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15 февраля 2017, 11:34 105

Амурская область заняла 62-е место в Национальном рейтинге рождаемости

Амурская область заняла 62-е место в Национальном рейтинге рождаемости
Фото: dergachev-va.livejournal.com

Общественная палата РФ составила Национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области. Амурская область помещена на 62 место из 85-ти – в середину группы аутсайдеров.

«Балл рейтинга рождаемости» определяется на основе пяти критериев: «рождаемости», «прироста населения», «числа детей на одну женщину», «количества искусственных прерываний беременности», а также «уровня социального комфорта для рождаемости».

В десятку лидеров вошли Тыва, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Бурятия, сообщает Общественная палата РФ.

Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями — Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области.

Из дальневосточных регионов выше всех расположилась Якутия – 11 место. Затем идут Чукотка и Камчатка – 28 и 31 места соответственно. Хабаровский край расположился на 45 месте, Приморский – на 53-м, чуть выше Сахалинская область – 52 место. Ниже Приамурья находятся лишь ЕАО и Магаданская область.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в прошлом году по общим демографическим показателям Амурская область находилась на 66 месте. За год население Приамурья сократилось более чем на четыре тысячи человек. А за последние 15 лет жителей стало меньше почти на 130 тысяч.

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#жизнь

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Комментарии
Показать все (105) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    13 часов назад

    Зарплаты маленькие-условия жизни плохие-перспектив нет-вот люди и бегут из области

  • oenesterov

    oenesterov
    12 часов назад

    думаете в Туве или Ингушетии зарплаты высокие? Или в СССР в 50-х 60-х были зарплаты ысокие? По-моему все это связано с навязанными стандартами жизни: машина, шмотки, таиланд/турция, кафешки и т.п.

  • Морской человек

    Морской человек
    11 часов назад

    Может быть в Амурской области большинство считает, что не стоит плодить нищету и ограничиваются одним ребёнком. Рожать и надеяться на светлое будущее своего ребенка, когда сами концы с концами свести не могут. Дураков нет! Вы сначала создайте нормальные условия жизни для людей, а потом призывайте рожать. Которое поколение россиян живет в нищете!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    11 часов назад

    А вот с этим не согласен! Сколько мамочек с новорожденными детишками по городу гуляют? Толпы, а летом так темболее

  • Андрей Кузьмин

    Андрей Кузьмин
    11 часов назад

    Где патриархальный уклад, там и рождаемость выше. Обратите внимание - все титульные регионы в лидерах. Не разорвана связь между старшим и младшим поколениями. Это, в первую очередь, вопрос нравственности, семейного воспитания, а затем уже материальное благосостояние. А у нас, в регионе колоссальный разрыв между поколениями, как моральный, так и в километрах. Это проблема.

  • Мораль

    Мораль
    11 часов назад

    Действительно роддом всегда переполнен. Какая то брехня в статистике...

  • mikey007

    mikey007
    11 часов назад

    Мораль

    Действительно роддом всегда переполнен. Какая то брехня в статистике...



    Трудно конечно школоту научить читать тексты коментируемые....



    «Балл рейтинга рождаемости» определяется на основе пяти критериев: «рождаемости», «прироста населения», «числа детей на одну женщину», «количества искусственных прерываний беременности», а также «уровня социального комфорта для рождаемости».



    Причем тут теснота в роддоме? Это подсчет математический.

  • Просто Дима

    Просто Дима
    10 часов назад

    Даже на 62 место у нас хороший показатель!

  • oenesterov

    oenesterov
    10 часов назад

    Морской человек

    Вы сначала создайте нормальные условия жизни для людей, а потом призывайте рожать. Которое поколение россиян живет в нищете!



    а никто и не призывает рожать. демократия же.

  • АКВ

    АКВ
    10 часов назад

    Так у них в регионах трезвость. Зато у нас... Амурские депутаты))))

  • Витком

    Витком
    9 часов назад

    3.4

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    Боты Едра откровенно врут в комментах, да уж. Вот она ИСТИННАЯ работа Едра.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    oenesterov

    думаете в Туве или Ингушетии зарплаты высокие? Или в СССР в 50-х 60-х были зарплаты ысокие? По-моему все это связано с навязанными стандартами жизни: машина, шмотки, таиланд/турция, кафешки и т.п.



    Думаю, дело не только в зарплатах и навязанных потребительских стандартах.



    Не хватает уверенности в завтрашнем дне. А потому не каждый здравомыслящий человек рискнёт рожать второго и последующего ребёнка.



  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    9 часов назад

    oenesterovдумаете в Туве или Ингушетии зарплаты высокие? Или в СССР в 50-х 60-х были зарплаты ысокие? По-моему все это связано с навязанными стандартами жизни: машина, шмотки, таиланд/турция, кафешки и т.п.


    Действительно кошмар какой, надо с пятью голодными детьми пешком идти, милостыню просить, а они машины, шмотки.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    oenesterov

    думаете в Туве или Ингушетии зарплаты высокие? Или в СССР в 50-х 60-х были зарплаты ысокие? По-моему все это связано с навязанными стандартами жизни: машина, шмотки, таиланд/турция, кафешки и т.п.



    Да, зарплаты росли, цены опускались, с 1947 года, дефицита не было. А ещё были социальные гарантии такие, которых сейчас нигде в мире нет.

  • АКВ

    АКВ
    9 часов назад



    дефицита не было



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 часов назад

    АКВ



    дефицита не было





    Да да. Дефицит появился после упразнения Артелей Хрущёвым и изменений расчёта рентабельности. Развивайтесь, читайте историю, экономику.

    В 1947 году экономика СССР окончательно вернулась на предвоенный режим, предприятия были восстановлены. К сведению, восстановление экономики начиналось ещё во время войны, наращивался выпуск продукции.

  • ё

    ё
    7 часов назад

    Доступны были :

    1. Ясли, ДС, школы, кружки, секции, и т.д.

    2. Доступно было обучение в техникумах и институтах.

    3. Был огромный выбор работы на все вкусы и способности с ЗП вовремя.

    4. Было доступным получение жилья, при устройстве на предприятие, которое строило жильё для своих работников.

    5. Были доступны путёвки в п. лагеря отдыха и санатории для детей и родителей.

    Не это ли секрет того, что рожать детей не боялись?

  • Asom

    Asom
    6 часов назад



    Не это ли секрет того, что рожать детей не боялись?



    Во-первых, на протяжении развития Совка рождаемость неуклонно падала.

    Во-вторых, по этой логике, всё вышеперечисленное, видимо, осталось в Чечне и Туве.

  • ё

    ё
    6 часов назад

    Asom



    Не это ли секрет того, что рожать детей не боялись?



    Во-первых, на протяжении развития Совка рождаемость неуклонно падала.

    Во-вторых, по этой логике, всё вышеперечисленное, видимо, осталось в Чечне и Туве.



    Не стану чего то там из ваших аргументов оспаривать, хотя есть о чём поговорить. О восстановлении численности населения после ВОВ например.

    Но факт остаётся фактом, что для какой то части населения подобная доступность была стимулом для того, что бы иметь в семье не одного ребёнка.

    А сегодня таких гарантий нет и число семей желающих рисковать своим потомством падает.

  • Asom

    Asom
    6 часов назад



    А сегодня таких гарантий нет и число семей желающих рисковать своим потомством падает.



    Причина совершенно в другом. Ибо схожие явления - во всех белых странах, хотя у многих из них социалка всё это время росла.

  • Asom

    Asom
    6 часов назад

    И не забываем, что Союз всегда был впереди планеты всей по числу абортов.

  • ё

    ё
    5 часов назад

    Asom

    И не забываем, что Союз всегда был впереди планеты всей по числу абортов.



    А не несём пургу всякую , а выставляем контраргументы моим аргументам реальные.

    И на том спор свой разрешать будем.



    Доступны были :

    1. Ясли, ДС, школы, кружки, секции, и т.д.

    2. Доступно было обучение в техникумах и институтах.

    3. Был огромный выбор работы на все вкусы и способности с ЗП вовремя.

    4. Было доступным получение жилья, при устройстве на предприятие, которое строило жильё для своих работников.

    5. Были доступны путёвки в п. лагеря отдыха и санатории для детей и родителей.

