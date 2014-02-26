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Сегодня, 12:07 54

Специалисты подсчитывают, во сколько обойдется возрождение архиерейской дачи

Специалисты подсчитывают, во сколько обойдется возрождение архиерейской дачи

На благовещенском судостроительном заводе 14 февраля работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители самого завода, Благовещенской епархии и областные власти. Специалистам за день необходимо осмотреть территорию, где расположена так называемая архиерейская дача, определить, какая часть земли отойдет к епархии, и посчитать, какие предстоят затраты.

Как сообщалось ранее, Благовещенская епархия вызвалась восстановить памятник архитектуры – загородную резиденцию благовещенских архиереев. Помещение находится на территории судостроительного завода и сейчас используется как промышленное.

Разговоры о восстановлении исторического здания и передачи его епархии начались несколько лет назад, сейчас ведется работа по определению территории, которая должна быть отдана православным вместе с самим зданием.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо директор благовещенского судостроительного завода Вячеслав Попов, сегодня весь день специальная комиссия будет работать на территории завода. Помимо определения границ участка, который отойдет епархии, комиссия просчитает, какие расходы понесет судостроительный завод и какие траты лягут на плечи епархии.

«Сейчас необходимо согласовать предварительную схему, чтобы понимать, какие работы нам предстоят и во сколько нам это обойдется. У нас на этой территории находится много производственных помещений, которые необходимо будет перенести. В самом историческом здании у нас налажено производство пакетов для продовольственных товаров. Надо решить, где теперь будет это производство. Плюс к этому нужно будет передвинуть ограждения. Сколько именно средств уйдет на все это, пока неизвестно. Сегодня это все будет рассчитано», – рассказал Вячеслав Попов.

По словам директора завода, решение о передаче исторического здания принималось совместно с епархией и местными властями. К работам по переносу помещений приступят в марте. Делать это завод будет на собственные средства.

Тем временем в епархии объявили сбор средств на реставрацию архиерейской дачи. На сайте епархии сегодня появилось обращение епископа Лукиана: «В этом году мы отмечаем 220-летие рождения и 40-летие прославления великого христианского подвижника, миссионера и ученого – святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского, просветителя Амурского… Первый амурский архиерей приложил много трудов к тому, чтобы возникший на пустом месте городок превратился в большой цветущий город...

К великому сожалению, за годы лихолетья в Благовещенске не осталось никаких памятных мест, освященных его служением. Пожалуй, единственным зримым напоминанием о первосвятительских трудах владыки Иннокентия и его преосвященных преемников является небольшой каменный храм и домик на берегу Зеи – всё, что осталось от архиерейской дачи, комплекса культурно-административных строений, принадлежавших Благовещенской епархии до 1918 года. Но и этот культурный объект сейчас находится в плачевном состоянии. Он располагается на закрытой территории судостроительного завода, используется как подсобное помещение и требует масштабной реставрации. Благовещенская епархия готова, не причиняя никакого экономического ущерба судостроительному заводу, принять это здание под свою опеку, провести здесь капитальный ремонт, сделать доступной церковь, облагородить прилегающую территорию...

Инициатива Благовещенской епархии нашла поддержку у губернатора Амурской области и мэра нашего города Благовещенска. Прошу вас, дорогие благовещенцы, поддержать нас в этом благом начинании и в юбилейный год святителя Иннокентия почтить его память возможным вкладом, направленным на восстановление сохранившегося памятника – маленькой церкви и архиерейского дома».

Просмотров всего: 2169

#религия #строительство

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Комментарии
Показать все (54) Обсудить на форуме
  • makostik5

    makostik5
    4 часа назад

    Сколько же можно!? Очередная церковь на такой маленький город!

    Собранными деньгами лучше бы людям помогли, которых затянула нищета и которым детей кормить нечем.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    сколько еще попы будут охмурять народ?!!!

  • Теплолюбивый

    Теплолюбивый
    4 часа назад

    Какое красивое здание!!! Не знал о его существовании

    Думаю после реставрации это место будет пользоваться популярностью у туристов

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Рабочие места создавайте для простых амурчан с зарплатой для жизни, а не выживания в АО.

    Присосались и сосут с населения поборами, что властьимущие, что эти.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад



    ~~Первый амурский архиерей приложил много трудов к тому, чтобы возникший на пустом месте городок превратился в большой цветущий город...



