В Белогорске фельдшера скорой помощи взяли в заложники

Фото: ntgs.ru

В Белогорске горожанин повел себя неадекватно по отношению к медикам, приехавшим на вызов. Девушку-фельдшера, оказавшую первую помощь пациентке, взял в заложники супруг пострадавшей. Почти час Елене Игишевой пришлось провести в квартире бок о бок с пьяным мужчиной, оскорблявшим её и угрожавшим расправой.

Как сообщает ТВС-медиа, 10 февраля в 19 часов поступил вызов от женщины, жаловавшейся на травму головы, тошноту, рвоту и боли. Приехавшая девушка-медик наложила повязку на окровавленную голову женщины, избитой супругом.

Пьяный мужчина стал требовать, чтобы фельдшер забрала жену в больницу, но пострадавшая отказалась. Тогда мужчина закрыл дверь на ключ и заявил, что медик «никуда не уедет, а ляжет рядом с его женой». Мужчина требовал, чтобы избитую госпитализировали, несмотря на ее отказ.

Испуганной медработнице пришлось провести в квартире более получаса. Пьяный мужчина сыпал оскорблениями и перерыл весь медицинский чемоданчик. Когда появилась возможность, фельдшер начала звонить в полицию, но трубку там не брали. Тогда она набрала «03» и сообщила о ситуации диспетчеру. Тот сначала связался с водителем скорой, рассказал о происходящем в квартире, а затем – полиции. Когда водитель постучал в дверь, пьяный хозяин открыл дверь. Потом подъехал полицейский наряд. Фельдшер написала заявление в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе амурского управления МВД, по факту незаконного лишения медработника свободы, не связанное с его похищением, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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#Белогорск #происшествия

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