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Полиция в Сковородинском районе проводит операцию «Алкоголь»

Полиция в Сковородинском районе проводит операцию «Алкоголь»
Фото: tegrk.ru

В Сковородинском районе Амурской области стражи порядка проводят операцию «Алкоголь». За три дня в населённых пунктах района проверено 22 торговых точки на предмет продажи спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества и других нарушений правил реализации алкоголя. Выявлено два факта нарушений.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 11 февраля в Сковородине двое мужчин и девушка скончались после совместного употребления некачественного алкоголя. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

В декабре прошлого года в одной из торговых точек в Сковородине полицейские обнаружили и изъяли алкогольную продукцию с поддельными марками, было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

В 2016 году на территории Амурской области выявлено 76 преступлений, связанных с незаконным производством и реализацией алкогольной продукции. 71 из них – с использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок. Из незаконного оборота изъяты 23 тысячи декалитров алкогольной продукции с поддельными акцизными и специальными федеральными марками. За нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составлено 304 протокола, в том числе за продажу несовершеннолетним – 157.

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#закон #криминал

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