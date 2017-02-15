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15 февраля 2017, 12:56 1

В центре Благовещенска горело офисное здание

В центре Благовещенска горело офисное здание
ИА "Сканер"

В среду, 15 февраля, в областном центре загорелось офисное здание по адресу: Ленина, 195. Из окон валил густой дым. Как сообщили в пресс-службе амурского управления МЧС, на северной стороне дома загорелся утеплитель. Огонь начался из приямка, где был мусор.

На месте работали четыре пожарные машины, две автолестницы, дежурная группа спасателей. Всего на возгорании было задействовано 18 человек. Выгорело около 20 квадратных метров. Около 40 человек, находящихся в здании пришлось эвакуировать. Пострадавших нет.

«На данный момент очаг возгорания найден и ликвидирован», – добавили в пресс-службе.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • sdf

    sdf
    9 часов назад

    Очень часто около этого крыльца устраивают перекуры сотрудники ресторана "Честер", а так же работники офисов, расположенных в этой пристройке. На кафе-караоке "Опера" имеются камеры видеонаблюдения, в зону которых возможно попал потенциальный пироман. Хотелось бы виновных привлечь по все строгости закона, а то оборзели.

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