    Не это ли секрет того, что рожать детей не боялись?

  • Asom

    Asom
    5 часов назад



    моим аргументам реальные



    Насколько реальные? Как пацаны из "Бригады"?

  • ё

    ё
    5 часов назад

    Asom



    моим аргументам реальные



    Насколько реальные? Как пацаны из "Бригады"?



    Где твои конкретные и реальные?

    1.

    2.

    3.

  • Asom

    Asom
    5 часов назад

    Да не буду я спорить на таких условиях, мол, мои аргументы реальные, потому что реальные, а твои - нереальные, потому что нереальные. Статистика по абортам в СССР есть в интернете, в том числе на сайтах с советскими архивами. Статистика по рождаемости в белых странах тоже в открытом доступе. Рождаемость падала, а абортов было больше, чем в других странах. Всё.

  • ё

    ё
    5 часов назад

    Asom

    Да не буду я спорить на таких условиях, мол, мои аргументы реальные, потому что реальные, а твои - нереальные, потому что нереальные. Статистика по абортам в СССР есть в интернете, в том числе на сайтах с советскими архивами. Статистика по рождаемости в белых странах тоже в открытом доступе. Рождаемость падала, а абортов было больше, чем в других странах. Всё.



    Что мы имеем реальное сегодня из того, что бы побуждало молодые семьи заводить детей не опасаясь за их судьбу?

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    ё

    Что мы имеем реальное сегодня из того, что бы побуждало молодые семьи заводить детей не опасаясь за их судьбу?



    всего имеем побольше, чем имеют в странах где в семьях по 5 детей. И Амурская область уж точно ничем не хуже той же Тувы или Якутии.

  • ё

    ё
    4 часа назад

    oenesterov

    ё

    Что мы имеем реальное сегодня из того, что бы побуждало молодые семьи заводить детей не опасаясь за их судьбу?



    всего имеем побольше, чем имеют в странах где в семьях по 5 детей. И Амурская область уж точно ничем не хуже той же Тувы или Якутии.



    Я перечислил конкретные предпосылки которые были раньше.

    Прошу перечислить конкретные предпосылки существующие сегодня в АО.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    ё

    Доступны были :

    1. Ясли, ДС, школы, кружки, секции, и т.д.

    2. Доступно было обучение в техникумах и институтах.

    3. Был огромный выбор работы на все вкусы и способности с ЗП вовремя.

    4. Было доступным получение жилья, при устройстве на предприятие, которое строило жильё для своих работников.

    5. Были доступны путёвки в п. лагеря отдыха и санатории для детей и родителей.

    Не это ли секрет того, что рожать детей не боялись?



    1. Кого не спросишь из своего поколения, так через одного в д/сад не ходили. И поколения родителей (50-х годов рождения) в детский сад ходили единицы.

    2. Так это и сейчас доступно, достаточно в школе учиться хотя бы на 3+

    3. Зарплата вовремя - это да, не поспоришь, только вот насчет "на любой вкус" - очередные враки.

    4. А кто тогда по коммуналкам и общагам ютился до самых 90-х? Инопланетяне? Кому Горби обещал "к 2000 году каждая

    советская семья будет жить в отдельной квартире или доме".

    5. Из родственников на море раз в два года ездили только БАМовцы, родня с Белогорска за советский период на море (ни по путевке, ни дикарем) не была ни разу. Доступны были путевки разве, что городской профилакторий или какую-нибудь Гонжу, но не в Трускавец или Белокуриху, про море даже не говорю.



    Йо, вы забываете, что не все протирали штаны в парткомах как некоторые, в замен получая места в д/садах, путевки, квартиры и т.п.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Не лги!!

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Asom

    И не забываем, что Союз всегда был впереди планеты всей по числу абортов.



    О блин. Откуда инфа?

  • Морской человек

    Морской человек
    4 часа назад

    oenesterov
    ё

    Что мы имеем реальное сегодня из того, что бы побуждало молодые семьи заводить детей не опасаясь за их судьбу?



    всего имеем побольше, чем имеют в странах где в семьях по 5 детей. И Амурская область уж точно ничем не хуже той же Тувы или Якутии.


    Если не секрет, сколько у вас детей, которых сами растите, воспитываете, одеваете, кормите, учите? Без какой-либо иронии спрашиваю. Только не брать в расчет тех, на кого алименты по исполнительному листу.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Отправить министерство здравоохранения по магазинам и ларькам, где продают презервативы. И каждому дать по иголке.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад



    1. Кого не спросишь из своего поколения, так через одного в д/сад не ходили. И поколения родителей (50-х годов рождения) в детский сад ходили единицы.

    2. Так это и сейчас доступно, достаточно в школе учиться хотя бы на 3+

    3. Зарплата вовремя - это да, не поспоришь, только вот насчет "на любой вкус" - очередные враки.

    4. А кто тогда по коммуналкам и общагам ютился до самых 90-х? Инопланетяне? Кому Горби обещал "к 2000 году каждая

    советская семья будет жить в отдельной квартире или доме".

    5. Из родственников на море раз в два года ездили только БАМовцы, родня с Белогорска за советский период на море (ни по путевке, ни дикарем) не была ни разу. Доступны были путевки разве, что городской профилакторий или какую-нибудь Гонжу, но не в Трускавец или Белокуриху, про море даже не говорю.



    плохо спрашивал ВСЕ ходили, и группы были полными, и врачи при детских садах, и осмотры регулярные

    НИХРЕНА это недоступно, не ЛГИ!.. В школах поборы если не сдал - дитя не успевает по математике, смените школу. Нет?.. Я публиковал о том, как в школе на стаканы деньги собирали с РОДИТЕЛЕЙ, не поставщика нагнули, а РОДИТЕЛЕЙ. Пр стоимость обучения в ВУЗе вообще молчу, мало того, о профориентации нынешних специалистов, сплошь религиоведы и прочие гуманитарии.

    Зарплаты вовремя и стабильно, люди НЕ ВЫЖИВАЛИ, а жили. Кто-то меньше зарабатывал, кто-то больше, но ипотек по 30 лет НЕ БЫЛО, и повариха со школьной столовой ПОЛУЧАЛА квартиру. прикинь? и ей, за это, не нужно было пахать по 12 часов в сутки.

    Жилищный вопрос РЕШАЛСЯ не всем были доступны СРАЗУ квартиры, строительство осуществлялось планово. Ровно, жильё ПРЕДОСТАВЛЯЛОСЬ.

    про море вообще молчи, ага?.. Стипендии студента Политехнического института было достаточно, чтобы на каникулы улететь домой, в Улан-Удэ и вернуться обратно в сентябре.Далее.. а ты без моря умер?.. Я нет. И в сосновом бору умею отдыхать, и на озере, и на реке. Санаторно-курортное лечение было доступно. Или ты ради возможности съездить и жрануть олинклюзив в Тайланде, и посмотреть порнопредставление каких-нибудь трансвеститов готов лишить детей возможности получать бесплатное образование, медицину, возможность учиться, иметь квартиру?.. Ты адекватен, оенестеров?

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Сергей Труш

    Не лги!!



    ах-ха-ха... вот уж не зря в народе говорят: "Громче все "держи вора!" кричит, как правило, сам вор"

    Сергей Труш

    .... дефицита не было

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    Не лги!!



    ах-ха-ха... вот уж не зря в народе говорят: "Громче все "держи вора!" кричит, как правило, сам вор"

    Сергей Труш

    .... дефицита не было





    Дефицита не было. Он появился с приходом к власти Хрущёва. В курсе? Или будешь дальше лгать?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Ты читал, до чего довели медицину? В Белогорске фельдшера скорой помощи взяли в заложники

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Сергей Труш

    плохо спрашивал ВСЕ ходили, и группы были полными, и врачи при детских садах, и осмотры регулярные

    НИХРЕНА это недоступно, не ЛГИ!.. В школах поборы если не сдал - дитя не успевает по математике, смените школу. Нет?.. Я публиковал о том, как в школе на стаканы деньги собирали с РОДИТЕЛЕЙ, не поставщика нагнули, а РОДИТЕЛЕЙ. Пр стоимость обучения в ВУЗе вообще молчу, мало того, о профориентации нынешних специалистов, сплошь религиоведы и прочие гуманитарии.

