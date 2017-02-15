В трех родниках Приамурья оказалась некачественная вода

Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора проверили родники Приамурья на соответствие санитарным нормам. По словам специалистов, сейчас отмечается характерная для зимнего времени года активизация эпидемического процесса по заболеваемости кишечными инфекциями, возбудители которых могут передаваться через воду.

По результатам исследований, качество воды, соответствующее требованиям санитарных правил, обнаружено в 11 родниках. Это два родника в селе Белогорье – родник комплекса «Животворящий источник» и родник на выезде из села в направлении Моховой Пади; родники № 1 и 2 на 13-м километре аэропортовской трассы; родник поселка Радиоцентра; родник в селе Новинка Благовещенского района; ручей «Пикан» в 13 километрах от города Зея; родник на 2-м километре автодороги Зея – Снежногрский; два родника в Свободном – в районе Северного городка и в районе ПМ-111; родник в поселке Талакан – источник святого Ильи.

В трех родниках вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям: это родник в селе Белогорье на улице Подгорной, родник в поселке Мухинка и родник в поселке Бурея в районе улицы Партизанской.

Эти родники не соответствуют требованиям санитарных правил, они характеризуются непостоянным качеством воды. Кроме того, большинство родников не оборудованы или частично оборудованы, не имеют зоны санитарной охраны. Помимо этого, не очищаются и не дезинфицируются устья родников, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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