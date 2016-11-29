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Сегодня, 13:48 10

В России хотят разрешить родителям давать детям двойные фамилии

В России хотят разрешить родителям давать детям двойные фамилии
Фото: inform-24.com

Госдума РФ может разрешить давать детям двойные фамилии – сразу от папы и мамы. Сейчас сдваивать фамилию можно только после вступления в брак. Новая инициатива разрешит родителям записывать новорождённого сразу под двумя фамилиями, сообщает «Российская газета».

Поправки внесут в законопроект, запрещающий давать детям странные имена (в том числе нецензурные и числовые). В ближайшие дни этот проект рассмотрит Госдума.

«Предлагаемая поправка позволит родителям давать ребенку двойную фамилию, образованную посредством присоединения фамилий отца и матери в любом порядке», – сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Авторы предложения считают, что такая норма позволит избежать семейных конфликтов по поводу фамилий.

Предлагаемой поправкой оговаривается, что фамилия ребенка может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом. Такая норма, по мнению авторов идеи, уравновесит законопроект о запрете давать странные имена детям. В целом же инициатива о запрете странных имен была поддержана правительством страны и одобрена многими экспертами.

Просмотров всего: 574

#дети #закон

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • mm_Лена Фрегатова

    mm_Лена Фрегатова
    2 часа назад

    В америке давно детям дают двойные фамилии

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Что это изменит, жизнь шикарная настанет. Туры морские на круизных лайнерах для всех и каждого.Лишь бы нечего не делать.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Чтоб у следующего поколения фамилия стала четверной? А внучатого - восьмерной?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Некоторых женщин обижает. Почему нет? Хочешь делай- ни хочешь не делай

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    Некоторых женщин обижает. Почему нет? Хочешь делай- ни хочешь не делай



    Мдааа...

    Глубокие познания тонкой женской натуры...

    (Тут конеш про едро надо ввернуть, но не буду, ладно чо уж)

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Ни к чему хорошему это не приведёт. Фамилия должна быть короткой. А иначе как окликнуть по фамилии?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Интересно, а если обе фамилии уже двойные?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007

    СаняCh

    Некоторых женщин обижает. Почему нет? Хочешь делай- ни хочешь не делай



    Мдааа...

    Глубокие познания тонкой женской натуры...

    (Тут конеш про едро надо ввернуть, но не буду, ладно чо уж)



    Тебе то конечно надо, как и на всех ветках АИ

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    mm_Лена Фрегатова

    В америке давно детям дают двойные фамилии



    В Америке и однополые браки норма...



    Хотя, мне двойные фамилии пока не мешают.



  • АКВ

    АКВ
    1 час назад

    Следующий этап - всегда давать ребёнку фамилию матери. Но дурачки-мужчины всё равно продолжат верить, будто у нас - патриархат)))))

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