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16февраля
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15 февраля 2017, 14:20 0

Амурчан предупреждают о метели и усилении ветра

Амурчан предупреждают о метели и усилении ветра
Фото: http://news-39.ru

В Амурской области 16 февраля в некоторых районах ожидаются сильный снег и местами слабая метель. Усилится северо-западный ветер, его порывы будут достигать 11-16 метров в секунду. В Благовещенске ветер разгонится до 9-14 метров в секунду, сообщает Амурский ЦГМС.

В связи с этим управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска информирует о том, что в этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112. Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО и ЧС Благовещенска: 518-112.

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#погода

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