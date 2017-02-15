В центре Благовещенска горело офисное здание

ИА "Сканер"

В среду, 15 февраля, в областном центре загорелось офисное здание по адресу: Ленина, 195. Из окон валил густой дым. Как сообщили в пресс-службе амурского управления МЧС, на северной стороне дома загорелся утеплитель. Огонь начался из приямка, где был мусор.

На месте работали четыре пожарные машины, две автолестницы, дежурная группа спасателей. Всего на возгорании было задействовано 18 человек. Выгорело около 20 квадратных метров. Около 40 человек, находящихся в здании пришлось эвакуировать. Пострадавших нет.

«На данный момент очаг возгорания найден и ликвидирован», – добавили в пресс-службе.

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