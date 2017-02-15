Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
15 февраля 2017, 14:01 98

В Белогорске фельдшера скорой помощи взяли в заложники

В Белогорске фельдшера скорой помощи взяли в заложники
Фото: ntgs.ru

В Белогорске горожанин повел себя неадекватно по отношению к медикам, приехавшим на вызов. Девушку-фельдшера, оказавшую первую помощь пациентке, взял в заложники супруг пострадавшей. Почти час Елене Игишевой пришлось провести в квартире бок о бок с пьяным мужчиной, оскорблявшим её и угрожавшим расправой.

Как сообщает ТВС-медиа, 10 февраля в 19 часов поступил вызов от женщины, жаловавшейся на травму головы, тошноту, рвоту и боли. Приехавшая девушка-медик наложила повязку на окровавленную голову женщины, избитой супругом.

Пьяный мужчина стал требовать, чтобы фельдшер забрала жену в больницу, но пострадавшая отказалась. Тогда мужчина закрыл дверь на ключ и заявил, что медик «никуда не уедет, а ляжет рядом с его женой». Мужчина требовал, чтобы избитую госпитализировали, несмотря на ее отказ.

Испуганной медработнице пришлось провести в квартире более получаса. Пьяный мужчина сыпал оскорблениями и перерыл весь медицинский чемоданчик. Когда появилась возможность, фельдшер начала звонить в полицию, но трубку там не брали. Тогда она набрала «03» и сообщила о ситуации диспетчеру. Тот сначала связался с водителем скорой, рассказал о происходящем в квартире, а затем – полиции. Когда водитель постучал в дверь, пьяный хозяин открыл дверь. Потом подъехал полицейский наряд. Фельдшер написала заявление в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе амурского управления МВД, по факту незаконного лишения медработника свободы, не связанное с его похищением, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 3451

#Белогорск #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (98) Обсудить на форуме
  • ШпиеН

    ШпиеН
    11 часов назад

    Ну и толку не посадят,домашнее насилее теперь законно писец куда катится мир

  • ну вот

    ну вот
    11 часов назад

    с медиком уже не домашнее насилие

  • LeoLeo

    LeoLeo
    11 часов назад

    В полицию не дозвонилась... Зачем такие стражи порядка, когда надо не дозвонишься.

  • DrDimon

    DrDimon
    10 часов назад

    ШпиеН

    Ну и толку не посадят,



    Заявление напишут - еще как посадят.



    домашнее насилее теперь законно писец куда катится мир



    Вы не журналистские бредни читайте, а Уголовный кодекс.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    10 часов назад

    То есть, ну судя по тексту, мужик пробил голову жене, потом приехавшего фельдшера не захотел отпускать, потому как она не имеет право забирать отказавшуюся от госпитализации жертву?! Круто завёрнуто))

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    10 часов назад

    А водитель почти час сидел в машине и ждал фельдшера??? Яфшоке!

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    10 часов назад

    ЛюсиТаА водитель почти час сидел в машине и ждал фельдшера??? Яфшоке!


    получаса. Нормальное время на осмотр и оказание пмп

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    Это какая-то эпидемия прям!... Что вообще происходит?.. Или раньше умалчивали, или народ свихнулся?.. Буквально вчера смотрел репортаж Игоря Агеенко на ФБ для "России" на эту тему, вопрос ужесточения наказания за нападение на врачей обсуждается. Я думаю, что вопрос необходимо рассматривать шире.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    10 часов назад

    ВОт на таких "граждан" фельдшеры тратят время, а кто-то в этот момент ждет помощи

  • ЛайКа

    ЛайКа
    10 часов назад

    ЛюсиТа

    А водитель почти час сидел в машине и ждал фельдшера??? Яфшоке!



    От чего? Насколько помню приём врача в поликлинике 15 минут? Не?



    Фельдшер сначала устанавливает причину хвори, потом пытается её устранить, потом следит получилось ли. Плюс заполнение вороха бумажек. Потом может быть и госпитализация, при этом зачастую пациентов нужно поуговаривать, а потом им ещё надо собраться в дорогу. Посчитайте



  • ЛайКа

    ЛайКа
    10 часов назад

    Сергей Труш

    Это какая-то эпидемия прям!... Что вообще происходит?.. Или раньше умалчивали, или народ свихнулся?.. Буквально вчера смотрел репортаж Игоря Агеенко на ФБ для "России" на эту тему, вопрос ужесточения наказания за нападение на врачей обсуждается. Я думаю, что вопрос необходимо рассматривать шире.



    Оружие для самозащиты им не положено, ведь преступники повернут его против них самих же. Просто надо приравнять спасателей и врачей (особенно на вызове) к сотрудникам при исполнении

    Точка!

  • Белый лист

    Белый лист
    10 часов назад

    Наша полиция нас охраняет. Как всегда не дозвониться...)

    Благо все хорошо закончилось. Вот так и посещай больных..(

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    10 часов назад

    ЛюсиТаА водитель почти час сидел в машине и ждал фельдшера??? Яфшоке!


    Да это нормуль. Она зачастую даже не знают в какую квартиру приехала бригада. К подъезду подвез и хорошо... А ночью вообще приехал, спать в кабине увалился и досвидос...

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Пора для СМП физзащиту вводить!

    Да и два года за такое мало! Всё-таки врач (фельдшер) СМП при исполнении находятся!

    Кстати, почему пишут номер СМП 03?

