Амурским полицейским пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить нарушителя

Фото: om-saratov.ru

Стражи порядка, патрулируя дорогу Благовещенск – Гомелевка, обратили внимание на автомобиль, который при выезде с автозаправки значительно увеличил скорость, выходя в боковой занос. Патруль начал нагонять автомобиль, и тот ещё больше ускорился. Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал.

Началась погоня, во время которой машина грубо нарушала правила дорожного движения, стараясь уйти от преследования ДПС.

С помощью громкоговорителя полицейские предупредили водителя, что для остановки автомобиля будет применено табельное оружие. Нарушитель проигнорировал и это предупреждение. Инспектор ДПС три раза выстрелил в воздух, а потом – по шинам автомобиля. Заднее колесо преследуемой машины оказалось пробито, и она остановилась на въезде в село Козьмодемьяновка.

Водитель и пассажир пытались скрыться, но инспекторы ДПС их задержали и доставили в отделение полиции.

В отношении водителя 1988 года рождения составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, невыполнение требования об остановке транспортного средства и прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Амурчанину может грозить до 15 суток административного ареста и крупный штраф. Автомобиль изъят и помещён на штраф-площадку.

«Нарушитель отказался от медицинского освидетельствования, в результате чего был привлечён к административной ответственности», – прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

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#ДТП #закон #транспорт

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