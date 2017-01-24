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Сегодня, 15:42 5

В российских школах хотят установить глушилки мобильной связи

В российских школах хотят установить глушилки мобильной связи
Фото: macdigger.ru

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) готовится разрешить установку в школах блокираторов радиосигнала на время сдачи Единого государственного экзамена, сообщают «Ведомости». В Рособрнадзоре детали инициативы пока не сообщают.

Согласно методическим рекомендациям Рособрнадзора, пункты проведения экзаменов могут быть оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи, однако решение об этом принимают региональные власти. Возможно, в каких-то районах такое оборудование устанавливалось, но массового использования глушилок пока не было, говорят собеседники издания.

Рекомендации Рособрнадзора стали причиной межведомственной полемики, которую и должно разрешить мартовское заседание ГКРЧ, сообщает участник комиссии.

Роскомнадзор принципиально не возражает против использования средств подавления сигнала во время школьных экзаменов, но выступал против этих рекомендаций Рособрнадзора. Ведомство настаивает, что сначала нужно получить одобрение Госкомиссии по радиочастотам, чтобы сделать использование этих глушилок легитимным, объясняет собеседник «Ведомостей», он считает, что сейчас именно такое решение и должно быть вынесено комиссией.

Сотовые операторы опасаются, что в результате массового использования глушилок во всех школах одновременно может пострадать качество сотовой сети. Представитель одной из компаний считает, что настроить оборудование настолько точно, чтобы сигнал глушился только в пределах здания школы, проблематично. Операторам придётся перепланировать своё покрытие рядом с каждой школой, говорит сотрудник другого оператора большой четверки. Кроме того, нужно учитывать, что ЕГЭ проводится не один день, а значит, операторы могут недополучить значительные суммы, опасается он.

Вопрос прорабатывался несколько лет, рассказал «Ведомостям» участник ГКРЧ. В частности, проводились тесты блокираторов, которые показали, что за пределами школы излучение не превышает уровень излучения башен сотовых операторов. Так что проблем быть не должно, резюмирует он.

По данным специалистов, средняя стоимость одного блокиратора – от 10 000 до 100 000 рублей. Летом 2017 года в России будет работать более 5 500 пунктов проведения экзаменов.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Представители Роскомнадзора и Минобрнауки также отказались от комментариев, переадресовав вопросы Рособрнадзору. Рособрнадзор поддерживает меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ, предотвращающие утечки экзаменационных материалов, сказал представитель ведомства, но от подробных комментариев отказался и он.

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#закон #образование #связь #школа

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    56 минут назад

    сначала бы в тюрьмах и лагерях установили эти глушилки

  • Venezia

    Venezia
    35 минут назад

    Там тоже экзамены сдают?

  • ay

    ay
    33 минуты назад

    Там бабки с доверчивых вольных граждан тянут. И могут координировать действия ещё вольных соучастников.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    25 минут назад

    ay

    Там бабки с доверчивых вольных граждан тянут. И могут координировать действия ещё вольных соучастников.



    +100500. в наглую людей кидают афёрами... Бабушек доверчивых.. Моя бабуля грит как-то ей позвонили, и давай от моего имени говорить, так мол и так денег надо, все дела. Та мне тут же перезванивает.. я ей мол, бабушка, это всё бандиты.. Та "Окей. внучик, поняла!"...

  • bram

    bram
    12 минут назад

    Интересный вопрос про глушилки. Глушилки - это ничто иное, как генераторы белого шума.

    Первый вопрос - зачем в школе ставить высокочасточные излучатели для создания помех? Какая частота у GSM? У детей кроме волос ничего больше не повыпадет?

    Второй вопрос - тюрьмы. Ну, товарищи, у вас нет логики, установка в тюрьмах этих глушилок - это полное признание своей некомпетентности в плане досмотра и поиска запрещенных к передачи вещей.

    Как-то так.

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