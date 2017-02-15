Свободненский священник крестил группу солдат-железнодорожников

Фото: blaginform.ru

Военнослужащие 50-й отдельной железнодорожной бригады Вооруженных сил в Свободном попросили провести таинство крещения. В воскресенье, 12 февраля, иерей Андрей Гросул совершил обряд, сообщает пресс-служба Благовещенской епархии.

После службы в баптистерии батюшка подарил в благословение новокрещеным бойцам нательные кресты и иконки, пожелал крепкого здоровья, Божьей помощи во всех их начинаниях, а также – посещать храм и участвовать в исповеди и причастии.

Неделей ранее священники Свято-Никольского храма освятили казармы и служебные помещения окормляемой ими железнодорожной бригады, а также призвали Божие благословение на труд строителей будущего газоперерабатывающего завода.

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