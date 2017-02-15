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15 февраля 2017, 14:14 4

Свободненский священник крестил группу солдат-железнодорожников

Свободненский священник крестил группу солдат-железнодорожников
Фото: blaginform.ru

Военнослужащие 50-й отдельной железнодорожной бригады Вооруженных сил в Свободном попросили провести таинство крещения. В воскресенье, 12 февраля, иерей Андрей Гросул совершил обряд, сообщает пресс-служба Благовещенской епархии.

После службы в баптистерии батюшка подарил в благословение новокрещеным бойцам нательные кресты и иконки, пожелал крепкого здоровья, Божьей помощи во всех их начинаниях, а также – посещать храм и участвовать в исповеди и причастии.

Неделей ранее священники Свято-Никольского храма освятили казармы и служебные помещения окормляемой ими железнодорожной бригады, а также призвали Божие благословение на труд строителей будущего газоперерабатывающего завода.

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#военные #религия #Свободный

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    10 часов назад

    хнык, вытрекс и вокалист ртом, вы где? такая новость для вас

  • ay

    ay
    10 часов назад

    ойне-стервов, щас придут. Как всегда, язапротив этого действатаинства. 21 век и крещение. это очень печально.

  • АКВ

    АКВ
    10 часов назад

    Был в магазине - папуасы, блин! 21 век, химическая промышленность ушла далеко вперёд, а эти мракобесы всё яблоки да свинину жрут.

    Пора возвращать власть большевиков. Чтобы как в 32-33 годах научили этих дикарей правильно питаться.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    9 часов назад

    Нестеров!

    Вы сами не понимаете, какую разрушительную миссию, проводите своими троллерскими измышлениями, работая на воровскую вертикаль.

    Когда ваша жизнь подойдёт к концу, то вам даже не о чем будет вспомнить. Результат вашей деятельности – разрушение и хаос. Вам бы придти к попам, да помолится у них в корпоративе, авось, и чудо на вас снизойдёт и вы станете благочестивее.

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