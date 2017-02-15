Пассажиры «Уральских авиалиний» активно сканируют лето в Благовещенске

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подводит промежуточные итоги распродажи «Сканируй лето».

Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват. Жители культурной столицы на летние каникулы собираются в Батуми, Тбилиси и Ларнаку. Екатеринбург, помимо российского юга, отдал предпочтение Тбилиси и Бургасу. Жители Благовещенска в рамках акции «Сканируй лето» предпочитают Симферополь и Анапу.

Напоминаем, что распродажа продлится до 26 февраля 2017 года. Есть возможность купить билеты со скидкой до 30 % в Симферополь и Сочи на май. А также пассажиры могут отправиться в горные Тбилиси и Ереван или в Баку на побережье Каспийского моря. Совершить перелет в рамках распродажи возможно с 15 мая по 15 октября 2017 года.

Не экономьте на отдыхе, экономьте на авиабилетах: ищите и сканируйте QR-коды, ведущие на распродажу. Билеты по специальным ценам на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в call-центре авиакомпании по телефону 8-800-77-00-262 и в авиакассах.

Ознакомиться со списком направлений, участвующих в акции, можно здесь.

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