  • АКВ

    АКВ
    10 часов назад



    с пьяным мужчиной, оскорблявшим её и угрожавшим расправой



    Спасибо амурским депутатам за пьяных мужчин, пьяных детей, женщин - за одну из самых пьющих областей в России. Люблю вас

  • Айболит

    Айболит
    10 часов назад

    Слава богу, все благополучно. Случай не редкий, нецензурная брань и угрозы - это практически ежедневно. Причём, если врач крепкий мужчина эти люди прям душки, а девченку 40 кг веса покрывают матом, куражатся. Ну, пишут иногда заявления, иногда даже участковый к этим храбрецам приходит, штраф 500 рублей бывает наложат. И что? Страшно. Неадекватов полно, работают в ночь по одному, девченки, - оч хочется адекватной правовой базы для подобных случаев. А пока так. Как повезёт.

    PS- скорая помощь единственное мед учреждение где нет охраны. В гараже есть, машины караулят, а на станции нет. Приходите, люди добрые, там практически одни тетки работают.

  • DrDimon

    DrDimon
    9 часов назад

    Айболит

    Неадекватов полно, работают в ночь по одному, девченки, - оч хочется адекватной правовой базы для подобных случаев. А пока так. Как повезёт.



    До поры, до времени. Пока кого-нибудь не убьют или не покалечат.

    Хотя... Прецедентов полно. После каждого очередной трам-тарарам в СМИ, возмущение граждан, через некоторое время все стихает и... остается по-старому. Готов поспорить, что и "законодательная инициатива" с "приравниванием" закончится очередным пшиком. Если уже не закончилась, как-то не очень следил за этим.

    P.S. И как это до сих пор никто не высказался о "бездушном фельдшере" (!), отказавшейся (!!) везти пострадавшую (!!!) в стационар. Свет переворачивается.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    9 часов назад

    Айболит

    Случай не редкий, нецензурная брань и угрозы - это практически ежедневно.



    Нет, это ежедневно(( Больше половины вызовов это не интеллигенты с инфарктами, а неблагополучные слои населения или нетрезвые. Мне всегда жалко работающих на скорой и в приёмнике. Они принимают на себя первый удар. Их редко благодарят. Запоминают только лечащего врача.



    Подруга в ноябре родила мальчишку, чуть-чуть до 10 балов не дотянул. За две недели до положенного срока именно скорая вовремя приехала и остановила схватки. Парнишка такой молодечик попался, всё объяснял, успокоил. Респект им!



  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    9 часов назад

    Ну понятное дело - денег нет, а так бы не мешало хотя бы видеокамеру на фельдшера повесить. Сразу с доказательной базой порядок будет.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    Они автомобили не могут регистраторами обеспечить...

  • Wor4chun

    Wor4chun
    9 часов назад

    DrDimon

    P.S. И как это до сих пор никто не высказался о "бездушном фельдшере" (!), отказавшейся (!!) везти пострадавшую (!!!) в стационар. Свет переворачивается.




    А что у нас с легким сотрясением уже обязательная госпитализация?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    9 часов назад

    Wor4chun

    DrDimon

    P.S. И как это до сих пор никто не высказался о "бездушном фельдшере" (!), отказавшейся (!!) везти пострадавшую (!!!) в стационар. Свет переворачивается.




    А что у нас с легким сотрясением уже обязательная госпитализация?



    Таки пострадавшая сама отказалась от предложенной госпитализации, не?



    При травмах головы возможен сотряс и не только, чтобы исключить осложнения всегда везут в больничку и голову просвечивают, но многие отказываются



    Знакомому в конце ноября - начале декабря в висок треснули, приехал домой, впал в кому, в конце новогодних праздников схоронили. 35 лет. Один удар, один!

  • ГалГош

    ГалГош
    9 часов назад

    А почему сейчас на скорой по вызовам стали ездить только фельдшеры в одиночку? Раньше помнится всегда два медработника было в бригаде .Почему врача то нет на скорой?

  • Однолюб

    Однолюб
    9 часов назад

    Тут надо разбираться не с фельдшером, который приехал и выполнил свою работу, а с этим уродом, который нанес травму своей жене....

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    ГалГош

    А почему сейчас на скорой по вызовам стали ездить только фельдшеры в одиночку? Раньше помнится всегда два медработника было в бригаде .Почему врача то нет на скорой?



    Порезали в Амурской Скорой зарплаты.



    Вот и некому работать стало! (



  • Stat

    Stat
    8 часов назад

    В районах почти нигде нет врачей на скорой, они есть только в Благе. В лучшем случае фельдшер, в худшем - медсестра.И санитаров-носильщиков нет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 часов назад

    ГалГош

    А почему сейчас на скорой по вызовам стали ездить только фельдшеры в одиночку? Раньше помнится всегда два медработника было в бригаде .Почему врача то нет на скорой?



    оптимизация по Единоросовски.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Сергей Труш

    ГалГош

    А почему сейчас на скорой по вызовам стали ездить только фельдшеры в одиночку? Раньше помнится всегда два медработника было в бригаде .Почему врача то нет на скорой?



    оптимизация по Единоросовски.



    Не поминай всуе...

    Сейчас боты понабегут и начнут рассказывать, какие огромные зарплаты у скорачей!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    7 часов назад

    DrDimon

    P.S. И как это до сих пор никто не высказался о "бездушном фельдшере" (!), отказавшейся (!!) везти пострадавшую (!!!) в стационар. Свет переворачивается.




    "мужчина стал требовать, чтобы фельдшер забрала жену в больницу, но пострадавшая отказалась."