    Зарплаты вовремя и стабильно, люди НЕ ВЫЖИВАЛИ, а жили. Кто-то меньше зарабатывал, кто-то больше, но ипотек по 30 лет НЕ БЫЛО, и повариха со школьной столовой ПОЛУЧАЛА квартиру. прикинь? и ей, за это, не нужно было пахать по 12 часов в сутки.

    Жилищный вопрос РЕШАЛСЯ не всем были доступны СРАЗУ квартиры, строительство осуществлялось планово. Ровно, жильё ПРЕДОСТАВЛЯЛОСЬ.

    про море вообще молчи, ага?.. Стипендии студента Политехнического института было достаточно, чтобы на каникулы улететь домой, в Улан-Удэ и вернуться обратно в сентябре.Далее.. а ты без моря умер?.. Я нет. И в сосновом бору умею отдыхать, и на озере, и на реке. Санаторно-курортное лечение было доступно. Или ты ради возможности съездить и жрануть олинклюзив в Тайланде, и посмотреть порнопредставление каких-нибудь трансвеститов готов лишить детей возможности получать бесплатное образование, медицину, возможность учиться, иметь квартиру?.. Ты адекватен, оенестеров?



    1. no comments

    2. ну да, собрали деньги на стаканы и обучение сразу стало не доступным. Вообще-то изначально речь шла о техникумах...

    3. да, стабильно - всю жизнь 120-140 рублей. Ну да, ипотек по 30 лет не было, а вот очереди на жилье по 30 лет были.



    и повариха со школьной столовой ПОЛУЧАЛА квартиру. прикинь?



    ага, прикинул, если уж в благополучной Тынде к 90-м оказалось тысячи людей без квартир, то я представляю сколько их было в каком-нибудь Североуральске

    4. Решался конечно. У некоторых к пенсии решился. У некоторых уже при Путине. Но так, да, решался... Твои бы вопросы так решались.

    5.



    а ты без моря умер?.. Я нет. И в сосновом бору умею отдыхать, и на озере, и на реке.



    Да ты можешь хоть в луже под забоом отдыхать, только сейчас всем резко понадобилось раз в 2 года в таиланд/египет ездить отдыхать, а если нет, то Путин виноват.



    Стипендии студента Политехнического института было достаточно...



    Ага, только кто не рассказывает про студенчество 70-х, все мешки по ночам разгружали, чтоб заработать....

  • ё

    ё
    4 часа назад

    oenesterov



    1. Кого не спросишь из своего поколения, так через одного в д/сад не ходили. И поколения родителей (50-х годов рождения) в детский сад ходили единицы.



    Это не говорит о том , что ДС не хватало.

    Это говорит о том, что бабушки получали пенсии достойные и могли сидеть дома нянчить внуков, а не работать до самой старости.



    2. Так это и сейчас доступно, достаточно в школе учиться хотя бы на 3+



    Уровень и качество образования разный.

    Полное среднее образование было настолько обязательным, что заставляли учиться в вечерних школах даже взрослых людей.

    Поборов в школе не было.



    3. Зарплата вовремя - это да, не поспоришь, только вот насчет "на любой вкус" - очередные враки.



    Чистая правда. Были заводы и фабрики, был Север и БАМ, платили там совсем не те деньги, что сегодня платят вахтовикам.

    Для тебе враки оттого , что ты в те годы не жил. А я реально зарабатывал.



    4. А кто тогда по коммуналкам и общагам ютился до самых 90-х? Инопланетяне? Кому Горби обещал "к 2000 году каждая

    советская семья будет жить в отдельной квартире или доме".



    Получить жильё если сильно припекало можно было достаточно быстро. Но для этого нужно было менять работу хотя бы на время. Была масса предприятий строящих жильё для своих работников. Так со мной на заводе простыми работягами работали временно и врачи и учителя. Получив квартиры возвращались к своей любимой работе. Очередь была общей для всех. Особо шустрые не бросали работу , а устраивались уборщицами и вставали в очередь на жильё. Получали и трёх и четырёх комнатные квартиры очень быстро как многодетные семьи по льготной очереди.



    5. Из родственников на море раз в два года ездили только БАМовцы, родня с Белогорска за советский период на море (ни по путевке, ни дикарем) не была ни разу. Доступны были путевки разве, что городской профилакторий или какую-нибудь Гонжу, но не в Трускавец или Белокуриху, про море даже не говорю.



    Полный бред.

    Ездили все кто зарабатывал достаточно. Кто хотел заработать. У нас из цеха ездила половина состава, проблема была только в графике отпусков , не всех могли каждый год летом отпустить.

    А вот льготные путёвки давали передовикам производства.

    Я с дочерью ездил в Крым в санаторий.

    В Болгарию в санаторий по бесплатной путёвке на лечение и оздоровление ездил.

    Зачастую сама путёвка была бесплатной , дорога за свой счёт.



    Йо, вы забываете, что не все протирали штаны в парткомах как некоторые, в замен получая места в д/садах, путевки, квартиры и т.п.



    И здесь полный бред.

    Рабочим и передовикам всё было в первую очередь. С этим раньше было строго.

    Закон работал и всё было прозрачно достаточно.

    Правду можно было найти очень быстро.

    Вам это в диковинку так как вы всё измеряете нынешними мерками-страна живёт по понятиям.

    Оттого вас и запугивают байками про кровавых коммунистах и страшном лагере под названием СССР.

    А это враки всё.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    ё

    А вот льготные путёвки давали передовикам производства.



    ну, в основном передовикам партийных собраний.

  • ё

    ё
    3 часа назад

    oenesterov

    Это ваша дата рождения вами указанная добровольно.

    20 июля 1976

    Кто вас намеренно запугивает страшилками про СССР?

    20 июля 1976

  • ё

    ё
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    А вот льготные путёвки давали передовикам производства.



    ну, в основном передовикам партийных собраний.



    Ну ты то откуда что можешь знать?

    Передовик из работяг запросто мог раком директора на партсобрании за плохую работу поставить и ему ничего за это не было.

    Коммунисты перевёртыши в самом верху были да и то в самом конце СССР туда пробрались, а внизу самые обычные идейные строители светлого и справедливого завтра.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    ё

    Я с дочерью ездил в Крым в санаторий.



    ха-ха-ха.... кто бы сомневался. Ты и в особый магазин "ездил" где все было и без очереди...



    В Болгарию в санаторий по бесплатной путёвке на лечение и оздоровление ездил.



    а вот что от из моей родни, кто на БАМе с 74 г никто не ездил ни в одну соц.страну, ну да, наверное не хотели....

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    ё

    Передовик из работяг запросто мог раком директора на партсобрании за плохую работу поставить



    ну, а до 53 г. не только раком поставить, но и под 58-ю подвести. Да, запросто.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    ё

    oenesterov

    Это ваша дата рождения вами указанная добровольно.

    20 июля 1976

    Кто вас намеренно запугивает страшилками про СССР?



    какие еще страшилки? просто суровая правда, частью проверенная личным опытом, частью услышанная от родителей и родни, частью прошитанная из мемуаров советских людей.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    плохо спрашивал ВСЕ ходили, и группы были полными, и врачи при детских садах, и осмотры регулярные

    НИХРЕНА это недоступно, не ЛГИ!.. В школах поборы если не сдал - дитя не успевает по математике, смените школу. Нет?.. Я публиковал о том, как в школе на стаканы деньги собирали с РОДИТЕЛЕЙ, не поставщика нагнули, а РОДИТЕЛЕЙ. Пр стоимость обучения в ВУЗе вообще молчу, мало того, о профориентации нынешних специалистов, сплошь религиоведы и прочие гуманитарии.

    Зарплаты вовремя и стабильно, люди НЕ ВЫЖИВАЛИ, а жили. Кто-то меньше зарабатывал, кто-то больше, но ипотек по 30 лет НЕ БЫЛО, и повариха со школьной столовой ПОЛУЧАЛА квартиру. прикинь? и ей, за это, не нужно было пахать по 12 часов в сутки.

    Жилищный вопрос РЕШАЛСЯ не всем были доступны СРАЗУ квартиры, строительство осуществлялось планово. Ровно, жильё ПРЕДОСТАВЛЯЛОСЬ.

