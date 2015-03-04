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Александр Хорошавин этапирован из Москвы на Сахалин

Александр Хорошавин этапирован из Москвы на Сахалин
Фото: pasmi.ru

Бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин, арестованный два года назад по обвинению в получении взятки, этапирован из московского СИЗО «Лефортово» на Сахалин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На время судебного заседания он будет находиться в СИЗО Южно-Сахалинска», – рассказал источник, добавив, что на Сахалин прибыли и другие фигуранты громкого дела – бывший зампред регионального правительства Сергей Карепкин, экс-глава регионального минсельхоза Николай Борисов, а также помощник Хорошавина Андрей Икрамов.

Первое – закрытое – судебное слушание по делу бывшего губернатора назначено на ближайший понедельник, 20 февраля.

13 февраля сообщалось, что Южно-Сахалинский городской суд получил материалы уголовного дела. Хорошавин и ряд его подчинённых обвиняются по статьям 290 («Получение взятки») и 174 («Легализация денежных средств, добытых преступным путем») УК РФ.

В мае прошлого года суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества семьи бывшего сахалинского губернатора и обращении 1,1 миллиарда рублей в доход государства. Впоследствии хорошавинскую резиденцию превратили в базу отдыха и открыли для туристов.

Как сообщало Амур.инфо, Александр Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. Три недели спустя президент РФ Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, экс-губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. В общей сложности против него возбуждено три уголовных дела.

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#Дальний Восток #российская власть #суды

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