  • Айболит

    Айболит
    7 часов назад

    Зарплаты как везде в медлицине. Дело не только в зарплата. Это тяжёлый физический труд, постоянно в стрессе, и все такое, что пишут обычно. Но сейчас работать очень сложно. Врачей нет , это правда. Да и фельдшеров не всегда в комплекте. Вот и ждут порой скорую три часа, отсюда и раздражение у пациентов. А главное, почти все преференции покастрировали. Но оклад увеличили. В три раза. Вместе с нормой часов. Попробуйте сказать, что не заботится о врача государство. Ишь, оклад то ого-го, семь тыров. Заработать тридцать можно, и сорок можно. И сдохнуть.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    7 часов назад

    ГалГош

    Раньше помнится всегда два медработника было в бригаде .Почему врача то нет на скорой?



    Тоже удивилась. Ко мне, в Белогорске, двое приезжали, причём, по не очень значительному поводу.

  • СаняCh

    СаняCh
    6 часов назад

    Сергей Труш

    ГалГош

    А почему сейчас на скорой по вызовам стали ездить только фельдшеры в одиночку? Раньше помнится всегда два медработника было в бригаде .Почему врача то нет на скорой?



    оптимизация по Единоросовски.



    Ну а что еще могут написать цепные троли Абрамова? Естественно Едро виновато.

    Если ты как дуб- есть разные случаи при которых приезжают разное количество фельдшеров. А теперь ответь, зачем к ребенку с температурой два фельдшера? Или у нас очень частое нападения на фельдшеров? Ну давай тогда будут работать два водителя скорой одновременно. А что? ну мало ли? Или наряд омона в скорую.

    Не надоело чушь молоть? И без того опущеный имидж теряешь

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    СаняCh

    Сергей Труш

    ГалГош

    А почему сейчас на скорой по вызовам стали ездить только фельдшеры в одиночку? Раньше помнится всегда два медработника было в бригаде .Почему врача то нет на скорой?



    оптимизация по Единоросовски.



    Ну а что еще могут написать цепные троли Абрамова? Естественно Едро виновато.

    Если ты как дуб- есть разные случаи при которых приезжают разное количество фельдшеров. А теперь ответь, зачем к ребенку с температурой два фельдшера? Или у нас очень частое нападения на фельдшеров? Ну давай тогда будут работать два водителя скорой одновременно. А что? ну мало ли? Или наряд омона в скорую.

    Не надоело чушь молоть? И без того опущеный имидж теряешь



    Прекрати истерику, бот. Когда у моей дочери температура, то приезжали ВСЕГДА два фельдшера, когда я вызывал врача себе, или кому-то из близких, то ВСЕГДА приезжали два врача.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Мало того, есть такое в медицине, как ВТОРОЕ мнение. Два врача, это как минимум ДВА мнения при осмотре. Тебе об этом известно, бот? Едро УБИВАЕТ страну, растаскивает по карманам, плевали на развитие, НИКТО ни ЗА ЧТО не отвечает.

  • Asom

    Asom
    6 часов назад

    Труш с микой выбрали новую тактику. Теперь у них жизнь была только при Сталине, а всё остальное - мрак, голодомор и холокост. Виноваты в этом единоросы. Кто не согласен, тот единоросовский бот.

  • DrDimon

    DrDimon
    6 часов назад

    Сергей Труш

    Прекрати истерику, бот. Когда у моей дочери температура, то приезжали ВСЕГДА два фельдшера, когда я вызывал врача себе, или кому-то из близких, то ВСЕГДА приезжали два врача.



    Вот прямо два врача? Дипломы показывали?

    Извиняюсь спросить: а как врача от фельдшера по внешним признакам отличить?

  • Вицли

    Вицли
    6 часов назад

    Забавно, когда рассуждения о функционировании СМП ведут "специалисты" на подобие Труша, Олдлорда и т.п.

    То по два врача к ним приезжают, то по три фельдшера...

  • СаняCh

    СаняCh
    6 часов назад

    Альбинка


    Опять агитация. Ладно бы ты писал по делу, просто, своё мнение. Все твои мысли кончается одним. Ты после этого меня ботом называешь?

    Просто жалкий раб

  • СаняCh

    СаняCh
    6 часов назад

    Вицли

    Забавно, когда рассуждения о функционировании СМП ведут "специалисты" на подобие Труша, Олдлорда и т.п.

    То по два врача к ним приезжают, то по три фельдшера...



    Ты что? Это дипломированный специалист по всем направлениям областной власти. Он лучше знает что и куда. И строитель, и врач, и педагог... Прям как лысый из бразерс. Лучше бы молчал как он.

  • DrDimon

    DrDimon
    6 часов назад

    Вицли

    Забавно, когда рассуждения о функционировании СМП ведут "специалисты" на подобие Труша, Олдлорда и т.п.

    То по два врача к ним приезжают, то по три фельдшера...



    Ну вот. Только начал иксперта по всем вопросам на очередную истерику разводить, а тут...

    Так и знал, что не дадут всласть поиздеваться.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    DrDimon

    Сергей Труш

    Прекрати истерику, бот. Когда у моей дочери температура, то приезжали ВСЕГДА два фельдшера, когда я вызывал врача себе, или кому-то из близких, то ВСЕГДА приезжали два врача.



    Вот прямо два врача? Дипломы показывали?

    Извиняюсь спросить: а как врача от фельдшера по внешним признакам отличить?



    ага, по внешним, приехал с фонендоскопом, - врач. ПАлевать мне, фельдшер он, или отоларинголог. Ты чо хотел то? Поясни? Лётчег.. или ты мне сейчас будешь доказывать, что то не врач а фельдшер в самом деле, и вообще то не два человека а один, а второй просто ящик с приблудами таскает?... Ты адекватен, лётчег-врач, мм?

