, что в 2017, 2018 и 2019 годах на поддержку вузов должно выделяться по 14,5 миллиарда рублей. Теперь дотации на 2017 год составят до 10,6, на 2018 год — до 10,2, а на 2019-й — до 10 миллиардов рублей. Объемы средств на 2020 год пока оставили без изменений – 14,5 миллиарда.

Такое решение было принято на совещании у вице-премьера правительства по социальным вопросам Ольги Голодец.

Как сообщает NEWSru.com, средства выделяются университетам для «повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров». Так, финансовую поддержку в рамках проекта «5-100» получали, в частности, Высшая школа экономики (ВШЭ), Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Уральский федеральный университет (УрФУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и другие вузы.

На сайте проекта отмечается, что его цель - «максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ».

В проекте участвует 21 российский университет, победивший в конкурсе на предоставление государственной поддержки. При этом участники проекта отчитываются о выполнении своих программ повышения конкурентоспособности перед международным советом и Министерством образования. Важными условиями предоставления университетам субсидии является их вхождение в мировые рейтинги.

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#вузы #образование #российская власть

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