В Благовещенске почтили память амурских воинов-интернационалистов (фото)

15 февраля в Благовещенске прошёл торжественный митинг. В сквере Мира почтили память амурских воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Мероприятие провели в честь 28-й годовщины вывода войск. В этот день в 1989 году территорию Афганистана спустя десять лет покинула последняя колонна военных.

В боевых действиях принимали участие и амурчане. Более 270 военных из Приамурья погибли во время сражений. В память о них горожане возложили цветы к памятнику воинам- интернационалистам.

«Мы участники этого события, которое послужило, чтобы этот день стал Днём памяти, поэтому мы здесь. Пришли вспомнить друзей и тех, кто ушёл от нас раньше времени», – поделился участник боевых действий Андрей Леонов.

«Мы должны собраться, своим примером показать, что защищать Родину важнее для нас, чтобы подрастающее поколение знало, кто сложил свою голову за Родину, хоть и на чужбине, но всё равно за свою Родину», – говорит Сергей Туманян.

«Много там народу полегло, конечно. Мальчишек 18-летних! Я-то там уже был взрослым, сам имел двоих детей. Ну, слёзы, конечно, наворачиваются. Знаете, как говорят о Великой Отечественной войне – праздник со слезами на глазах. Вот и для нас также – праздник со слезами на глазах», – делится Александр Шаныгин.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен в 2010 году. Новая дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

День памяти позволил придать официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны).

Новая памятная дата адресована не только ветеранам Афганистана. Как сообщает РИА Новости, историки подсчитали, что после Второй мировой войны 1,5 миллиона наших граждан принимали участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч погибли.

Между тем, как прокомментировал ИА «Амур.инфо» председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Валерий Вощевоз, ему и другим воевавшим хотелось бы, чтобы был зарегистрирован официальный праздник для всех воевавших. «Вопрос о том, чтобы официально была зарегистрирована памятная дата – День ветеранов боевых действий, общая для всех – поднимается давно. Мы регулярно поднимаем этот вопрос на уровне Федерации. Но пока никакого решения не было. Я выражу личное мнение – должен быть отдельный день. В какой-то мере мне как "афганцу" приятно, что 15 февраля отмечается такая дата. Но нужен отдельный день – и для "даманцев", "сирийцев", "чеченцев", и для тех, кто был на Украине, – всех. Это было бы правильно. Но мы всегда чтим память всех ветеранов боевых действий», – сообщил Валерий Васильевич.

Он сообщил, что в конце февраля в Москве поучаствует в работе комиссии по делам ветеранов при президенте РФ. По словам Валерия Вощевоза, он поднимет там многие важные вопросы, в том числе социального характера. В повестке вопрос о том, чтобы заявить отдельный праздник, пока не стоит, но вполне возможно, он в очередной раз будет поднят.

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