  • DrDimon

    DrDimon
    6 часов назад

    Сергей Труш

    ага, по внешним, приехал с фонендоскопом, - врач. Ты чо хотел то?



    После такого ответа уже ничего. Проехали.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    DrDimon

    Сергей Труш

    ага, по внешним, приехал с фонендоскопом, - врач. Ты чо хотел то?



    После такого ответа уже ничего. Проехали.



    Ты слилась, дорогая? А чо так? Ойвсё, как обычно? Тебя женщина укусила, мм?

  • DrDimon

    DrDimon
    5 часов назад

    Сергей Труш

    Ты слилась, дорогая? А чо так? Ойвсё, как обычно? Тебя женщина укусила, мм?



    Да не в силах я противостоять столь мощному интеллекту и всеобъемлющим разносторонним знаниям.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Вицли

    Забавно, когда рассуждения о функционировании СМП ведут "специалисты" на подобие Труша, Олдлорда и т.п.

    То по два врача к ним приезжают, то по три фельдшера...



    В каком количестве приезжают на вызов врачи скорой помощи?... Расскажешь, или мне казалось, что там водитель и два (ой ну ладно) медработника?.. Ты чего тупишь так нагло, мм? ты же врач, или ты фельдшер? Или ты просто при больнице в гардеробе (но тоже в белом халате) ммм?

  • СаняCh

    СаняCh
    5 часов назад

    Сергей Труш

    Вицли

    Забавно, когда рассуждения о функционировании СМП ведут "специалисты" на подобие Труша, Олдлорда и т.п.

    То по два врача к ним приезжают, то по три фельдшера...



    В каком количестве приезжают на вызов врачи скорой помощи?... Расскажешь, или мне казалось, что там водитель и два (ой ну ладно) медработника?.. Ты чего тупишь так нагло, мм? ты же врач, или ты фельдшер? Или ты просто при больнице в гардеробе (но тоже в белом халате) ммм?



    Забавная истеричка, Альбинка

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Вицли

    Забавно, когда рассуждения о функционировании СМП ведут "специалисты" на подобие Труша, Олдлорда и т.п.

    То по два врача к ним приезжают, то по три фельдшера...



    И что же я написал не верно?

    Если не в тягость, ткни меня носом!

  • Asom

    Asom
    5 часов назад



    Чем отличается фельдшер-водитель от санитара-водителя, мммм?

  • Вицли

    Вицли
    5 часов назад



    Чем отличается фельдшер-водитель от санитара-водителя?



    Цветом халата. У фельдшера-водителя белый, у санитара-водителя серый.

  • Asom

    Asom
    5 часов назад

    Труш-санитар и Микки-водитель.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Некто ДрДимон кинул ссылку на закон.. там указан состав бригад и, следовательно, их задачи.. и так, сколько человек должны проходить к месту вызова?

    Какая бригада приехала на вызов? Акушерская? Ибо согласно закона



    12. Акушерская выездная бригада скорой медицинской помощи включает либо одного акушера и одного санитара-водителя, либо одного акушера и одного водителя (с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «А» или «В»)



    Итак, КАКАЯ бригада прибыла на вызов? И почему именно в таком составе? Где был второй человек?

  • SOS02

    SOS02
    5 часов назад

    Что Труш доказать пытается? Что к нему один врач не поднялся в хату? Мож это твой товарищ по разуму девушку допращивал- ГДЕ ВТОРОЙ? МНЕ НУЖНО ДВА ВРАЧА.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    И так теперь наши СПЕЦЫ от медицины, если они конечно МУЖИКИ смогут нам ответить тут прямо, а не сливаться трусливо.. цитата из новости:



    Как сообщает ТВС-медиа, 10 февраля в 19 часов поступил вызов от женщины, жаловавшейся на травму головы, тошноту, рвоту и боли. Приехавшая девушка-медик наложила повязку на окровавленную голову женщины, избитой супругом.



    Следовательно, на вызов приехала не акушерская выездная бригада, а фельдшерская общепрофильная, или врачебная общепрофильная бригады скорой помощи.

    ГДЕ был второй фельдшер (фельдшер-водитель), или врач?.. Или бригады не укомплектованы? Почему не укомплектованы? Оптимизация от Едра?

  • Модератор

    Модератор
    5 часов назад

    Сергей Труш

    И так теперь наши СПЕЦ от медицины, если они конечно МУЖИКи смогут нам ответить тут прямо.. цитата из новости:



    Как сообщает ТВС-медиа, 10 февраля в 19 часов поступил вызов от женщины, жаловавшейся на травму головы, тошноту, рвоту и боли. Приехавшая девушка-медик наложила повязку на окровавленную голову женщины, избитой супругом.



    Следовательно, на вызов приехала не акушерская выездная бригада, ГДЕ был второй фельдшер (фельдшер-водитель), или врач?.. Или бригады не укомплектованы*



    НОВОСТЬ:

    Тогда она набрала «03» и сообщила о ситуации диспетчеру. Тот сначала связался с водителем скорой, рассказал о происходящем в квартире, а затем – полиции. Когда водитель постучал в дверь, пьяный хозяин открыл дверь.

    ВОПРОС:

    Вы вообще новости читаете перед комментированием?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Модератор

    Сергей Труш

    И так теперь наши СПЕЦ от медицины, если они конечно МУЖИКи смогут нам ответить тут прямо.. цитата из новости:



    Как сообщает ТВС-медиа, 10 февраля в 19 часов поступил вызов от женщины, жаловавшейся на травму головы, тошноту, рвоту и боли. Приехавшая девушка-медик наложила повязку на окровавленную голову женщины, избитой супругом.



