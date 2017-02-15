Победитель конкурса стихов «под Кая Метова» выбрал актуальную тему
Кай Метов оказался очень популярным исполнителем среди благовещенцев – форумчане активно участвовали в стихотворном конкурсе, в котором разыгрывали два билета на концерт автора и исполнителя. Чаще всего переделывали хит Кая Метова Position number one.
Редакция Амур.инфо определила победителя из более чем пятнадцати номинантов. Самым интересным и актуальным, по мнению редакции оказался стих на мотив песни «Золотится роза чайная» от пользователя под ником Сервелат :
Золотится рубль золотом, нефть прибавила в цене,
По карманам стукну молотом, зазвенело в них вдвойне,
Деньги с карты испаряются, как на улицах капель,
На работе мы стараемся и не чувствуем недель.
Спины гнём, не разгибаемся, где ж ты отпуск на Пхукет?
Закрывают направления, Благовещенск - Паттайя,
Я не верю в это искренне, ведь работаю не зря.
Я губами прикоснулся бы к самолёту в Таиланд,
– У-е, ты не слышишь меня, – Я не слышу тебя,
Терминала дверь стеклянная, между нами, как стена.
Не вернуть нам дня вчерашнего, не хочу я во Вьетнам,
Что же ты со мною делаешь, мой любимый Таиланд,
Неужели кто-то ринется, кто смелее во сто крат,
Только доллар мне не скинуть в банк, слишком дорого их взял,
Золотится рубль золотом, нефть прибавила в цене,
Закрывают направление, в отпуск еду по стране.
Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений.
Концерт заслуженного артиста России Кая Метова состоится в Общественно-культурном центре Благовещенска 16 февраля в 18:30.
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