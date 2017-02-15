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15 февраля 2017, 13:39 6

Амурским полицейским пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить нарушителя

Амурским полицейским пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить нарушителя
Фото: om-saratov.ru

Стражи порядка, патрулируя дорогу Благовещенск – Гомелевка, обратили внимание на автомобиль, который при выезде с автозаправки значительно увеличил скорость, выходя в боковой занос. Патруль начал нагонять автомобиль, и тот ещё больше ускорился. Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал.

Началась погоня, во время которой машина грубо нарушала правила дорожного движения, стараясь уйти от преследования ДПС.

С помощью громкоговорителя полицейские предупредили водителя, что для остановки автомобиля будет применено табельное оружие. Нарушитель проигнорировал и это предупреждение. Инспектор ДПС три раза выстрелил в воздух, а потом – по шинам автомобиля. Заднее колесо преследуемой машины оказалось пробито, и она остановилась на въезде в село Козьмодемьяновка.

Водитель и пассажир пытались скрыться, но инспекторы ДПС их задержали и доставили в отделение полиции.

В отношении водителя 1988 года рождения составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, невыполнение требования об остановке транспортного средства и прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Амурчанину может грозить до 15 суток административного ареста и крупный штраф. Автомобиль изъят и помещён на штраф-площадку.

«Нарушитель отказался от медицинского освидетельствования, в результате чего был привлечён к административной ответственности», – прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 2501

#ДТП #закон #транспорт

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Комментарии
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  • Старший в классе

    Старший в классе
    11 часов назад

    Надеюсь с гоньшиками провели физическо-профилактическую беседу

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    11 часов назад

    3.4

  • Noir

    Noir
    11 часов назад

    Погоня в состоянии алкогольного опьянения со стрельбой, потом еще ловля по подворотням и всего 15 суток со штрафом? Почему не уголовная ответственность с реальными сроками лишения свободы?

  • kibitzer

    kibitzer
    11 часов назад

    "Заднее колесо преследуемой машины оказалось пробито, и она остановилась на въезде в село Козьмодемьяновка." -_-

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Жалко колесо...

    Надо было по прокладке палить.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    9 часов назад

    Протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, исправьте.

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