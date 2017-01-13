В областном музее состоится новая встреча с «Хорошими девчатами»

«Хорошие девчата. Продолжение» – так называется новая программа, которую покажет прекрасная половина камерного хора «Возрождение». Музыканты продолжают традиционные выступления в Амурском краеведческом музее.

В большом зале музея собирается не такое большое количество зрителей, как в зале филармонии. Поэтому концерты проекта «Возрождение в музее» всегда проходят в душевной, камерной обстановке. Артисты непосредственно общаются со зрителями, поскольку их не разделяет сценическое пространство.

Концерт обещает быть весьма интересным. Помимо ожидаемых песен и романсов, будет необычное сочетание голосов и соло домры, а также совсем непривычный блок из зарубежных хитов: Lolipop и Mister Sadman – привет из 50-60-х, Dancing Queen и Sweat Dream – из 80-90-х. Все это, конечно, a'capella, с юмором и любовью к музыке.

Также в программе концерта – произведения известных советских и зарубежных композиторов русские народные, цыганские песни и попурри из песен 60-х годов в обработке художественного руководителя хора Елены Беляевой.

Все эти чудесные мелодии амурчане услышат в краеведческом музее 17 февраля в 19:00.

Просмотров всего: 103

#концерты #культура #музыка

распечатать