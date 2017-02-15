200 кузбасских горняков были эвакуированы из шахты из-за превышения концентрации метана

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В Кемеровской области из шахты срочно эвакуировали более 200 горняков. Датчик метана сработал в ночь с 14 на 15 февраля в шахте имени Кирова в Ленинске-Кузнецком. Критическое содержание опасного газа в воздухе привело к массовой эвакуации. Об этом редакции VSE42.Ru сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, все шахтёры вышли на поверхность самостоятельно, пострадавших нет.

«Сработал датчик метана, 210 горняков вышли на поверхность. Горноспасатели некоторое время контролировали аэрогазовую обстановку, затем шахта продолжила работу в штатном режиме», – рассказал собеседник издания.

Шахта имени Кирова заложена в 1930 году. В настоящее время она принадлежит ОАО «СУЭК-Кузбасс».

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