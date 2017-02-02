Авиабомбу времён Второй мировой нашли близ немецкого аэропорта

Фото: dp.ru

Неразорвавшуюся бомбу обнаружили в немецком городе Кельстербах, граничащем с территорией Международного аэропорта Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает ТАСС. По данным местной полиции, вес снаряда достигает 250 килограммов. Вероятно, он был сброшен на город ВВС Великобритании.

Вокруг места обнаружения смертоносного объекта установлена зона безопасности радиусом 700 метров. На этой территории расположены гостиница, приют для беженцев, отрезок высокоскоростной автомагистрали, через неё проходят железнодорожные пути. Также в оцепление попали постройки, принадлежащие аэропорту. Имеют ли эти постройки отношение к пассажирским терминалам аэроузла, правоохранители не уточняют.

Франкфуртский аэропорт является первым по уровню пассажиропотока в Германии. Как заверили в местной полиции, происшествие на его работу никак не повлияет.

В ходе Второй мировой войны на Германию было сброшено свыше двух миллионов бомб, примерно пятая часть из них не разорвалась. С тех пор постоянно (раз в несколько месяцев, иногда чаще) эти снаряды обнаруживают рабочие-дорожники и строители. Как правило, сапёрам удаётся обезвредить опасные находки в течение нескольких часов.

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#происшествия

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