    Следовательно, на вызов приехала не акушерская выездная бригада, ГДЕ был второй фельдшер (фельдшер-водитель), или врач?.. Или бригады не укомплектованы*



    НОВОСТЬ:

    Тогда она набрала «03» и сообщила о ситуации диспетчеру. Тот сначала связался с водителем скорой, рассказал о происходящем в квартире, а затем – полиции. Когда водитель постучал в дверь, пьяный хозяин открыл дверь.

    ВОПРОС:

    Вы вообще новости читаете перед комментированием?



    Да да, читал! И так. Вопрос в том числе к Вам, товарищ модератор. Каков состав выездной бригады скорой помощи и сколько человек должны присутствовать при оказании помощи или проведении осмотра?.. Это был водитель? Или Фельдшер-водитель? .Если это был просто водитель, то это была акушерская выездная бригада?.. А если фельдшер-водитель, то обязан ли фельдшер-водитель присутствовать при оказании помощи?..

    цитата приведена из ссылки местного специалиста врача-авиостроителя Др.Димона.

  • Asom

    Asom
    5 часов назад

    Я немного запутался... Если фельдшер был акушером, а акушер - водителем... То значит, водителем быль фельдшер, а фельдшером был... Фантомас!

    Всё сходится!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Модератор



    12. Акушерская выездная бригада скорой медицинской помощи включает либо одного акушера и одного санитара-водителя, либо одного акушера и одного водителя (с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «А» или «В»)



    Чем Вас не устраивает выделенный жирным вариант? Он расходится с новостью?



    да :)) поскольку



    3. Выездные бригады скорой медицинской помощи по своему профилю подразделяются на общепрофильные, специализированные, экстренные консультативные, акушерские, авиамедицинские.

    4. Выездные бригады скорой медицинской помощи по своему составу подразделяются на врачебные и фельдшерские.

    5. Специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи подразделяются на бригады анестезиологии-реанимации, педиатрические, педиатрические анестезиологии-реанимации, психиатрические, акушерско-гинекологические



    Как вы считаете, "10 февраля в 19 часов поступил вызов от женщины, жаловавшейся на травму головы, тошноту, рвоту и боли." это основание для вызова акушерской бригады?

  • sinoptik

    sinoptik
    5 часов назад

    я что-то потеряла нить разговора. Женщина с пробитой головой была беременной? Иначе зачем ей акушер?)))))) Кстати, ко мне на вызов приезжал ОДИН врач и ОДИН водитель. Надо жалобу написать)))

  • Модератор

    Модератор
    5 часов назад

    Я не уловил откуда пошёл разговор про акушера, вот...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Судя по всему приехала НЕ УКОМПЛЕКТОВАННАЯ должным количеством медицинского персонала бригада.. И инцидент стал возможен, в том числе, благодаря оптимизации, которую устроила министерство здравоохранения Амурской области. Собственно об этом и был мой комментарий, после которого начались нападки в мою сторону.

    Сергей Труш

    ГалГош

    А почему сейчас на скорой по вызовам стали ездить только фельдшеры в одиночку? Раньше помнится всегда два медработника было в бригаде .Почему врача то нет на скорой?



    оптимизация по Единоросовски.

  • Asom

    Asom
    5 часов назад

    Так значит Фантомасом был вовсе не водитель-акушер, а министр здравоохранения?!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Модератор

    Я не уловил откуда пошёл разговор про акушера, вот...



    Согласно цитате, только акушерская бригада может состоять из фельдшера и санитара-водителя, который, по идее, включается в работу лишь по требованию (как санитар, помочь с носилками), и может оставить фельдшера одного... Во всех прочих случаях при оказании помощи присутствуют ДВА человека: или два фельдшера, или врач+фельдшер, или фельдшер+фельдшер-водитель (в случае, если это врачебная или фельдшерская общепрофильные выездные бригады.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Модератор

    НОВОСТЬ:

    Тогда она набрала «03» и сообщила о ситуации диспетчеру.



    У меня вопрос!

    По какому телефону она набрала "03"???

  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    3.4

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    На всякий случай для тех, кто считает, что одиночный фельдшер на выезде это норма:



    Состав выездных бригад СМП:





    Фельдшерская выездная бригада СМП включает в свой состав двух фельдшеров (специалистов со средним медицинским образованием, имеющих диплом по специальности «лечебное дело» и сертификат по специальности «лечебное дело» или «Скорая и неотложная помощь»), санитара и водителя (фельдшер может выполнять функции водителя и иметь подготовку по программе «первоначальная подготовка спасателя», водитель может выполнять функции санитара и иметь подготовку по программе «первоначальная подготовка спасателя»), использует автомобиль СМП класса «В», в соответствии с действующими нормативными актами. Один из фельдшеров является старшим бригады.



    Врачебная выездная бригада СМП включает в свой состав одного врача (специалиста с высшим медицинским образованием, имеющего диплом по специальности «лечебное дело» или «педиатрия» и сертификат по специальности «СМП»), двух фельдшеров (специалистов со средним медицинским образованием, имеющих диплом по специальности «лечебное дело» и сертификат по специальности «лечебное дело» или «Скорая и неотложная помощь»), санитара и водителя (фельдшер и водитель могут выполнять функции, аналогичные изложенным в пункте 3.1.), использует автомобиль СМП не ниже класса «В», в соответствии с действующими нормативными актами.