    Любопытно, что КОКРЕТНО он сделал для этого?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Oldlord



    ~~Первый амурский архиерей приложил много трудов к тому, чтобы возникший на пустом месте городок превратился в большой цветущий город...



    Любопытно, что КОКРЕТНО он сделал для этого?



    Склонял к послушанию непослушных послушниц? Цветы рассаживал по всему городу? Рассадник устраивал?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    Теплолюбивый

    Какое красивое здание!!! Не знал о его существовании Думаю после реставрации это место будет пользоваться популярностью у туристов



    много туристов посещает место бывшего кинотеатра Амур? а домик на Ленина-Пионерской?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    vertex

    Oldlord



    ~~Первый амурский архиерей приложил много трудов к тому, чтобы возникший на пустом месте городок превратился в большой цветущий город...



    Любопытно, что КОКРЕТНО он сделал для этого?



    Склонял к послушанию непослушных послушниц? Цветы рассаживал по всему городу? Рассадник устраивал?



    телюку для герба позировал.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    4 часа назад

    Хитропопые попы и здесь умудрились всех , скажем так, обвести вокруг пальца, мало того что забирают то, что нужно им, так и работы по переносу помещений оплачивать не будут.Как понять "не причиняя экономического ущерба", там же производство пакетов. Кто врёт,Попов или попы?

  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Но если решили передать,то и затраты заводу покрыть должны за счёт РПЦ... Помнится,денег на строительство церкви в микрорайоне денег не было,так епархия объясняла затянувшиеся работы...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    fidel castro rus

    Хитропопые попы и здесь умудрились всех , скажем так, обвести вокруг пальца, мало того что забирают то, что нужно им, так и работы по переносу помещений оплачивать не будут.Как понять "не причиняя экономического ущерба", там же производство пакетов. Кто врёт,Попов или попы?



    Там все коммуникации имеются еще с советских времен, халява и место замечательное.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Граждане, работники культовых сооружений, вы сначала ПЕРЕВАРИТЕ тот объём, который уже получили. На Ленина Пионерской что, ранее было собственностью церкви?.. А почему тогда бессрочная и безвозмездная аренда?.. Город ВООБЩЕ умеет распоряжаться имуществом, или это инструмент разбазаривания?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Поповская зараза при поддержке вертикали, распространяется по стране как тараканы.

  • avantura

    avantura
    3 часа назад

    А пусть Лукиан отдаст свой дом под дачу архиерейскую. Как только поп затребовал, так сразу Попов всё отдать готов. А с какой стати? И Иннокентий Вениаминов не был безупречным, а Лукиан и нынешние благовещенские попы вообще... Ничего им отдавать не надо!

  • Jenny26

    Jenny26
    3 часа назад

    Не понимаю почему простые граждане должны реставрировать...точнее делать пожертвования...сами захотели забрать сами и реставрируем...когда собирались забрать благовещенцев как то не спрашивали

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Jenny26

    Не понимаю почему простые граждане должны реставрировать...точнее делать пожертвования...сами захотели забрать сами и реставрируем...когда собирались забрать благовещенцев как то не спрашивали



    Вы еще и коммунальные затраты ежемесячно по всем их объектам оплатите из своего кармана)))

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    ....загородную резиденцию благовещенских архиереев....

    а остальному народу эта "резиденция" пользу приносила? Может там "архиереи" детей лечили или там были школы, приюты и т.д.? Что там происходило на этой "резиденции"? Если эта резиденция существовала только для ублажения "тучных тел" попов и власть-имущих, то пусть лучше сейчас она остается сараем-больше пользы!

  • АннаS

    АннаS
    3 часа назад

    из своего кармана, пусть реставрируют, а не с бабулек последнее вытряхивают ТОЛСТОПУЗЫ.

  • GStor

    GStor
    3 часа назад

    кому-то мешает эта церквушка? Мне вот абсолютно ровно до всех этих епархий

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    АннаS

    из своего кармана, пусть реставрируют, а не с бабулек последнее вытряхивают ТОЛСТОПУЗЫ.



    От постов разбухли.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    3 часа назад



    http://blag.azbuka.tv/data/documents/Big-photo_149.jpg

  • arh.pashamas

    arh.pashamas
    3 часа назад

    А на Ленина Чайковского так крест и будет стоять!?

  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Теплолюбивый

    Какое красивое здание!!! Не знал о его существовании Думаю после реставрации это место будет пользоваться популярностью у туристов



    И я так думаю. А то спрятали за забором то, что должно быть доступно для народа.



