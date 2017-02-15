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15 февраля 2017, 16:00 2

Победитель конкурса стихов «под Кая Метова» выбрал актуальную тему

Победитель конкурса стихов «под Кая Метова» выбрал актуальную тему

Кай Метов оказался очень популярным исполнителем среди благовещенцев – форумчане активно участвовали в стихотворном конкурсе, в котором разыгрывали два билета на концерт автора и исполнителя. Чаще всего переделывали хит Кая Метова Position number one.

Редакция Амур.инфо определила победителя из более чем пятнадцати номинантов. Самым интересным и актуальным, по мнению редакции оказался стих на мотив песни «Золотится роза чайная» от пользователя под ником Сервелат :

Золотится рубль золотом, нефть прибавила в цене,

По карманам стукну молотом, зазвенело в них вдвойне,

Деньги с карты испаряются, как на улицах капель,

На работе мы стараемся и не чувствуем недель.

Спины гнём, не разгибаемся, где ж ты отпуск на Пхукет?

Закрывают направления, Благовещенск - Паттайя,

Я не верю в это искренне, ведь работаю не зря.

Я губами прикоснулся бы к самолёту в Таиланд,

– У-е, ты не слышишь меня, – Я не слышу тебя,

Терминала дверь стеклянная, между нами, как стена.

Не вернуть нам дня вчерашнего, не хочу я во Вьетнам,

Что же ты со мною делаешь, мой любимый Таиланд,

Неужели кто-то ринется, кто смелее во сто крат,

Только доллар мне не скинуть в банк, слишком дорого их взял,

Золотится рубль золотом, нефть прибавила в цене,

Закрывают направление, в отпуск еду по стране.

Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений.

Концерт заслуженного артиста России Кая Метова состоится в Общественно-культурном центре Благовещенска 16 февраля в 18:30.

Просмотров всего: 396

#жизнь #конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • Сервелат

    Сервелат
    9 часов назад

    Благодарю. Очень приятно!

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    7 часов назад

    Амур.инфо!

    в следующий раз, когда будете устраивать конкурсы подобного рода, давайте задание ПРЯМО И ЧЁТКО: переделать песню!

    А не так завуалировано - "...стихотворения «в стиле Кая Метова». Произведение, наиболее похожее на авторский стиль артиста..."

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