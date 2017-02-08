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Во Владикавказе после ряда жалоб сняли с проката фильм «На пятьдесят оттенков темнее»

Во Владикавказе после ряда жалоб сняли с проката фильм «На пятьдесят оттенков темнее»
Фото: data-kogda.ru

В столице Северной Осетии Владикавказе после официальных жалоб возмущённой общественности сняли с проката эротическую мелодраму «На пятьдесят оттенков темнее». Как пояснили прокатчики, фильм «не поместился» в расписание. Об этом пишет РИА Новости.

Фильм, являющийся продолжением нашумевшей истории о необычных любовных отношениях миллионера и студентки («Пятьдесят оттенков серого»), стал лидером проката во многих странах мира в минувшие выходные. Примечательно, что в 2015 году кинотеатры Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана отказались показывать в кинотеатрах первую часть фильма, подчеркнув, что картина не соответствует ценностям ислама и менталитету местных граждан.

«Картина четыре дня была в прокате, потом поступило официальное письмо о том, что фильм необходимо снять. Фильм показывают во всех регионах Северного Кавказа, даже в Моздоке, запретили только во Владикавказе», – уточнил представитель кинотеатра «Столичный». На странице кинопрокатного учреждения в соцсети указывается, что фильм снят с проката, потому что «не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии», а также в связи «с многочисленными обращениями граждан».

В то же время в Махачкале из пяти городских кинотеатров эротическую мелодраму демонстрируют лишь в одном. В кинотеатре в Назрани – один зал, и «кинотеатр не справляется с показами», поэтому фильм посмотреть нет возможности.

При этом «На пятьдесят оттенков темнее» можно пока ещё можно посмотреть в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

«На пятьдесят оттенков темнее» (Fifty Shades Darker) – американский кинофильм режиссёра Джеймса Фоули по одноимённому роману писательницы Э. Л. Джеймс. Главные роли исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Известно, что вслед за этой лентой вскоре стартуют съёмки триквела под названием «50 оттенков свободы».

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#кино #происшествия

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