    Специализированная выездная бригада СМП включает в свой состав одного врача (специалиста с высшим медицинским образованием, имеющего диплом по специальности «лечебное дело» или «педиатрия», сертификат по специальности, соответствующий профилю бригады и сертификат по специальности «СМП»), двух специалистов со средним медицинским образованием, имеющих диплом по специальности «лечебное дело» или «сестринское дело» и сертификаты по специальности «лечебное дело», «сестринское дело» или «Скорая и неотложная помощь», сертификат по специальности «анестезиология и реаниматология», санитара и водителя (фельдшера и водитель могут выполнять, функции аналогичные изложенным в пункте 3.1.), использует автомобиль СМП класса «С» соответствующего профиля, в соответствии с действующими нормативными актами.



    Акушерская выездная бригада СМП включает в свой состав одного специалиста со средним медицинским образованием, имеющего диплом по специальности «лечебное дело» или «акушерское дело» и сертификат по специальности «акушерское дело», санитара и водителя (водитель может выполнять функции, аналогичные изложенным в пункте 3.1.), использует автомобиль СМП класса «В», в соответствии с действующими нормативными актами.



    Выездная бригада по транспортировке больных включает в свой состав одного фельдшера (специалиста со средним медицинским образованием, имеющего диплом по специальности «лечебное дело» и сертификат по специальности «лечебное дело» или «Скорая и неотложная помощь»), санитара и водителя (фельдшер и водитель могут выполнять функции, аналогичные изложенным в пункте 3.1.), использует автомобиль СМП класса «А», в соответствии с действующими нормативными актами.



    Врачебная выездная бригада СМП интенсивной терапии включает в свой состав одного врача (специалиста с высшим медицинским образованием, имеющего диплом по специальности «лечебное дело» или «педиатрия» и сертификат по специальности «СМП») с высшей или первой квалификационной категорией, двух фельдшеров (специалистов со средним медицинским образованием, имеющих диплом по специальности «лечебное дело» и сертификат по специальности «лечебное дело» или «Скорая и неотложная помощь»), санитара и водителя (фельдшер и водитель могут выполнять функции, аналогичные изложенным в пункте 3.1.), использует автомобиль СМП класса «С», в соответствии с действующими нормативными актами.





  • Лёлечка

    Лёлечка
    4 часа назад

    Oldlord

    Модератор

    НОВОСТЬ:

    Тогда она набрала «03» и сообщила о ситуации диспетчеру.



    У меня вопрос!

    По какому телефону она набрала "03"???



    По городскому!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Ну вот, я думаю уже ВСЕ, кто читал эту новость и комментарии поняли, что пользователи откровенно облажались, Вицли, Asom, DrDimon и сделали они это просто по тому, что они так эрагируют в сторону пользователя Сергей Труш, и готовы нести какую. угодно чушь, хотя уже осознали, что гонят. Но из-за своего упрямства они встали в одну шеренгу с такими как СаняCh SOS02, которые тут зарегистрированы, чтобы ВРАТЬ и петь какую угодно песню, угодную правительству области.

    Пользователь Oldlord специально, для вводимых в заблуждение читателей, процитировал приказ о составе выездных бригад скорой медитцинскойпомощи, чтоыб продемонстрировать - в Белогорске выезжают на вызов неукомплектованные бригады. Всё это - следствие безалаберного, бездарного, безответственного, хищнического управления областью людьми, которые не знают и не имеют ни малейшего представления о том, что же такое развитие региона, области.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    Сергей Труш ВицлиAsomDrDimonСергей ТрушСаняChSOS02Oldlord

    Ну вот, я думаю уже ВСЕ, кто читал эту новость и комментарии поняли, что пользователи откровенно облажались, Вицли, Asom, DrDimon и сделали они это просто по тому, что они так эрагируют в сторону пользователя Сергей Труш, и готовы нести какую. угодно чушь, хотя уже осознали, что гонят. Но из-за своего упрямства они встали в одну шеренгу с такими как СаняCh SOS02, которые тут зарегистрированы, чтобы ВРАТЬ и петь какую угодно песню, угодную правительству области.

    Пользователь Oldlord специально, для вводимых в заблуждение читателей, процитировал приказ о составе выездных бригад скорой медитцинскойпомощи, чтоыб продемонстрировать - в Белогорске выезжают на вызов неукомплектованные бригады. Всё это - следствие безалаберного, бездарного, безответственного, хищнического управления областью людьми, которые не знают и не имеют ни малейшего представления о том, что же такое развитие региона, области.



    И вообще, слава КПСС ЛДПР!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    ну ты понял, да? :)) какгбэ врач.. тебе не стыдно, мм?.. позорник.. я, дизайнер, дважды тебя носом тыкал во врачебные дела, а ты до сих пор не удосужился выводы сделать, заткнуться и внятно разговаривать. эээх. И клятвы у него нет, и врачи не врачи, и фельдшеры не врачи, и водители не причём, а Труш не шарит.. ты б читало хоть сам ссылки, которые накидываешь.. я то, видишь, читаю!

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Лёлечка

    Oldlord

    Модератор

    НОВОСТЬ:

    Тогда она набрала «03» и сообщила о ситуации диспетчеру.



    У меня вопрос!

    По какому телефону она набрала "03"???



    По городскому!



    Откуда у фельдшера СМП с собой городской (как я понимаю, имелся ввиду стационарный) телефон?

    Или захватчик великодушно разрешил воспользоваться своим домашним телефоном для вызова полиции против себя любимого?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    да позвонила с сотового, просто указали, для простоты восприятия, что набрала "03".. хотя на скорых уже по идее следует переписать номера экстренной службы.. недавно возникла ситуация и не смогли вызвать сходу скорую... Благо в телефоне забит был номер.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Сергей Труш

    да позвонила с сотового, просто указали, для простоты восприятия, что набрала "03".. хотя на скорых уже по идее следует переписать номера экстренной службы.. недавно возникла ситуация и не смогли вызвать сходу скорую... Благо в телефоне забит был номер.