    про море вообще молчи, ага?.. Стипендии студента Политехнического института было достаточно, чтобы на каникулы улететь домой, в Улан-Удэ и вернуться обратно в сентябре.Далее.. а ты без моря умер?.. Я нет. И в сосновом бору умею отдыхать, и на озере, и на реке. Санаторно-курортное лечение было доступно. Или ты ради возможности съездить и жрануть олинклюзив в Тайланде, и посмотреть порнопредставление каких-нибудь трансвеститов готов лишить детей возможности получать бесплатное образование, медицину, возможность учиться, иметь квартиру?.. Ты адекватен, оенестеров?



    1. no comments

    2. ну да, собрали деньги на стаканы и обучение сразу стало не доступным. Вообще-то изначально речь шла о техникумах...

    3. да, стабильно - всю жизнь 120-140 рублей. Ну да, ипотек по 30 лет не было, а вот очереди на жилье по 30 лет были.



    и повариха со школьной столовой ПОЛУЧАЛА квартиру. прикинь?



    ага, прикинул, если уж в благополучной Тынде к 90-м оказалось тысячи людей без квартир, то я представляю сколько их было в каком-нибудь Североуральске

    4. Решался конечно. У некоторых к пенсии решился. У некоторых уже при Путине. Но так, да, решался... Твои бы вопросы так решались.

    5.



    а ты без моря умер?.. Я нет. И в сосновом бору умею отдыхать, и на озере, и на реке.



    Да ты можешь хоть в луже под забоом отдыхать, только сейчас всем резко понадобилось раз в 2 года в таиланд/египет ездить отдыхать, а если нет, то Путин виноват.

    " Стипендии студента Политехнического института было достаточно..." Ага, толлько, кот не рассказывает про студенчество 70-х, все мешки по ночам разгружали, чтоб заработать....



    а чо ты нокоментишь?.. У меня ВСЕ мои сверстники ходили в детские сады, и я, и брат мой ходил, НИКАКИХ проблем не было.. Правда у меня, в самом начале моего жизненного пути была проблема, я в круглосуточный детский сад ходил некоторое время

    Не ЛГИ! ИЗУЧАЙ СТАТИСТИКУ и ДОКУМЕНТЫ, лжец. Про Тынду.. расскажи КАКИЕ тысячи людей там оказались и без чего?... По какому праву они оказалсиь БЕЗ квартир к 90-м?.. Их лишили квартир, или твои реформаторы-рыночники лишили людей страны, которая людям квартиры строила?

    Родители жили в общежитие от завода Амурский металлист, я у бабушки, потом дали комнату в общежитии - бывшая заводская конюшня, где стойла обшили дранкой, вымазали глиной и выкрасили известью.. мы жили там ТРИ ГОДА, в это время родители участвовали в кооперативном строительстве, и к 1988 году переехали в двух-комнатную квартиру в доме, что на Пушкина 13. мне было на тот момент 10 лет, матери и отцу 28 и 29 соответственно, младшему брату 3 года. О какой пенсии ты говоришь?...

    А вот о том что сейчас всем понадобилось расскажи тем, кто затеял всё это дерьмо с рынком. Мне плевать на море, на машину, и на многое. Я неприхотлив для важны базовые человеческие ценности, которые давала страна, всё остальное - дело наживное. Моря и прочее... Напомню, что в 1953 году доля товаров широкого потребления в структуре экономики страны составляла почти 40% от общего объёма экономики. И в этих почти 40% занимали 80% ЧАСТНЫЕ предприятия - артели. Они легко переваривали потребительский спрос - дефицита не было.. Хрущёв национализировал артели после смерти Сталина, упразднил МТС ввёл понятие рентабельности.. это привело к росту цен, к образованию дефицита, в социалистические методы производства стали включать капиталистические отношения. Это в итоге, привело к событиям в Новочеркасске... последующие реформы Либермана не выправили положение, а партийная элита начала восседать на лаврах. Сталинской ответственности уже не было, началось разгильдяйство, горизонтальные ротации, бюрократия, приписки... Читай историю, ВНИКАЙ в цифры, ссылку я тебе дал. там много чего интересного, развивай мозг и прекрати ВРАТЬ.

  • ё

    ё
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    Я с дочерью ездил в Крым в санаторий.



    ха-ха-ха.... кто бы сомневался. Ты и в особый магазин "ездил" где все было и без очереди...



    В Болгарию в санаторий по бесплатной путёвке на лечение и оздоровление ездил.



    а вот что от из моей родни, кто на БАМе с 74 г никто не ездил ни в одну соц.страну, ну да, наверное не хотели....



    Ещё раз задаю тебе вопрос.

    Твоя дата рождения не позволяет иметь свой личный опыт сознательной самостоятельной жизни в СССР.

    С чьих слов врёшь?

    ***

    А уж как красиво на югах любили северяне и бамовцы ктить, так целые романы писать можно.

    Денег у них было столько, что многим тогда и не снилось.

    Зарплату и прочие надбавки с льготами им платили по полной.

    Закон работал.И путёвки им в первую очередь и продукты и вещи.

    У меня родная сестра на БАМе 10 лет отработала с мужем.

    Я рабочим зарабатывал по 500 руб а они в разы больше.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    Это ваша дата рождения вами указанная добровольно.

    20 июля 1976

    Кто вас намеренно запугивает страшилками про СССР?



    какие еще страшилки? просто суровая правда, частью проверенная личным опытом, частью услышанная от родителей и родни, частью прошитанная из мемуаров советских людей.



    Не лги. Читатель. Судя по всему мне про СССР известно больше, чем тебе.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ё

    oenesterov

    ё

    Я с дочерью ездил в Крым в санаторий.



    ха-ха-ха.... кто бы сомневался. Ты и в особый магазин "ездил" где все было и без очереди...



    В Болгарию в санаторий по бесплатной путёвке на лечение и оздоровление ездил.



    а вот что от из моей родни, кто на БАМе с 74 г никто не ездил ни в одну соц.страну, ну да, наверное не хотели....



    Ещё раз задаю тебе вопрос.

    Твоя дата рождения не позволяет иметь свой личный опыт сознательной самостоятельной жизни в СССР.

    С чьих слов врёшь?

    ***

    А уж как красиво на югах любили северяне и бамовцы ктить, так целые романы писать можно.

    Денег у них было столько, что многим тогда и не снилось.

    Зарплату и прочие надбавки с льготами им платили по полной.

    Закон работал.И путёвки им в первую очередь и продукты и вещи.

    У меня родная сестра на БАМе 10 лет отработала с мужем.

    Я рабочим зарабатывал по 500 руб а они в разы больше.



    На БАМе зарабатывали хорошо строители. На БАМ ехали за карьерным ростом, и за длинным рублём.

  • ё

    ё
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    Это ваша дата рождения вами указанная добровольно.

    20 июля 1976

    Кто вас намеренно запугивает страшилками про СССР?



    какие еще страшилки? просто суровая правда, частью проверенная личным опытом, частью услышанная от родителей и родни, частью прошитанная из мемуаров советских людей.



    Суровая правда когда у тебя лично что то из тех кошмаров было.

    А так как ты не застал, то страшилки с чужих слов , не более.

    Для личного опыта у тебя возраста не хватает совсем. А кошмары 90-х к СССР никакого отношения не имеют. Скорее к нынешним, это они тогда страну дербанили, что бы сегодня у власти с баблом находиться.

    ***

    Ты задумайся, что ты сейчас пытаешься провернуть?

    Ты чужими рассказами пытаешься прямому очевидцу и участнику тех событий мозг перепрошить?

    Это как минимум тупо.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    ё



    Ещё раз задаю тебе вопрос.

    Твоя дата рождения не позволяет иметь свой личный опыт сознательной самостоятельной жизни в СССР.

    С чьих слов врёшь?



    врешь тут только ты с Трушем на пару. Я тебе ответил откуда инфа.

    Ты наверное по своему развитию меряешь, что подросток до 13-15 лет ничего не видит вокруг и не понимает. Прекрасно только и помню разговоры взрослых, где что выбросили на продажу, где и через кого можно достать дефицит, в трех-часовых очередях успел постоять .

