Амур.инфо разыгрывает билеты на концерт Кая Метова

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Советский и российский автор-исполнитель и композитор, заслуженный артист России Кай Метов выступит с концертом в Общественно-культурном центре Благовещенска 16 февраля. Амур.инфо разыгрывает два пригласительных билета на выступление артиста среди читателей сайта.

В комментариях к этой новости пользователи могут опубликовать стихотворения «в стиле Кая Метова». Произведение, наиболее похожее на авторский стиль артиста, будет признано победителем конкурса.

Победителя объявят 15 февраля в 16 часов, редакция свяжется с ним через систему личных сообщений.

Концерт заслуженного артиста России Кая Метова состоится в ОКЦ 16 февраля в 18:30. Автор и исполнитель находится в большом гастрольном туре, 12 февраля Кай был в Хабаровске, сегодня – в Амурске.

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