    Вот и я про это!

    СМИ просто ОБЯЗАНЫ писать номера экстренных служб правильно!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    4 часа назад

    Так засрать любые темы надо уметь!!! Да, Труш?

    СЮ в захвате фельдшера/акушера/водителя ни в чем не виноват? Не?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Не надоело СЮсюкаться? :))) расскажи, про то как укомплектованы служба скорой помощи на примере описываемого события. тебе ж даже ссылки на закон дали.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    Сергей Труш

    расскажи, про то как укомплектованы служба скорой помощи на примере описываемого события. тебе ж даже ссылки на закон дали.



    Телефон министра здравоохранения дать? Законник, мля…почитай их, законы…неуч…

    Приходи уже на планерки к СЮ с кучей своих недоумков…131 ФЗ изучать

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Сергей Труш

    ну ты понял, да? :)) какгбэ врач.. тебе не стыдно, мм?.. позорник.. я, дизайнер, дважды тебя носом тыкал во врачебные дела,



    Всего дважды? Пфф...

    Тебя вон полфорума носом тыкают в разные дела и толку нет, как был неучем с гипертрофированным самомнением, так и остался.



    а ты до сих пор не удосужился выводы сделать, заткнуться и внятно разговаривать. эээх.



    Внятно это как? Как в анекдоте: есть два мнения, одно мое, второе неправильное?



    И клятвы у него нет, и врачи не врачи, и фельдшеры не врачи, и водители не причём, а Труш не шарит..



    Могу подтвердить только п.п. 3 и 5.



    ты б читало хоть сам ссылки, которые накидываешь.. я то, видишь, читаю!



    Внушает осторожный оптимизм.

    Общественное здоровье и здравоохранение - Лисицын Ю.П. - Учебник. Рекомендуется к прочтению.

    Правда там больше 500 страниц, но ничего. Потихоньку одолеешь.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Ты НА ЭТОЙ ветке дал ссылку на приказ министерства здравоохранения.. Давал ты или нет?.. ЧИТАЛ ты тот приказ? о составе бригад ЧТО там написано? А в новосте?.. ну так и КТО КОГО НОСОМ ТЫКАЛ?, умник.. Или на вызов с травмой приезжает акушерка? Ты адекватен вообще?...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    тоже из Белогорска

    Сергей Труш

    расскажи, про то как укомплектованы служба скорой помощи на примере описываемого события. тебе ж даже ссылки на закон дали.



    Телефон министра здравоохранения дать? Законник, мля…почитай их, законы…неуч…

    Приходи уже на планерки к СЮ с кучей своих недоумков…131 ФЗ изучать



    Я тебе говорил, что я не считаю вас там дураками?.. Ворами считаю, казнокрадами считаю, очковтерателями тоже считаю, популистами считаю, а главу ещё и дважды ренегатом и клятвоприступником, но ДУРАКОМ не считаю. Скажи, Марина, ну и зачем ты себя таковой пытаешься выставить, мм?

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Ты НА ЭТОЙ ветке дал ссылку на приказ министерства здравоохранения.. Давал ты или нет?.. ЧИТАЛ ты тот приказ? о составе бригад ЧТО там написано? А в новосте?.. ну так и КТО КОГО НОСОМ ТЫКАЛ?, умник.. Или на вызов с травмой приезжает акушерка? Ты адекватен вообще?...



    Больше экспрессии, больше! Капсом можно было и весь текст написать.

    "Девушка, вы когда сердитесь - вы такая сексуальная!" (с)

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Я тебе говорил, что я не считаю вас там дураками?.. Ворами считаю, казнокрадами считаю, очковтерателями тоже считаю, популистами считаю, а главу ещё и дважды ренегатом и клятвоприступником,



    Ай маладца! Сам под статью лезет и АИ подставляет.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Сергей Труш

    тоже из Белогорска

    Сергей Труш

    расскажи, про то как укомплектованы служба скорой помощи на примере описываемого события. тебе ж даже ссылки на закон дали.



    Телефон министра здравоохранения дать? Законник, мля…почитай их, законы…неуч…

    Приходи уже на планерки к СЮ с кучей своих недоумков…131 ФЗ изучать



    Я тебе говорил, что я не считаю вас там дураками?.. Ворами считаю, казнокрадами считаю, очковтерателями тоже считаю, популистами считаю, а главу ещё и дважды ренегатом и клятвоприступником, но ДУРАКОМ не считаю. Скажи, Марина, ну и зачем ты себя таковой пытаешься выставить, мм?



    Труш! Ты еще не понял что ли - 99 процентов посетителей форума наплевать на то, что ты напишесь. Ибо ты сам себя Дураком давно выставил и до сих пор им позиционируешься.

    А дурак в данном контексте ты потому, что пытаешь предьявить муниципалитету то, за что он в принципе не отвечает…но ты этого не понимаешь…упорно…с пролетарской ненавистью вдобавок.

    Но ненависть, Труш, она ума не прибавляет…

    Так что - добро пожаловать на планерки к СЮ…вникать в реальную жизнь муниципалитетов…от которой ты и твоя свора так далеки…

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    :)) не смей прикрываться 99% посетителей :)) ты к ним никакого отношения не имеешь.