    К твоему сведению, работать я начал с 14 лет, на летних каникулах естественно.

  • ё

    ё
    3 часа назад

    oenesterov

    ё



    Ещё раз задаю тебе вопрос.

    Твоя дата рождения не позволяет иметь свой личный опыт сознательной самостоятельной жизни в СССР.

    С чьих слов врёшь?



    врешь тут только ты с Трушем на пару. Я тебе ответил откуда инфа.

    Ты наверное по своему развитию меряешь, что подросток до 13-15 лет ничего не видит вокруг и не понимает. Прекрасно только и помню разговоры взрослых, где что выбросили на продажу, где и через кого можно достать дефицит, в трех-часовых очередях успел постоять .

    К твоему сведению, работать я начал с 14 лет, на летних каникулах естественно.



    А в каком году тебе 14 было?

    1976+14=1990. И какой там СССР тогда уже был?

    И сколько заработал в 90 м?

    ***

    Кстати, а братья и сёстры у тебя есть?

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Про Тынду.. расскажи КАКИЕ тысячи людей там оказались и без чего?... По какому праву они оказалсиь БЕЗ квартир к 90-м?.. Их лишили квартир, или твои реформаторы-рыночники лишили людей страны, которая людям квартиры строила?



    а откуда по твоему появились люди в бараках и вагончиках в Тынде, скажем в 1991 году?

    друг детства, всю школьную жизнь (83-93 г) прожил в вагончике в Новотынде, его родители сами купили квартиру в середине 90-х, заработали.

    может им надо было как тебе в конюшне пожить три года? Сорри, не было конюшен в Тынде...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    ё



    Ещё раз задаю тебе вопрос.

    Твоя дата рождения не позволяет иметь свой личный опыт сознательной самостоятельной жизни в СССР.

    С чьих слов врёшь?



    врешь тут только ты с Трушем на пару. Я тебе ответил откуда инфа.

    Ты наверное по своему развитию меряешь, что подросток до 13-15 лет ничего не видит вокруг и не понимает. Прекрасно только и помню разговоры взрослых, где что выбросили на продажу, где и через кого можно достать дефицит, в трех-часовых очередях успел постоять .

    К твоему сведению, работать я начал с 14 лет, на летних каникулах естественно.



    Я тебе ЦИФРЫ привёл, клоун, куда тебя несёт, мм?

  • ё

    ё
    3 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    Про Тынду.. расскажи КАКИЕ тысячи людей там оказались и без чего?... По какому праву они оказалсиь БЕЗ квартир к 90-м?.. Их лишили квартир, или твои реформаторы-рыночники лишили людей страны, которая людям квартиры строила?



    а откуда по твоему появились люди в бараках и вагончиках в Тынде, скажем в 1991 году?

    друг детства, всю школьную жизнь (83-93 г) прожил в вагончике в Новотынде, его родители сами купили квартиру в середине 90-х, заработали.

    может им надо было как тебе в конюшне пожить три года? Сорри, не было конюшен в Тынде...



    Так а кто их держал в вагончиках?

    Деньги были, можно было и уезжать и в кооперативе квартиру купить, или на каком либо предприятии заработать.

    То же самое с бараками.

    Двигаться нужно было и ведь тогда в настоящем СССР было куда двигаться.

    *** У меня друг жил с женой у тёщи, надоела ему тёща.

    Он в один день собрался и уехал в Хабаровск на строительство птицефабрики в районе ТЭЦ 3.

    В течении нескольких дней получил квартиру. А ведь был самый простой молодой водитель, получивший права в армии.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    ё

    И сколько заработал?



    все деньги тратил на хоккейную форму и клюшки, ибо в развитом СССР нам в Тындинском ДЮСШ БЕСПЛАТНО давали дерьмо, а не форму. Хочешь нормальное - иди в спортмагазин или к спекулянтам.



    Кстати, а братья и сёстры у тебя есть?



    есть, а что?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    Про Тынду.. расскажи КАКИЕ тысячи людей там оказались и без чего?... По какому праву они оказалсиь БЕЗ квартир к 90-м?.. Их лишили квартир, или твои реформаторы-рыночники лишили людей страны, которая людям квартиры строила?



    а откуда по твоему появились люди в бараках и вагончиках в Тынде, скажем в 1991 году?

    друг детства, всю школьную жизнь (83-93 г) прожил в вагончике в Новотынде, его родители сами купили квартиру в середине 90-х, заработали.

    может им надо было как тебе в конюшне пожить три года? Сорри, не было конюшен в Тынде...



    ЧТО БЫЛО В СТРАНЕ в 1991 году?.. напомни... К КАКОМУ году Горби должен был закрыть квартирный вопрос? К 2000-ому?.. Что произошло за 9 лет ДО этого срока, напомни?.. СКОЛЬКО лет было городу Тында в 1991 году? Каковы были темпы строительства и заселения?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    И сколько заработал?



    все деньги тратил на хоккейную форму и клюшки, ибо в развитом СССР нам в Тындинском ДЮСШ БЕСПЛАТНО давали дерьмо, а не форму. Хочешь нормальное - иди в спортмагазин или к спекулянтам.



    Кстати, а братья и сёстры у тебя есть?



    есть, а что?



    а сейчас тебе ЧТО дают бесплатно в ДЮСШ и СКОЛЬКО ты платишь за занятия в нём? А тогда СКОЛЬКО платил? напомни. А СКОЛЬКО стоит упаковать пацана формой не знаешь?.. Сказать?

  • ё

    ё
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    И сколько заработал?



    все деньги тратил на хоккейную форму и клюшки, ибо в развитом СССР нам в Тындинском ДЮСШ БЕСПЛАТНО давали дерьмо, а не форму. Хочешь нормальное - иди в спортмагазин или к спекулянтам.



    Кстати, а братья и сёстры у тебя есть?



    есть, а что?



    1. В 14 лет и я на заводе подрабатывал летом и умудрялся заработать более 200 рублей. Нужно было только не ленится.

    2. Про братьев и сестёр не просто спросил.

    А у тебя сколько детей?

    ****

    Сегодня простому рядовому человеку секция хоккея для ребёнка не реальна.

    Дорого очень.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    ё

    1 Так а кто их держал в вагончиках?

    2 Деньги были, можно было и уезжать и в кооперативе квартиру купить, или на каком либо предприятии заработать.

    3 То же самое с бараками.

    4 Двигаться нужно было и ведь тогда в настоящем СССР было куда двигаться.



    1 наверное удовольствие получали живя в вагончике и по нужде в общий сортир бегая, особенно зимой.

    2 деньги были, а вот благоустроенной квартиры больше 10 лет не было

    что-то я не слышал про кооперативные квартиры в Тынде

    4 что ж ты не попался им в те годы, рассказал бы им, и все остальным жителям временных поселков Тынды, куда двигаться.

    еще раз убеждаюсь, что партийные бонзы (любого ранга) жили и продолжают до сих пор жить в своем мире, где и очередей не было и дефицита и путевки в болгарию и квартиры...

  • ё

    ё
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    1 Так а кто их держал в вагончиках?

    2 Деньги были, можно было и уезжать и в кооперативе квартиру купить, или на каком либо предприятии заработать.

    3 То же самое с бараками.

    4 Двигаться нужно было и ведь тогда в настоящем СССР было куда двигаться.



    1 наверное удовольствие получали живя в вагончике и по нужде в общий сортир бегая, особенно зимой.

    2 деньги были, а вот благоустроенной квартиры больше 10 лет не было

    что-то я не слышал про кооперативные квартиры в Тынде

    4 что ж ты не попался им в те годы, рассказал бы им, и все остальным жителям временных поселков Тынды, куда двигаться.

    еще раз убеждаюсь, что партийные бонзы (любого ранга) жили и продолжают до сих пор жить в своем мире, где и очередей не было и дефицита и путевки в болгарию и квартиры...



    А что в другом месте работы не было?

    Только Тында?

    Как СССР валить стали народ быстро смекнул , что оттуда валить пора, халявы с ЗП больше не будет.

    Многие уехали и успели устроится. Жадные остались и всё потеряли.

    Про партийных начальников я тебе писал.

    Те про кого ты пишешь к партии не имели никакого отношения, они и сейчас уже по несколько раз партии поменяли.

