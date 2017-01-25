Российский космонавт Олег Артемьев рассказал благовещенским школьникам о космосе

Благовещенские школьники вышли на связь с российским космонавтом-испытателем Олегом Артемьевым. Поговорить с ним удалось при помощи видеосвязи. Прямиком из Москвы Олег Артемьев утолял любопытство юных амурчан, которые в это время находились в библиотеке имени Машука.

Ученики задали космонавту интересующие их вопросы – например, что делать при встрече с инопланетянами. Космонавт ответил, что с ними не встречался, но обязательно снял бы такой момент на видео. Также ребят интересовало – что будет, если подлететь к солнцу ближе, чем на три метра, и вкусная ли еда в тюбиках.

Своими ощущениями на Земле и в космосе Олег Артемьев делился почти час. Не забыл рассказать и о смешных случаях во время полёта, например, как на космическом корабле им приходилось охотиться за луком, чтобы его поймать. Подобных историй Олег Артемьев может рассказать немало. В общей сложности в полёте он находился почти 170 часов и дважды выходил в открытый космос.

В прошлом году известный космонавт побывал и в Благовещенске, когда приезжал на космофест. К видеовстрече с таким гостем некоторые школьники готовились заранее.

«Я как-то до этого ни разу не видела настоящего космонавта. Понравилось мне очень», – поделилась юная благовещенка.

«Я бы хотел стать космонавтом, потому что это надо учиться и ты познаешь для себя новые планеты и ты узнаешь что-то новое», – добавил школьник.

«Я боюсь лететь в космос, потому что там может случиться какая-то авария и вернуться на Землю уже будет просто невозможно», – сказала девочка.

«Узнали то что метеоритные дожди не часто падают. Ещё мы узнали, что в космосе нету душа», – отметили еще одни юные горожане.

Кроме этого, дети увидели настоящую экипировку космонавтов – несколько видов специальных костюмов, поверочное оборудование, а также нашивки и значки. Эти экспонаты специально привезли в библиотеку из дальневосточного аэрокосмического музея, чтобы показать ребятам.

«Мы и должны, и обязаны проводить работу по профориентации молодёжи для того, чтобы дети задавались мыслью, как же сделать жизнь лучше, чтобы они шли на технические специальности. Потому что деятельность космодрома – это не только космонавты, это и люди, которые ежедневно ведут сложную кропотливую наземную работу», – рассказал генеральный директор Дальневосточного аэрокосмического музея Владимир Косьяненко.

К видеовстрече с Олегом Артемьевым организаторы начали готовиться ещё в январе. Её пришлось согласовывать с Роскосмосом. Сеанс видеосвязи «Задай вопрос космонавту» провели впервые, его приурочили к неделе науки в Благовещенске. Те, кто задавал самые интересные вопросы, получили в подарок фотографии Олега Артемьева с его автографом.

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