    Я тебе Статьи приказа привёл, которые некто ДрДимон публиковал, чтобы меня вразумить, но сам прочесть не удосужился.. Марина, у вас там на вызовы приезжает акушерская бригада, ммм? нА все, судя по всему?, мм?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ваш муниципалитет ВООБЩЕ ни за что не отвечает, как я погляжу, правда?.. Что за коктейль, Марина, был в ёмкости мазутослива Площадки хранения мазутного топлива №2?....Тоже не отвечаете, ммм? Тоже не в курсе? Или выработку жгли, а на город вешали мазут?

    только продавать муниципальную собственность и можете, строя коробки из сандвичей, которые через 5-7 лет придут в негодность.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    удален

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    Сергей Труш! Обрати внимание на город в котором ты живешь, работаешь. Измени его к лучшему, исправь все недостатки, заставь маргиналов уважительнее к скорой относиться. Хватит уже обсирать то, что тебе не дано.

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    И вообще разберись с углем Благовещенска и ЖКХ, у нас в Белогоске и то ОДН всякие меньше. Ты просто зациклился на Белогорске, который тебе не достался, а что под носом творится, не видишь, но скорее всего не хочешь видеть. Платят тебе скорее всего....Что бы Мелюкова грязью поливать в сетях, без доказательств.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Талли

    Сергей Труш! Обрати внимание на город в котором ты живешь, работаешь. Измени его к лучшему, исправь все недостатки, заставь маргиналов уважительнее к скорой относиться. Хватит уже обсирать то, что тебе не дано.



    ??? Уважительные к Скорой? А я и призываю маргиналов относится уважительные к Скорой, к врачам к медицине.. Маргиналы от Едра, дважды ренегат и клятвопреступник ЛЖЕТ жителям о достижениях, распродаёт имущество муниципалитета, довели медицину до ручки, что теперь на вызов едет акушерская выездная бригада (судя по комплектности) а не фельдшерская, или уж тем более врачебная выездные бригады

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Талли

    И вообще разберись с углем Благовещенска и ЖКХ, у нас в Белогоске и то ОДН всякие меньше. Ты просто зациклился на Белогорске, который тебе не достался, а что под носом творится, не видишь, но скорее всего не хочешь видеть. Платят тебе скорее всего....Что бы Мелюкова грязью поливать в сетях, без доказательств.



    И вообще, я говорил что НАБЛЮДАЮ за жизнью Белогорска особенно тщательно. Что не так, и почему мне нужно вести себя иначе?.. Грязью поливать бездоказательно?.. Да лаадно?.. А что, тот факт, что на выезд приехала ОДИН фельдшер и водитель не есть ДОКАЗАТЕЛЬСТВО?.. или Мелюков не виноуник?.. А продажа муниципальной собственности, это бездоказательно?.. А что, он строит из кирпича и железобетона, или просто сэндвичем обшивает по металлокаркасу? Или что, взрыв на котельной Белогорска, это тоже случайность?

  • Талли

    Талли
    54 минуты назад

    Сергей Труш, а вы узнавали, как ваши из Благовещенска скорые на выезд ездят???

  • Талли

    Талли
    51 минута назад

    А ,то, что мы Белогорцы, живём лучше Благовещенцев, не доказательно?

  • Талли

    Талли
    50 минут назад

    Простите меня Благовещенцы.....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    32 минуты назад

    Талли

    Сергей Труш, а вы узнавали, как ваши из Благовещенска скорые на выезд ездят???



    Вызывал. Знаю. Санитар-водитель, и Врач+Фельдшер, или два фельдшера.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    30 минут назад

    Талли

    А ,то, что мы Белогорцы, живём лучше Благовещенцев, не доказательно?



    Не говорите от лица Белогорцев, ага?.. А то любите вы тут, ага, по рисоваться.

    Скажите, в каком месте Белогорцы живут лучше?.. Новость о чём?.. А на вызов КТО приехал? Акушерская бригада?

  • Талли

    Талли
    29 минут назад

    Сергей Труш

    Талли

    Сергей Труш, а вы узнавали, как ваши из Благовещенска скорые на выезд ездят???



    Вызывал. Знаю.



    В составе фельдшера и врача? И телохранителя?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    Талли

    Сергей Труш

    Талли

    Сергей Труш, а вы узнавали, как ваши из Благовещенска скорые на выезд ездят???



    Вызывал. Знаю.



    В составе фельдшера и врача? И телохранителя?



    Обезьянничать решили? Без телохранителя, или два фельдшера, или врач + фельдшер. Санитар-водитель в машине.

  • Талли

    Талли
    23 минуты назад

    У меня такое впечатление, что я с человеком разговариваю не о чем, как буд то сама с собой. Просто надоело.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    Талли

    У меня такое впечатление, что я с человеком разговариваю не о чем, как буд то сама с собой. Просто надоело.



    да лаадно? Вам чётко и ясно ответы даны на ВСЕ ваши вопросы, :)) я так полагаю, что Вас ответы не интересовали, Вам нужно было заявить, что вы тут ЯКОБЫ всех горожан представляете.

    Новость о чём? итак, СКОЛЬКО человек в бригаде скорой помощи в Белогорске поехало на вызов по травме?.. Должна была акушерская бригада приехать, или Фельдшерская?.. или Врачебная?.. А в чём отличие уже знаете?

    картинка в тему о том, что вы хотели слышать, а что пишите :)))

Показать все (98) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Ловить, нельзя отстреливать: проблему бродячих собак в Приамурье так и не решили
Общество 22

У благовещенки, отдыхавшей с Андреем Малаховым, пропал муж
Происшествия 91

На Донбассе погиб амурчанин из села Марково
Общество 3

Фельдшер из Белогорска: у меня тряслись руки