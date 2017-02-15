В Японии работник кредитной организации расстрелял коллег

Фото: Globallookpress.com

В японском городе Камису служащий одной из кредитных организаций расстрелял коллег. В результате стрельбы один человек погиб, ещё один получил ранение. Инцидент произошёл в среду, 15 февраля, около 07:40 по местному времени в офисе компании, передаёт ТАСС со ссылкой на полицию префектуры Ибараки.

По данным правоохранителей, совершив злодеяние, мужчина скрылся на автомобиле. Огнестрельное оружие преступник захватил с собой. В результате нападения погиб мужчина в возрасте 49 лет, его 28-летний коллега был госпитализирован. В настоящее время ведутся активные поиски злоумышленника (по словам очевидцев, ему на вид 50-60 лет). Согласно законодательству Японии, разрешение на покупку огнестрельного оружия в стране получить нельзя, а его хранение считается уголовным преступлением.

Позже стало известно о том, что полиция префектуры Ибараки обнаружила тело подозреваемого. Оно находилось в автомобиле неподалеку от места преступления. Причина смерти мужчины не называется, по одной из версий, он мог совершить самоубийство.

В конце прошлого месяца в Стамбуле неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Сообщалось, что нападение не было терактом: в одном из посетителей стрелок узнал человека, 12 лет назад застрелившего его отца, решил отомстить и убил предполагаемого преступника.

Просмотров всего: 292

#криминал #происшествия

распечатать