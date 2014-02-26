Специалисты подсчитывают, во сколько обойдется возрождение архиерейской дачи

На благовещенском судостроительном заводе 14 февраля работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители самого завода, Благовещенской епархии и областные власти. Специалистам за день необходимо осмотреть территорию, где расположена так называемая архиерейская дача, определить, какая часть земли отойдет к епархии, и посчитать, какие предстоят затраты.

Как сообщалось ранее, Благовещенская епархия вызвалась восстановить памятник архитектуры – загородную резиденцию благовещенских архиереев. Помещение находится на территории судостроительного завода и сейчас используется как промышленное.

Разговоры о восстановлении исторического здания и передачи его епархии начались несколько лет назад, сейчас ведется работа по определению территории, которая должна быть отдана православным вместе с самим зданием.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо директор благовещенского судостроительного завода Вячеслав Попов, сегодня весь день специальная комиссия будет работать на территории завода. Помимо определения границ участка, который отойдет епархии, комиссия просчитает, какие расходы понесет судостроительный завод и какие траты лягут на плечи епархии.

«Сейчас необходимо согласовать предварительную схему, чтобы понимать, какие работы нам предстоят и во сколько нам это обойдется. У нас на этой территории находится много производственных помещений, которые необходимо будет перенести. В самом историческом здании у нас налажено производство пакетов для продовольственных товаров. Надо решить, где теперь будет это производство. Плюс к этому нужно будет передвинуть ограждения. Сколько именно средств уйдет на все это, пока неизвестно. Сегодня это все будет рассчитано», – рассказал Вячеслав Попов.

По словам директора завода, решение о передаче исторического здания принималось совместно с епархией и местными властями. К работам по переносу помещений приступят в марте. Делать это завод будет на собственные средства.

Тем временем в епархии объявили сбор средств на реставрацию архиерейской дачи. На сайте епархии сегодня появилось обращение епископа Лукиана: «В этом году мы отмечаем 220-летие рождения и 40-летие прославления великого христианского подвижника, миссионера и ученого – святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского, просветителя Амурского… Первый амурский архиерей приложил много трудов к тому, чтобы возникший на пустом месте городок превратился в большой цветущий город...

К великому сожалению, за годы лихолетья в Благовещенске не осталось никаких памятных мест, освященных его служением. Пожалуй, единственным зримым напоминанием о первосвятительских трудах владыки Иннокентия и его преосвященных преемников является небольшой каменный храм и домик на берегу Зеи – всё, что осталось от архиерейской дачи, комплекса культурно-административных строений, принадлежавших Благовещенской епархии до 1918 года. Но и этот культурный объект сейчас находится в плачевном состоянии. Он располагается на закрытой территории судостроительного завода, используется как подсобное помещение и требует масштабной реставрации. Благовещенская епархия готова, не причиняя никакого экономического ущерба судостроительному заводу, принять это здание под свою опеку, провести здесь капитальный ремонт, сделать доступной церковь, облагородить прилегающую территорию...

Инициатива Благовещенской епархии нашла поддержку у губернатора Амурской области и мэра нашего города Благовещенска. Прошу вас, дорогие благовещенцы, поддержать нас в этом благом начинании и в юбилейный год святителя Иннокентия почтить его память возможным вкладом, направленным на восстановление сохранившегося памятника – маленькой церкви и архиерейского дома».

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#религия #строительство

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