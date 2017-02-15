Минпромторгу нужны 370 миллионов рублей на бренд Мade in Russia

Фото: cdn.ruvr.ru

Минпромторг подготовил законопроект о правилах предоставления Российскому экспортному центру субсидий на создание и продвижение на внешние рынки отечественного экспортного бренда «Сделано в России»/Made in Russia. В ведомстве подсчитали, что в 2017 году на эти цели необходимо выделить субсидию в размере 370 миллионов рублей, передаёт РБК.

Как пояснили авторы документа, создание вышеуказанного экспортного бренда позволит повысить узнаваемость продукции российского производства, увеличить возможности её продвижения на международных рынках и формирования лояльности зарубежной потребительской аудитории к российскому продукту.

«В рамках информационного сопровождения предполагается взаимодействие с зарубежными производителями, заинтересованными в российских товарах и комплектующих, представителями зарубежного бизнеса, профильными органами государственной власти зарубежных стран, международными общественными организациями, зарубежными потребителями».

Авторы проекта уточнили, что рассчитывали размер субсидии исходя из «среднерыночных стоимостных показателей оказания услуг по проведению рекламных и информационных кампаний, а также маркетинговых исследований».

Минпромторг с 2014 года​ работает над проектом «Сделано в России» – системой маркировки и идентификации товаров, произведенных у нас в стране. В соответствии с концепцией программы, получить такой знак сможет любой товар, произведённый на территории Российской Федерации и имеющий сертификат соответствия. Качество продукции при этом учитываться не будет.

В дальнейшем, отметили в ведомстве, на основе данной маркировки должно возникнуть целая группа знаков – «Выращено в России», «Российский дизайн», «Вручную сделано в России» и другие.

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