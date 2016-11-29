В России хотят разрешить родителям давать детям двойные фамилии

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Госдума РФ может разрешить давать детям двойные фамилии – сразу от папы и мамы. Сейчас сдваивать фамилию можно только после вступления в брак. Новая инициатива разрешит родителям записывать новорождённого сразу под двумя фамилиями, сообщает «Российская газета».

Поправки внесут в законопроект, запрещающий давать детям странные имена (в том числе нецензурные и числовые). В ближайшие дни этот проект рассмотрит Госдума.

«Предлагаемая поправка позволит родителям давать ребенку двойную фамилию, образованную посредством присоединения фамилий отца и матери в любом порядке», – сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Авторы предложения считают, что такая норма позволит избежать семейных конфликтов по поводу фамилий.

Предлагаемой поправкой оговаривается, что фамилия ребенка может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом. Такая норма, по мнению авторов идеи, уравновесит законопроект о запрете давать странные имена детям. В целом же инициатива о запрете странных имен была поддержана правительством страны и одобрена многими экспертами.

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