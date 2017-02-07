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14февраля
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Сегодня, 11:54 19

Амур.инфо разыгрывает билеты на концерт Кая Метова

Амур.инфо разыгрывает билеты на концерт Кая Метова
vk.com/club38934276

Советский и российский автор-исполнитель и композитор, заслуженный артист России Кай Метов выступит с концертом в Общественно-культурном центре Благовещенска 16 февраля. Амур.инфо разыгрывает два пригласительных билета на выступление артиста среди читателей сайта.

В комментариях к этой новости пользователи могут опубликовать стихотворения «в стиле Кая Метова». Произведение, наиболее похожее на авторский стиль артиста, будет признано победителем конкурса.

Победителя объявят 15 февраля в 16 часов, редакция свяжется с ним через систему личных сообщений.

Концерт заслуженного артиста России Кая Метова состоится в ОКЦ 16 февраля в 18:30. Автор и исполнитель находится в большом гастрольном туре, 12 февраля Кай был в Хабаровске, сегодня – в Амурске.

Просмотров всего: 732

#конкурсы #концерты

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Декстор

    Декстор
    4 часа назад

    А что он поёт? Про что писать стихи? Я то стихоплёт ещё тот...

  • full

    full
    4 часа назад

    Декстор

    А что он поёт? Про что писать стихи? Я то стихоплёт ещё тот...



    Он разве поет?

  • Декстор

    Декстор
    4 часа назад

    full

    Декстор

    А что он поёт? Про что писать стихи? Я то стихоплёт ещё тот...



    Он разве поет?



    Вроде рот открывает под музыку

  • full

    full
    4 часа назад

    Декстор

    full

    Декстор

    А что он поёт? Про что писать стихи? Я то стихоплёт ещё тот...



    Он разве поет?



    Вроде рот открывает под музыку



    Я тебя тебя сегодня буду... Незабываемо. Звание купил, не?

  • Теплолюбивый

    Теплолюбивый
    4 часа назад

    я б и за бесплатно бы не пошёл на этого бездарного смотреть

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    А, знаю - это тот казахчик у которого все песенки на один мотивчик наложены.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    4 часа назад

    Позишин намбр ван- Метов приезжает к нам. Позишн намбр ту- билет хочу. Я знаю точно,знаю наверняка

    Билету рада будет моя тётыка.

    Я ей тогда звоню- position number 2.

  • мираж

    мираж
    4 часа назад

    Рosition number one - отдыхаю сама

    Рosition number two - на концерт хочу

    Я знаю точно, знаю наверняка

    концерт в четверг 16 февраля

    И я тебе пишу, рosition number 2.

    Я так устала, так устала, я хочу отдохнуть

    Песни с Каем попеть, стариной тряхнуть, но..

    Рosition number one - говоришь не дам

    Рosition number two - мол только ему

    Да это верно, но подумай сам

    Твои песни пою, значит он это я :))

  • Громова

    Громова
    4 часа назад

    Помним тебя, мы помним тебя

    Только лишь тобою наша молодость полна

    Молодость наша...не уходи

    Position number three!!!

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    4 часа назад

    Что мы сделали с тобою,

    Видно это не судьба..

    Мы в мечтах летели к морю,

    Но расстались навсегда.

    Друг о друге мы забудем,

    Неспеша и не любя..

    Но те чувства помнить будем,

    Что дарили ты и я..

  • Евлеслав

    Евлеслав
    3 часа назад

    Хороший был певец. В 90-е из каждого утюга были слышны его песни. Я бы сходил.

  • Елена Лазо

    Елена Лазо
    3 часа назад

    Я хочу себе билет

    Даже в дальние ряды!

    Без билета - вот секрет! -

    Ни туды и ни сюды...

    Может, в этом повезет

    И найдется идиот...

    Шмякнет красную печать - и...

    Бобро п о р ж а л о в а т ь!!! )))

    (Кай Метов. "Билет")

  • Аватарик

    Аватарик
    3 часа назад

    Когда я встретила тебя,

    Подумала вот это да!

    Ты на меня не посмотрел,

    И телефон мне дать не захотел.

    Но как же так, сказала я

    Ты посмотри какая я!

    Фигура у меня отпад

    И в сумочке лежит Айпад!

    Ты усмехнулся и ушел,

    Наверно лучшую нашел....

  • Nutka

    Nutka
    3 часа назад

    Position number one – заработал сам.

    Position number two – зарплату хочу.

    Я знаю точно, знаю наверняка:

    Сегодня вторник ты - зарплата, моя,

    И другу я звоню, position number two.

    Припев:

    Я не могу, не могу продолжать этот путь,

    Я так устал, так устал, Я ХОЧУ ОТДОХНУТЬ,

    Зарплате я говорю, как давно я тебя не видел.

    И ипотека тебя ждала

    И комуналка тебя ждала

    На что мы жили без тебя?????

    Милая моя, где ты?

  • Евлеслав

    Евлеслав
    3 часа назад

    Хочу на концерт, но муза на тему Кая меня не посещает. Пойду, тупо, куплю билет

  • Blaga89

    Blaga89
    1 час назад

    Как сегодня не хватает нам послушать песни Кая. Куда бежать, кому звонить, чтоб на концерт его сходить?Мы не можем больше ждать, хотим услышать Вас опять!В небе светит одинокая звезда, про весну шепчет она, грусть развеет, подмигнет и на концерт нас приведет!

  • Оленька мудрая

    Оленька мудрая
    1 час назад

    Оу е наконец-то, подруга моя

    Очень, очень рада слышать тебя

    Есть такая нынче тема на Кай Метова сходить

    Но для этого сначала нужно песню сочинить

    А потом только ты, Кай Метов и я



    Припев

    Вспомним его, мы впомним его

    Вспомним как мы слушали на мафоне его

    Ту затертую кассету мы так берегли

    Потому что очень любили Кайя мы.

    Ты ведь со мной, ты ведь со мной тысячи раз

    Ты ведь со мной, ты ведь со мной тысячи раз

    Оу е наконец, подруга моя

    Вот и нам, удалось, удачу поймать,

    Есть такая нынче тема позабыть про все проблемы, позабыть про все дела

    Только ты, Кай Метов и я!

    Ты ведь со мной, ты ведь со мной тысячи раз

    Ты ведь со мной, ты ведь со мной тысячи раз

    припев

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    У меня 2 вопроса, за какие подвиги этот придурок стал заслуженным? и кто вообще пойдет на этого придурка?

  • Елена Лазо

    Елена Лазо
    47 минут назад

    Мужики! В семье проблемы, недопонимание?

    И достало всех уже взаимовоспитание?

    Ну тогда сюда читайте, как авторитетом стать!

    Надо научить супругу... с кухни в ванную летать!

    А потом слетать за пивом, воблой и кальмарами!

    Всем чертям тогда на зависть

    Станьте классной парою!

    ... И билет на Метова поимейте с этого!.. )))

    (Кай Метов. "Воспитательный процесс")

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