  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Город ВООБЩЕ умеет распоряжаться имуществом



    Быстро забыли какой обшарпанный бомжатник стоял в центре города.



  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    avantura

    Ничего им отдавать не надо!



    Пусть развалится окончательно?



  • АКВ

    АКВ
    3 часа назад

    Место красивое, здание красивое. Надеюсь, наконец их приведут в порядок.

  • АКВ

    АКВ
    3 часа назад

    Кварц

    avantura

    Ничего им отдавать не надо!



    Пусть развалится окончательно?



    Назло бабушке отморожу уши. Назло соседям разведу тараканов. Назло жене отравлюсь винегретом. Кредо дорогих россиянцев))))

  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Jenny26

    Не понимаю почему простые граждане должны реставрировать...точнее делать пожертвования...сами захотели забрать сами и реставрируем...когда собирались забрать благовещенцев как то не спрашивали



    Потому что у церкви отняли то, что ей принадлежало. И церковь не спрашивали.



    Сейчас по-честному надо бы вернуть в том виде, в каком отняли. А тут люди готовы эти руины реставрировать и привести здание в нормальное состояние, чтоб историю города сохранить, чтоб люди могли зайти и посмотреть старину и... начались вопли. Кому-то этот домик был интересен вчера? Никому. А сегодня с чего-то не на шутку возбудились. День влюбленных? Так надо другим местом возбуждаться в такой-то праздник :)))



  • ay

    ay
    3 часа назад

    Фтарой корпус ДальГавы тоже церкви отдать? РПЦ вернули местечко под бывшим к/т "Амур" - и теперь ни к/т, ни храма. Зашибись.

  • Вежливый

    Вежливый
    3 часа назад

    Надеюсь когда нибудь вернется та власть которая как сотню лет назад с прихлебаями в рясах разберется

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Кварц
    Jenny26

    Не понимаю почему простые граждане должны реставрировать...точнее делать пожертвования...сами захотели забрать сами и реставрируем...когда собирались забрать благовещенцев как то не спрашивали



    Потому что у церкви отняли то, что ей принадлежало. И церковь не спрашивали.



    Сейчас по-честному надо бы вернуть в том виде, в каком отняли. А тут люди готовы эти руины реставрировать и привести здание в нормальное состояние, чтоб историю города сохранить, чтоб люди могли зайти и посмотреть старину и... начались вопли. Кому-то этот домик был интересен вчера? Никому. А сегодня с чего-то не на шутку возбудились. День влюбленных? Так надо другим местом возбуждаться в такой-то праздник :)))





    Музей!? Вы хотите музей там организовать!? Я только ЗА! Выставки, туристы, сувениры!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    А орут на каждом углу, что коммуняки всех истребили попов на Руси. Откуда тогда эти повылазили. Или раньше были истинные, которых уничтожили, а сейчас просто оборотни - менеджеры, вовремя обернувшиеся вылезли, потому как удобно нахаляву харчеваться? И торговать в Храме Божьем?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Житель города 89Если все сделают, красиво будет однозначно. Еще одно место куда можно будет ходить любоваться.



    главное , что бы за забор пускали....иногда

  • dronns

    dronns
    2 часа назад

    Попы жиру бесятся

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    Кварц

    Теплолюбивый

    Какое красивое здание!!! Не знал о его существовании Думаю после реставрации это место будет пользоваться популярностью у туристов



    И я так думаю. А то спрятали за забором то, что должно быть доступно для народа.



    такое впечатление создается, что ты был на даче у нынешнего архиерея

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    vertexА орут на каждом углу, что коммуняки всех истребили попов на Руси. Откуда тогда эти повылазили. Или раньше были истинные, которых уничтожили, а сейчас просто оборотни - менеджеры, вовремя обернувшиеся вылезли, потому как удобно нахаляву харчеваться? И торговать в Храме Божьем?


    посмотрите на это с другой стороны, они же открыли вам глаза на многое -теперь точно ясно кто есть кто и почему в 17м с ними поступили именно так.

  • GStor

    GStor
    2 часа назад

    Вежливый, ага, а ещё в ссылку отправят всех, кто будет возмущаться их политике. Это не выход.

    Церковь не трогает вас, почему вы трогаете церковь?!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    GStor

    Вежливый, ага, а ещё в ссылку отправят всех, кто будет возмущаться их политике. Это не выход. Церковь не трогает вас, почему вы трогаете церковь?!



