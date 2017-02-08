Крупное обрушение проезжей части произошло в центре Владивостока

Фото: deita.ru

В центре Владивостока на улице Станюковича при обрушении подпорной стены обвалилась часть внутриквартальной дороги. ЧП случилось во вторник, 14 февраля, передаёт ИА «Дейта». По словам очевидцев, обрушение произошло неподалёку от ресторана «Семь футов», где сейчас строится новая высотка.

На снимках, опубликованных свидетелями ЧП, видно, что часть улицы осела и частично обрушилась в сторону берега моря, где расположены пирсы яхт-клуба в бухте Фёдорова.

На место прибыли комиссии администрации города, специалисты ГО ЧС и бригады пожарной охраны Владивостока. Ведётся разбирательство.

«На дороге образовалась трещина. Сейчас ведётся осмотр места происшествия. Работают и краевые, и городские спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет», –рассказала РИА «Восток-Медиа» сотрудник пресс-службы краевого управления МЧС. Она также уточнила, что глубина обрушения составила до 20 метров в длину и около 15 в ширину.

Губернатор Приморского края держит ситуацию на контроле.

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#Дальний Восток #происшествия #строительство

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