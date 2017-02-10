Взрыв на шахте в Китае унёс жизни 8 человек

Фото: vesti.ru

Жертвами взрыва на угольной шахте в провинции Хунань (Центральный Китай) стали восемь горняков. Ещё трое их коллег числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное китайское телевидение.

Трагедия случилась в ночь на вторник, 14 февраля. В момент взрыва в забое находились 29 человек, 18 из них удалось покинуть шахту после взрыва, один из них был ранен.

Судьба ещё трех человек остается неизвестной. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

Горнодобывающая отрасль в Китае считается одной из самых опасной в мире. Ежегодно в результате аварий на шахтах КНР гибнут тысячи людей. Причиной большинства трагедий является нарушение техники безопасности. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности. Так, в начале марта 2015 года государственная администрация Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть 5 тысяч небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы сократить количество инцидентов со смертельным исходом.

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