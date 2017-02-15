В ЕАО работница Сбербанка присвоила около 1,8 миллиона клиентских рублей

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Жительница Еврейской автономной области осуждена за присвоение вверенной ей особо крупной суммы. Сотрудница Сбербанка решила потратить на себя около 1,8 миллиона рублей, принадлежащих клиентам банка. Об этом ИА Дейта сообщили в областной прокуратуре.

Облученский суд ЕАО рассмотрел уголовное дело 48-летней жительницы посёлка Известковый. Она признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Судом установлено, что обвиняемая, являясь старшим менеджером по обслуживанию специализированного дополнительного офиса ОАО «Сбербанк России» и имея доступ к выписке приходных кассовых ордеров, принимала внесённые клиентами деньги. Далее она распоряжалась полученными суммами по своему усмотрению – либо зачисляла финансы не полностью, либо не зачисляла вовсе, присваивая деньги. Общий ущерб от действий нечистой на руку банковской сотрудницы составил 1,769 миллиона рублей.

ОАО «Сбербанк России» полностью возместило ущерб всем своим клиентам. Приговором суда экс-сотруднице назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы. В силу ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, суд взыскал с осуждённой ущерб по гражданским искам, заявленным потерпевшими. На женщину также возложена обязанность трудоустроиться, чтобы возмещать ущерб, и ряд других обязанностей, неисполнение которых может повлечь замену наказания на более суровую меру.

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