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Алиментщик в Благовещенске сам предложил арестовать свою машину

Алиментщик в Благовещенске сам предложил арестовать свою машину
Фото: japonomobil.ru

Один из жителей столицы Амурской области случайно узнал о своей задолженности по алиментам благодаря онлайн-сервису «Узнайте о своих долгах!» на сайте управления ФССП России. У мужчины есть десятилетняя дочь.

В отделе судебных приставов № 1 по Благовещенску на исполнении находится исполнительное производство о взыскании задолженности с жителя областного центра в пользу своего ребёнка в размере 170 тысяч рублей. Несмотря на меры судебного пристава, мужчина 1979 года рождения не спешил погашать задолженность, так как не знал, что значился в списках должников.

Как сообщает пресс-служба ведомства, благовешенец из любопытства проверил себя в онлайн-сервисе «Узнайте о своих долгах» и к своему удивлению нашел себя в должниках. Позвонив по указанному номеру судебного пристава-исполнителя, мужчина уточнил информацию о сумме долга и через пару дней появился в городском отделе судебных приставов с предложением арестовать принадлежащий ему автомобиль Toyota Caldina 1991 года выпуска. На имущество должника наложили арест.

Арестованный автомобиль направят на оценку и реализуют через торги. Вырученные от продажи денежные средства пойдут на погашение задолженности по алиментам.

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#дети #закон #транспорт

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