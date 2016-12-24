Иду в Магадан: в Приамурье нашли пропавшего белоруса

Полиция в Амурской области обнаружила пропавшего жителя белорусского города Мозырь. Он без вести пропал 18 декабря 2015 года. 35-летний мозырянин, собрав тёплые вещи и взяв с собой 150 рублей, ушел из дома. В Белоруссии мужчину найти не смогли, и пропавшего объявили в межгосударственный розыск.

«8 февраля поступил звонок от коллег из полиции Амурской области. Переданная информация обескуражила оперативников. Нашелся пропавший без вести мозырянин», – сообщил новостному агентству Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Мужчину задержали инспекторы ДПС на автодороге Чита – Хабаровск в районе поселка Новобурейский. Пропавший рассказал полицейским, что его конечная цель – Магадан. До места задержания за год мужчина сумел преодолеть 8 520 километров. Мозырянин рассказал, что шёл в Магадан пешком и ехал на попутках, по пути ему помогали люди – деньгами и едой.

«Конечный маршрут выбрал неслучайно. Лет восемь назад он работал в Магадане. Ещё тогда он, впечатленный красотами природы и климатом, решил для себя вернуться», – рассказали в полиции.

Сообщается, что российские полицейские, убедившись, что у путешественника все в порядке, благополучно отпустили его, пожелав удачи в пути до Магадана.

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#происшествия

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