    ***

    Я тебе писал много раз, что я никогда не был партийным начальником, даже парторгом в цехе и то никогда не был.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    ё

    1. В 14 лет и я на заводе подрабатывал летом и умудрялся заработать более 200 рублей. Нужно было только не ленится.

    2. Про братьев и сестёр не просто спросил.

    А у тебя сколько детей?



    1. Так и я примерно столько за пару летних месяцев учеником слесаря сантехника в тресте Бамстройтехмонтаж

    2. у меня двое.

    К сожалению с 20 до 30 лет тоже был заложником навязанного образа жизни "машины, кабаки, шмотки...", хотя ничего "физического" мне не мешало стать отцом в те годы, глядишь и трое-четверо бы деток было.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Страна БЕСПЛАТНО давала социальный МИНИМУМ, который наращивался в СССР. Если квартиру, то МИНИМУМ 7 кв.м жилой площади на человека...Стандартная однушка 6х6.м.. = 36 кв.м из неё половина - жилая площадь итого 2 человека в однокомнатной квартире в 36 кв.м. рождаешь ребёнка - в очередь на расширение. А сейчас что имеем?.. "гостинки" в 20 кв.м?.. Нормально, правда ж?...

    помимо этого бесплатное лечение, обучение, образовательный досуг, санаторно-курортное лечение. Гарантированный отпуск, 8-ми часовой рабочий день. детский сад, декретный отпуск.

    В какой стране мира это есть сейчас?..

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    ё

    Про партийных начальников я тебе писал.

    Те про кого ты пишешь к партии не имели никакого отношения, они и сейчас уже по несколько раз партии поменяли.



    Я не членов ЦК имел ввиду, достаточно тебя послушать, как ты у тебя и очередей в магазинах не было и путевки в болгарию были...

  • ё

    ё
    3 часа назад

    Дима 1.

    Ну сменил ты ник, а страхи детские тебя с головой выдают.

    Ты бы завязывал тупить.

    А?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    1 Так а кто их держал в вагончиках?

    2 Деньги были, можно было и уезжать и в кооперативе квартиру купить, или на каком либо предприятии заработать.

    3 То же самое с бараками.

    4 Двигаться нужно было и ведь тогда в настоящем СССР было куда двигаться.



    1 наверное удовольствие получали живя в вагончике и по нужде в общий сортир бегая, особенно зимой.

    2 деньги были, а вот благоустроенной квартиры больше 10 лет не было

    что-то я не слышал про кооперативные квартиры в Тынде

    4 что ж ты не попался им в те годы, рассказал бы им, и все остальным жителям временных поселков Тынды, куда двигаться.

    еще раз убеждаюсь, что партийные бонзы (любого ранга) жили и продолжают до сих пор жить в своем мире, где и очередей не было и дефицита и путевки в болгарию и квартиры...



    А может надо было послушать?.. Расскажи мне про партийных бонзов, ага. Я тебе, как сын комсорга, которая сдавала со своей зарплаты членские взносы за тех, кто не сдавал вовремя, или вообще забил, как хорошо нам жилось в конюшне.. и знаешь, ведь жтли в таких условиях с сортиром на улице ТРИ года, а потом съехали в двушку.. Представляешь? Стойло 3х3 метра, и мы там вчетвером, я семилетний, отец, мать и новорожденный брат.

  • ё

    ё
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    Про партийных начальников я тебе писал.

    Те про кого ты пишешь к партии не имели никакого отношения, они и сейчас уже по несколько раз партии поменяли.



    Я не членов ЦК имел ввиду, достаточно тебя послушать, как ты у тебя и очередей в магазинах не было и путевки в болгарию были...



    Очередей в мгазинах в настоящем СССР 70-х годов на самом деле не было. И колбасу я покупал идя с работы грамм 200 на раз покушать.Больше брать смысла не было, завтра свежей привезут.

    А путёвку в Болгарию в санаторий , а не туристическую мне действительно давали бесплатную в профкоме в порядке очереди, как работнику стоящему на учёте с заболеванием кишечно желудочного тракта.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    oenesterov

    ё

    Про партийных начальников я тебе писал.

    Те про кого ты пишешь к партии не имели никакого отношения, они и сейчас уже по несколько раз партии поменяли.



    Я не членов ЦК имел ввиду, достаточно тебя послушать, как ты у тебя и очередей в магазинах не было и путевки в болгарию были...



    О! Путёвки были, кстати, да!.. У меня до сих пор сохранился журнал "Сливенские ограды".. этот журнал привезла из отпуска в Болгарию мамина подружка, тот журнал меня и заразил интерьерами!.. Я его сохранил, прикинь?.. А ещё, мать рассказывала, как на заводе путёвки распределяли в Югославию. так вот, женщина одна намеревалась в партию вступить, и мать, будучи комсоргом, поручилась за неё, дескать та будет премирована путёвкой, и по возвращении вступить в Коммунистическую партию... Тётя Оля съездила, но в партию не ступила.. мать сильно переживала, ведь она за неё поручилась.. тётя Оля с ней вместе в литейном цеху работала ведь... эх...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    А ещё мать рассказывала, что когда она на "Амурэлектроприборе" работала, то проводила производственную зарядку для всего завода, по громкой связи :))) ну и работала ударно, у нас дома полно грамот было, и вымпелов. Негоже комсомольцу-передовику филонить.. так вот, она сказала, мол, что хотела сменить место работы, но это было в неформальной беседе за чаем, тогда её вызвали и сказали, что дадут ей путёвку куда-то там (вот не помню, но в какую-то страну соцлагеря) .. Она из принципа уволилась, ибо негоже подкупать таким образом.

    Но я тогда совсем мелкий был.. по этому те года прям вообще сильно плохо помню... мне от силы тогда 4 года было. Отрывочно помню некоторые события из той жизни, но смутно, словно чёрно-белое кино прям.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Сергей Труш

    А может надо было послушать?.. Расскажи мне про партийных бонзов, ага. Я тебе, как сын комсорга, которая сдавала со своей зарплаты членские взносы за тех, кто не сдавал вовремя, или вообще забил, как хорошо нам жилось в конюшне.. и знаешь, ведь жтли в таких условиях с сортиром на улице ТРИ года, а потом съехали в двушку.. Представляешь? Стойло 3х3 метра, и мы там вчетвером, я семилетний, отец, мать и новорожденный брат.



    я тебе в обшем-то верю, семья простого комсорга жила в конюшне жила ТРИ года, семья простого водителя мехколонны жила в вагончике 13 лет.

    Еще раз, для тех у кого с логикой трудности. Если в СССР всем давали квартиры (через три года), то откуда взялись тысячи людей в бараах и коммуналках в 1991 году? с Луны?

  • ё

    ё
    2 часа назад

    А давайте не будем в угоду троллю уходить от темы ветки.

    Очень хочу узнать нынешние предпосылки для роста рождаемости в Амурской области.

    Что такого сегодня ест в АО , что может подвигнуть молодые семьи рожать детей без счёту?

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей Труш

    А ещё, мать рассказывала, как на заводе путёвки распределяли в Югославию. так вот, женщина одна намеревалась в партию вступить, и мать, будучи комсоргом, поручилась за неё, дескать та будет премирована путёвкой, и по возвращении вступить в Коммунистическую партию... Тётя Оля съездила, но в партию не ступила.. мать сильно переживала, ведь она за неё поручилась.. тётя Оля с ней вместе в литейном цеху работала ведь... эх...



    так я это и пытаюсь ЙОГЕ доказать - всё через *опу партию было, все хорошее конечно же

    а тетя Оля молодец, в 90-е из таких хорошие коммерсы получались :)

  • ё

    ё
    2 часа назад

    ё

    А давайте не будем в угоду троллю уходить от темы ветки.

    Очень хочу узнать нынешние предпосылки для роста рождаемости в Амурской области.

    Что такого сегодня ест в АО , что может подвигнуть молодые семьи рожать детей без счёту?

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    ё

    А давайте не будем в угоду троллю уходить от темы ветки.

    Очень хочу узнать нынешние предпосылки для роста рождаемости в Амурской области.

    Что такого сегодня ест в АО , что может подвигнуть молодые семьи рожать детей без счёту?

