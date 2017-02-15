Амурская область заняла 62-е место в Национальном рейтинге рождаемости

Фото: dergachev-va.livejournal.com

Общественная палата РФ составила Национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области. Амурская область помещена на 62 место из 85-ти – в середину группы аутсайдеров.

«Балл рейтинга рождаемости» определяется на основе пяти критериев: «рождаемости», «прироста населения», «числа детей на одну женщину», «количества искусственных прерываний беременности», а также «уровня социального комфорта для рождаемости».

В десятку лидеров вошли Тыва, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Бурятия, сообщает Общественная палата РФ.

Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями — Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области.

Из дальневосточных регионов выше всех расположилась Якутия – 11 место. Затем идут Чукотка и Камчатка – 28 и 31 места соответственно. Хабаровский край расположился на 45 месте, Приморский – на 53-м, чуть выше Сахалинская область – 52 место. Ниже Приамурья находятся лишь ЕАО и Магаданская область.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в прошлом году по общим демографическим показателям Амурская область находилась на 66 месте. За год население Приамурья сократилось более чем на четыре тысячи человек. А за последние 15 лет жителей стало меньше почти на 130 тысяч.

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#жизнь

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