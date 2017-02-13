Бригады амурского филиала ДРСК за полчаса восстановили электроснабжение в Благовещенске

Бригады филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» накануне вечером восстановили электроснабжение потребителям, проживающим в районе молокозавода и части села Чигири по резервным схемам. Потребители был подключены через полчаса после отключения. Но все аварийно-восстановительные работы на подстанции «Кооперативная» были завершены к двум часам ночи. В ходе восстановления работы оборудования было задействовано 4 бригады амурского филиала ДРСК.

В 18:46 отключилась ВЛ 110 кВ «БТЭЦ – Благовещенская 1» с отпайкой на подстанции «Кооперативная» и «Чигири». В результате без электроснабжения остались потребители, проживающие в районе молокозавода и части села Чигири, более 4 тысяч человек. Сразу две бригады были направлены произвести переключения и запитать потребителей по резервным схемам, а одна бригада была направлена на осмотр оборудования с целью найти место повреждения.

Через 23 минуты после аварийного отключения были подключены потребители от подстанции «Чигири», через 32 минуты – от подстанции «Кооперативная». В ходе осмотра энергообъектов было обнаружено повреждение на подстанции «Кооперативная». После устранения повреждения в 2:07 все оборудование было включено в работу по нормальной схеме. Причину повреждения будут выяснять специалисты.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

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