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?



    а давайте не будем.

    Только расскажи сначала какие такие предпосылки для высокой рождаемости в Туве/Якутии есть, которых в Амурке и на Псковщине нет?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    А может надо было послушать?.. Расскажи мне про партийных бонзов, ага. Я тебе, как сын комсорга, которая сдавала со своей зарплаты членские взносы за тех, кто не сдавал вовремя, или вообще забил, как хорошо нам жилось в конюшне.. и знаешь, ведь жтли в таких условиях с сортиром на улице ТРИ года, а потом съехали в двушку.. Представляешь? Стойло 3х3 метра, и мы там вчетвером, я семилетний, отец, мать и новорожденный брат.



    я тебе в обшем-то верю, семья простого комсорга жила в конюшне жила ТРИ года, семья простого водителя мехколонны жила в вагончике 13 лет.

    Еще раз, для тех у кого с логикой трудности. Если в СССР всем давали квартиры (через три года), то откуда взялись тысячи людей в бараах и коммуналках в 1991 году? с Луны?



    Ещё раз, для тугоумов.

    Семья комсорга жила в конюшне ТРИ года, потом, благодаря родителям отца - колхозникам, они смогли сделать взносы на кооперативную квартиру. По тому как очередь на трёхкомнатную была у отца, от завода, в доме, что на Партизанской Горького - девятиэтажка, но ожидать её нужно было с десяток лет.. Посему мать и отец калымили, некоторое время, мыла полы втихаря.Я не так давно был на заводской конторе, на металлистовской, поднимаясь на второй этаж в кабинет массажиста (там детям массажи делают полезные очень), вдруг глянул вниз, с пролёта второго этажа и залип, я стоял на том самом месте, откуда смотрел сверху вниз видя, как мать моет полы, а отец помогает ей, таская вёдра....Я даже присел на ступеньки, прижавшись лбом к перилам, чтобы прям ортодоксальна вспомнить всё до деталей.. всё та же металахская плитка на полу шахматами.. лапочка висит...

    Так что, обиженный оенестеров, ты б о людях больше думал а не о желудке своём.

    Напомню, в 1991ом году развален был союз а вместе с ним все обязательства перед гражданами.. Предприятия, а именно домостроительные комбинаты были захвачены и распроданы, равно как и заводы железобетонных конструкций.. А твои "тысячи" в вагончиках двинулись из Тынды на историческую родину.

  • ё

    ё
    2 часа назад

    oenesterov

    ё

    А давайте не будем в угоду троллю уходить от темы ветки.

    Очень хочу узнать нынешние предпосылки для роста рождаемости в Амурской области.

    Что такого сегодня ест в АО , что может подвигнуть молодые семьи рожать детей без счёту?

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?



    а давайте не будем.

    Только расскажи сначала какие такие предпосылки для высокой рождаемости в Туве/Якутии есть, которых в Амурке и на Псковщине нет?



    Мы обсуждаем АО согласно теме ветки.

    и я хочу знать что для этого сегодня есть в АО.

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    А ещё, мать рассказывала, как на заводе путёвки распределяли в Югославию. так вот, женщина одна намеревалась в партию вступить, и мать, будучи комсоргом, поручилась за неё, дескать та будет премирована путёвкой, и по возвращении вступить в Коммунистическую партию... Тётя Оля съездила, но в партию не ступила.. мать сильно переживала, ведь она за неё поручилась.. тётя Оля с ней вместе в литейном цеху работала ведь... эх...



    так я это и пытаюсь ЙОГЕ доказать - всё через *опу партию было, все хорошее конечно же

    а тетя Оля молодец, в 90-е из таких хорошие коммерсы получались :)



    Вот видишь, оенестеров, в чём между нами отличие? ты обиженный на всех, ущемлённый чел живущий СВОИМИ желудочными посылами, не более. ты никто, и зовут тебя никак.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    ё

    А путёвку в Болгарию в санаторий , а не туристическую мне действительно давали бесплатную в профкоме в порядке очереди, как работнику стоящему на учёте с заболеванием кишечно желудочного тракта.



    как же так, и питание было без ГМО и со знаком ткачества, и медицина была на высоте, а заболевание такое нехорошее, связанное с питанием.

    косонул поди, ради путевки? щас можно говорить, не заставят вернуть ее стоимость....

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей Труш



    Вот видишь, оенестеров, в чём между нами отличие? ты обиженный на всех, ущемлённый чел живущий СВОИМИ желудочными посылами, не более.



    Труш, логика твой конек, однозначно, как говорит ваш фюрер



    ты никто, и зовут тебя никак.



    не обижайся так, сладкий...

  • ё

    ё
    2 часа назад

    А давайте не будем в угоду троллю уходить от темы ветки.

    Очень хочу узнать нынешние предпосылки для роста рождаемости в Амурской области.

    Что такого сегодня ест в АО , что может подвигнуть молодые семьи рожать детей без счёту?

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Для тугоумов, напомню, в 1991 году в Амурской области проживало один миллион 54 тысячи человек, а на всём Дальнем востоке порядка 7-8 миллионов человек, к 2000- ому ожидалось 10 млн. человек.. Численность жителей области неуклонно сокращается. на сегодняшний момент с учётом понаехавших гасторбайтеров из средней Азии, коих тут сейчас тьма просто, нас, жителей Амурской области сейчас 801 тысяча.. Если же даже оптимистично прикинуть, то за это время область вымерла на 300 тысяч человек... И без того разряженная на плотность область становится всё менее плотно заселена... В то время как территория обширна..

    Площадь Амурской области 363 700 кв.км. 801 751 человек или 2 человека на кв.км.

    А площадь современной

    Германии 357 021 кв.км. население Германии - 82 175 700 человек.. или 230 человек на кв. км

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    ё

    А давайте не будем в угоду троллю уходить от темы ветки.

    Очень хочу узнать нынешние предпосылки для роста рождаемости в Амурской области.

    Что такого сегодня ест в АО , что может подвигнуть молодые семьи рожать детей без счёту?

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?



    это же всё пережитки тоталитарного совка! В Тынде, сейчас, вообще замечательно! Там даже в вагончиках не живут, хотя раньше жили!..

    в 1991 году в Тынде проживало 65 000 человек...

    в 2017 году в Тынде проживает 33 430 человек...

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Для тугоумов, напомню, в 1991 году в Амурской области проживало один миллион 54 тысячи человек, а на всём Дальнем востоке порядка 7-8 миллионов человек, к 2000- ому ожидалось 10 млн. человек.. Численность жителей области неуклонно сокращается. на сегодняшний момент с учётом понаехавших гасторбайтеров из средней Азии, коих тут сейчас тьма просто, нас, жителей Амурской области сейчас 801 тысяча.. Если же даже оптимистично прикинуть, то за это время область вымерла на 300 тысяч человек...



    не забывай сколько военных было на ДВ при СССР, большинство из них уехали на родину в западные регионы, сколько украинцев на свою голову уехали в незалежную, БАМ достроили - народ потянулся назад на запад. Так что есть объективные причины спада населения.

    где ты гастарбайтеров столько видишь? я только в овощных ларьках их наблюдаю, остальное на уровне статистической погрешности.



    И без того разряженная на плотность область становится всё менее плотно заселена... В то время как территория обширна..

    Площадь Амурской области 363 700 кв.км. 801 751 человек или 2 человека на кв.км.

    А площадь современной

    Германии 357 021 кв.км. население Германии - 82 175 700 человек.. или 230 человек на кв. км



    ппц конечно. не ну....с другой стороны . а что ожидать от человека, который считает, что для удешевления перевозки угля надо удешевлять пригородные поезда.

    прикинь, Труш, а площадь Гренландии 2 130 800 км², а живет там 57 тыс.чел. Ну не нравится север, сравни с Монголией, она даже южнее Германии.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей Труш

    в 1991 году в Тынде проживало 65 000 человек...

    в 2017 году в Тынде проживает 33 430 человек...



    я даже слышал что под 80 тысяч было, только большинство из них работали на отсыпке ж.д. полотна и прочих строительных работах, дорогу достроили - люди уехали.

    Прикинь, Труш, когда строители достраивают дом, они не остаются в нем жить, а уезжают.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    до Тынды не добрался ещё, географ, мм?..