    простите, а чем церковь сейчас занимается? конкретно рыпыцы. почему мне кришнаиты, допустим, не мешают?

  • Jenny26

    Jenny26
    1 час назад

    Кварц

    Теплолюбивый

    Какое красивое здание!!! Не знал о его существовании Думаю после реставрации это место будет пользоваться популярностью у туристов



    И я так думаю. А то спрятали за забором то, что должно быть доступно для народа.



    Ну территория СЗОР закрытая и по пропускам....вы считаете для народа забор переносить будут и всех пускать?

  • Jenny26

    Jenny26
    1 час назад

    arh.pashamas

    А на Ленина Чайковского так крест и будет стоять!?



    Согласна!!Здание снесли и теперь у нас там крест стоит прям как на кладбище.....они на то всё не могут деньги собрать уже на новый объект собирают

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Сектанты из РПЦ решили ещё недвижимость застолбить на халяву. У попов денег больше, чем у настоящего среднего класса в этой стране. Кому интересно почитайте какой бизнес ведет РПЦ на Валааме. Даже местных жителей извели.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    GStor

    . Церковь не трогает вас, почему вы трогаете церковь?!



    Как это не трогает?



    Попы людей сбивают не только с здравого смысла, но и в прямом смысле, автомобилями!



    Лезут со своим словом в школы, ВУЗы, армию, космос...



    Забирают городское имущество, парки, скверы...



    Повсюду втыкают кресты...



    И это называется "не трогают"?



  • Serega28rus

    Serega28rus
    1 час назад

    Не будет церквей, минаретов и мечетей вам понастроят, там деньги быстро собирают.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Serega28rusНе будет церквей, минаретов и мечетей вам понастроят, там деньги быстро собирают.


    странный выбор. А если вместо этого -школы и институты, музеи попробовать! Или выбор только между церквями и минаретами?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Вежливый

    Надеюсь когда нибудь вернется та власть которая как сотню лет назад с прихлебаями в рясах разберется



    +100500!!! Заодно и с их прихлебаями и лизоблюдами-подсвечниками!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Точно! застроим всё православными храмами, чтоб минаретов с мечетями не было. Костёлы тожы - нафиг с пляжу?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Кварц

    Сергей Труш

    Город ВООБЩЕ умеет распоряжаться имуществом



    Быстро забыли какой обшарпанный бомжатник стоял в центре города.



    Какой бомжатник стоял с центре города? ПОЧЕМУ он таковым был?.. или его освятили просто может быть?.. Сейчас там как нет ничего, ка ки небыло.. покрасили по белили. Всё. Кто его эксплуатирует? А почему не эксплуатирует? А на Калинина-пролетарской что, в бывшем кинопрокате?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    GStor

    Вежливый, ага, а ещё в ссылку отправят всех, кто будет возмущаться их политике. Это не выход. Церковь не трогает вас, почему вы трогаете церковь?!



    Ряхсоносцы, как крысы, лезут во все сферы мирской жизни. Вот и надо с ними как с крысами...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    В Здании что на Пионерской Ленина хотели сделать музей города Благовещенска.

  • ay

    ay
    1 час назад

    В музее придётся рассказывать о клятых красных коммуняках.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Serega28rus

    Не будет церквей, минаретов и мечетей вам понастроят, там деньги быстро собирают.



    смотри, за оскорбление ислама лично перед кадыркиным будешь извиняться!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Кварц , если Вы за справедливость , почему польский костёл не отдадите католикам ?

    Или Вы за "справедливую справедливость" ?

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    ay

    Точно! застроим всё православными храмами, чтоб минаретов с мечетями не было. Костёлы тожы - нафиг с пляжу?



    Чобта? Просто они тоже будут православнутые, как и тот, что на Горького. )



  • alex 3

    alex 3
    54 минуты назад

    Сергей Труш
    Кварц

    Сергей Труш

    Город ВООБЩЕ умеет распоряжаться имуществом



    Быстро забыли какой обшарпанный бомжатник стоял в центре города.



    Какой бомжатник стоял с центре города? ПОЧЕМУ он таковым был?.. или его освятили просто может быть?.. Сейчас там как нет ничего, ка ки небыло.. покрасили по белили. Всё. Кто его эксплуатирует? А почему не эксплуатирует? А на Калинина-пролетарской что, в бывшем кинопрокате?


    похоже что мрак и ужас! Закрытая частная территория!

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