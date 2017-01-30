Благовещенцы сделали незабываемыми предложения руки и сердца 14 февраля

День всех влюблённых – старт свадебного сезона, а для мужчин – хороший повод сделать предложение своим любимым. Корреспондент «Альфа-канала» встретился с парой, которая именно в этот день решила скрепить свои отношения.

Сделать шаг навстречу семейной жизни в День всех влюблённых решил Артем Ткачёв. Он познакомился с Юлией в сентябре, а уже через полгода решил жениться и постарался сделать момент признания незабываемым.

«Джакузи большое, двухместное. Он решил этим воспользоваться. То есть мы, вообще, любим такие вечера проводить, устраивать такие романтические моменты. Я думал необычно в такой форме сделать. Заранее я, конечно, купил кольцо. Всё приготовил. Наполнил ванну водой, пеной, лепестки роз, свечи. Юля пришла, с фотосессии вернулась. Сказал ей в ванную не заходить. Она, в принципе, ничего не подозревала», – рассказал Артём Ткачёв.

Юля рассказывает – была в восторге, не думала, что любимый позовёт замуж так быстро. «Он человек такой серьёзный, подходит к этому с осторожностью. Всё-таки мы люди взрослые, нам не 18 лет. Вот я и думала, что это будет позже гораздо», – вспоминает Юлия Ткачёва.

В июне пара поженилась.

Новобрачные обвенчались в церкви, а теперь ждут пополнения.

«Я бы сказала ему "да" и сидя на лавочке возле подъезда, потому что я его люблю, он для меня самый лучший мужчина. Но я рада, что он постарался сделать такой день очень красивым, необычным. Мне кажется, для любой девушки это важно. Мужчины должны стараться. Нам есть что вспомнить», – говорит Юлия.

Большинство девушек мечтают о незабываемом предложении руки и сердца, чтобы было душевно и трогательно. Именно такое предложение получила и благовещенка Галя. Максим сделал ей предложение в День всех влюблённых. Он организовал целое представление с участием музыкантов и танцоров. Галя, конечно, сказала «да». Действо запечатлели на видео.

Чтобы предложение было действительно незабываемым, мужчины нередко обращаются за помощью в свадебные агентства. Там отмечают: 14 февраля – отправная точка свадебного сезона.

«Если мужчина хочет сделать это как-то необычно и плюс к этому снять это всё на видео, то, конечно, приходят к нам. За идеями приходят либо за помощью – людьми, аниматорами, видеографами, фотографами», – комментирует директор свадебного агентства Иван Дурнев.

Однако как в свадебных агентствах, так и в благовещенском ЗАГСе отмечают – особенного ажиотажа среди пар в День всех влюблённых нет. Популярность набирает другой, отечественный праздник – День семьи, любви и верности.

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#жизнь #праздники

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