    Ну так это, ты погоди ка, объективные причины :)) Значит для свёртывания программы реализации жилья в СССР причин не было, а БАМ свернуть нужно было по объективным причинам?..Скажи, а что, БАМ достроили в 1991 году? Так совпало штоле?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    в 1991 году в Тынде проживало 65 000 человек...

    в 2017 году в Тынде проживает 33 430 человек...



    я даже слышал что под 80 тысяч было, только большинство из них работали на отсыпке ж.д. полотна и прочих строительных работах, дорогу достроили - люди уехали.

    Прикинь, Труш, когда строители достраивают дом, они не остаются в нем жить, а уезжают.



    Да лаадно?!.. Ты чего брешешь то опять в наглую, а?.. ты же сам себе противоречишь. Забыл свои же показания?

  • ё

    ё
    2 часа назад

    А давайте не будем в угоду троллю уходить от темы ветки.

    Тема достаточно узкая.

    Есть проблема со снижением рождаемости в АО.

    Но это всего лишь следствие каких то причин.

    А вод предпосылки реальные должны быть для роста рождаемости.

    Очень хочу узнать нынешние предпосылки для роста рождаемости в Амурской области.

    Что такого сегодня ест в АО , что может подвигнуть молодые семьи рожать детей без счёту?

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей Труш

    до Тынды не добрался ещё, географ, мм?..

    Ну так это, ты погоди ка, объективные причины :)) Значит для свёртывания программы реализации жилья в СССР причин не было, а БАМ свернуть нужно было по объективным причинам?..Скажи, а что, БАМ достроили в 1991 году? Так совпало штоле?



    формально БАМ построили в 1984, но первый сквозной поезд прошел в 1989, примерно в это время и закончился основной объем земляных работ.

    кстати, в постоянную эксплуатация БАМ сдан уже при "демократах"

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    ну примерно ага.. плюс минус два года, фигня какая!.. Но что это?.. Смотри ТЫНДА!... на 1989 год - 61 996 человек... в 1991 - 65 000 человек но уже в 1992 - 62 200 человек

    ты чо тупишь?

    ответь на вопрос Ё!.. там всё просто. Вперёд.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей Труш

    ну примерно ага.. плюс минус два года, фигня какая!.. Но что это?.. Смотри ТЫНДА!... на 1989 год - 61 996 человек... в 1991 - 65 000 человек но уже в 1992 - 62 200 человек

    ты чо тупишь?

    ответь на вопрос Ё!.. там всё просто. Вперёд.



    после достройки БАМа началось строительство дороги на Якутск, но масштабы были уже не те, и с начала 90-х народ стал уезжать.

    вообще, Труш, может тебе в среднюю школу еще раз сходить, хотя бы с 7-8 класса?

    Пусть йо на мои вопросы сначала ответит, что такого есть в Туве, что там рожают, а у нас нет? Может в Туве не хватает кафешек, косметических салонов, парикмахерских, турагенств, нет автомобильного культа ?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Есть проблема со снижением рождаемости в АО.

    Но это всего лишь следствие каких то причин.

    А вод предпосылки реальные должны быть для роста рождаемости.

    Очень хочу узнать нынешние предпосылки для роста рождаемости в Амурской области.

    Что такого сегодня ест в АО , что может подвигнуть молодые семьи рожать детей без счёту?

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?

  • ё

    ё
    1 час назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    ну примерно ага.. плюс минус два года, фигня какая!.. Но что это?.. Смотри ТЫНДА!... на 1989 год - 61 996 человек... в 1991 - 65 000 человек но уже в 1992 - 62 200 человек

    ты чо тупишь?

    ответь на вопрос Ё!.. там всё просто. Вперёд.



    после достройки БАМа началось строительство дороги на Якутск, но масштабы были уже не те, и с начала 90-х народ стал уезжать.

    вообще, Труш, может тебе в среднюю школу еще раз сходить, хотя бы с 7-8 класса?

    Пусть йо на мои вопросы сначала ответит, что такого есть в Туве, что там рожают, а у нас нет? Может в Туве не хватает кафешек, косметических салонов, парикмахерских, турагенств, нет автомобильного культа ?



    Хватит флудить.

    Тема ветки

    Амурская область заняла 62-е место в Национальном рейтинге рождаемости

    Я хочу понять причины и разобраться в проблеме, что бы понять проблему.

    Считаю что есть конкретные проблемы в АО , мешающие молодым семьям рожать детей.

    1.Доступное жильё отсутствует

    2. Высокооплачиваемой работы нет, да и просто работы очень и очень мало.

    3.Бесплатное образование недоступно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    ну примерно ага.. плюс минус два года, фигня какая!.. Но что это?.. Смотри ТЫНДА!... на 1989 год - 61 996 человек... в 1991 - 65 000 человек но уже в 1992 - 62 200 человек

    ты чо тупишь?

    ответь на вопрос Ё!.. там всё просто. Вперёд.



    после достройки БАМа началось строительство дороги на Якутск, но масштабы были уже не те, и с начала 90-х народ стал уезжать.

    вообще, Труш, может тебе в среднюю школу еще раз сходить, хотя бы с 7-8 класса?

    Пусть йо на мои вопросы сначала ответит, что такого есть в Туве, что там рожают, а у нас нет? Может в Туве не хватает кафешек, косметических салонов, парикмахерских, турагенств, нет автомобильного культа ?



    НЕ ЛГИ!.. тебе ссылки даны! ВРУН!.. указано по года, что с 1989 года, по 1991 был ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ но на следующий народ начал валить.. Нестеров, ты почему такой ЛЖЕЦ, а? тебе ЦИФРЫ под нос приведены, куда тебя несёт, а?.. Причём тут Тыва?.. они там на лошадях себе в степи живут и сношаются, от нехер делать.. Мы сейчас об Амурской области говорим?.. КАКИЕ предпосылки по социальным гарантиям дала ЭТА власть амурчанам?

    Тема ветки

    Амурская область заняла 62-е место в Национальном рейтинге рождаемости

    Я хочу понять причины и разобраться в проблеме, что бы понять проблему.

    Считаю что есть конкретные проблемы в АО , мешающие молодым семьям рожать детей.

    1.Доступное жильё отсутствует

    2. Высокооплачиваемой работы нет, да и просто работы очень и очень мало.

    3.Бесплатное образование недоступно.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Сергей Труш

    Есть проблема со снижением рождаемости в АО.

    Но это всего лишь следствие каких то причин.

    А вод предпосылки реальные должны быть для роста рождаемости.

    Очень хочу узнать нынешние предпосылки для роста рождаемости в Амурской области.

    Что такого сегодня ест в АО , что может подвигнуть молодые семьи рожать детей без счёту?

    1.Доступное жильё?

    2.Большой выбор высокооплачиваемой работы?

    3.Бесплатное образование?



    Труш, объясни для чего тебе так понадобилось увеличить население Амурской области. Это тебе не игра в Цивилизацию. Будет необходимость, будут условия, будут и люди. Вот создались условия и население в г. Свободный постепенно будет расти, так же как в свое время выросло население в бывш.Углегорске.

    .

    Что значит доступное? Что значит высокооплачиваемая, сколько в граммах? Такому как ты и 30 тыс в месяц много я считаю, а мне и сотки маловато.

    Образование и так у нас бесплатное. Нет денег на поборы - не сдавай, пиши в прокуратуру жалобы, никто ребенка из школы не отчислит за это.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    3.4

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    3.4

  • ё

    ё
    1 час назад

    oenesterov



    Труш, объясни для чего тебе так понадобилось увеличить население Амурской области. Это тебе не игра в Цивилизацию. Будет необходимость, будут условия, будут и люди.



    Ну наконец то диалог по теме начат.

    Благодарю за признание того, что условий для роста рождаемости в АО нет.

    Что собственно и требовалось доказать.

    А вот это меня не устраивает вовсе.

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    3.4

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    3.4

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    удален

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    3.4

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    3.4

  • ё

    ё
    1 час назад

    oenesterov

    хочешь язык почесать, так есть для этого специальные ветки.

    А здесь тема конкретная

    Амурская область заняла 62-е место в Национальном рейтинге рождаемости

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    удален

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