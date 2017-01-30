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В Сковородине три человека умерли от отравления суррогатным алкоголем

В Сковородине три человека умерли от отравления суррогатным алкоголем
Фото: panoramio.com

Три жителя города Сковородино умерли после употребления некачественного алкоголя. Это случилось 11 февраля. По информации Амур.инфо, все трое жили в одном многоквартирном доме, но в разных квартирах.

Девушка 1991 года рождения, двое мужчин 1973 и 1967 года рождения выпивали вместе. Все трое не имеют постоянной работы. Сейчас следователи выясняют причину смерти. Предположительно, это суррогат.

По сообщениям пресс-службы амурского следственного комитета, 11 февраля 2017 года в Сковородинскую больницу в состоянии комы были доставлены двое мужчин, которые вскоре скончались. В этот же день в одной из квартир было обнаружено тело молодой женщины. По имеющимся данным, все трое накануне совместно распивали спиртные напитки, при этом они употребили спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола.

«Вообще, сначала их было пятеро. Всех нанял предприниматель, чтобы помочь навести порядок в помещении. И с ними рассчитались китайской водкой. Знаете, такие бутылки со змеей внутри? Они сначала эту водку выпили. Двое ушли домой. А оставшиеся потом где-то еще взяли какой-то разведенный спирт. И вот они умерли», – рассказал Амур.инфо местный житель. – Нельзя сказать, что они вели асоциальный образ жизни. Так, один из погибших был опекуном, нормальная семья».

Сковородинским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Просмотров всего: 2690

#происшествия

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Комментарии
Показать все (60) Обсудить на форуме
  • А.Кузнецов

    А.Кузнецов
    5 часов назад

    СковородинО не склоняется

  • Baska

    Baska
    5 часов назад

    склоняется

  • full

    full
    5 часов назад

    Надо снова поднять цены на алкоголь. И пройти рейдом по квартирам с целью выявить и отобрать. Тогда будет достигнута окончательная победа.

  • Декстор

    Декстор
    5 часов назад

    Наверно Джек Дэниэлс поддельный попался...

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    4 часа назад

    Лучше бы в Сковородинском районе спорт развивали.

    Девушка такая молодая. Соболезную близким и родным.

  • Лыжник

    Лыжник
    4 часа назад

    вы были вообще в Сковородинском районе? Там не то что спорт, там люди порой неразвитые. Про главу района я вообще молчу, похерил всё, что было..

  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    А Сергей Абрамов сейчас как раз под следствием за суррогаты. Совпадение?

  • Это да 64

    Это да 64
    4 часа назад

    согласен с Лыжником .....

  • Это да 64

    Это да 64
    4 часа назад

    Нет он за норкату нашедшию в Швейки и присвоенную себе.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    пока не нашли чем отравили , запретить на неделю продажу всего алкоголя в районе.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    3 часа назад

    Это да 64Нет он за норкату нашедшию в Швейки и присвоенную себе.


    шта?!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Всю едросню с области собрать и перевезти на постоянное местожительство в Сковородинский район цыганским табором. Пусть поднимают район с колен, куда они его и загнали, как и всю область.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад



    В Сковородине три человека умерли от отравления суррогатным алкоголем



    Нада короче еще "поднять акцизы на алкоголь, это единственное средство борьбы с дешевым контрафактом".(с) боги економики от ЕР.

    *не повторять (!) опасно для жизни

  • mm_Лена Фрегатова

    mm_Лена Фрегатова
    2 часа назад

    Нада короче еще "поднять акцизы на алкоголь, это единственное средство борьбы с дешевым контрафактом".(с) боги економики от ЕР. Полностью согласна, хотя богатеньким пофиг

  • Белый лист

    Белый лист
    2 часа назад

    Народ сам нашел какой-то разведенный спирт, сам его пил и сам травился. А виновато вновь государство) Логика народа порой поражает.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    в нашем отдаленном поселке стало намного "тише" по сравнению с 2000ми, зато на кладбище все они вот они рядами лежат- алкоголики, наркоманы , приблатнённые. Упокоились молодыми и с миром, царствие им небесное. Тех кто пришел к своему выбору , же не изменить! Важно уберечь молодёжь, а для этого доступность алкоголя должна быть жестко ограничена.

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    До чего докатились, что человек, промышляющий шабашками и пьющий разведенной сомнительного качества спирт, считается вполне нормальным!!!

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    так то у нас пол-страны такие. в чём их ненормальность? что работать негде? что заводская водка недоступна по цене?

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    alex 3

    в нашем отдаленном поселке стало намного "тише" по сравнению с 2000ми, зато на кладбище все они вот они рядами лежат- алкоголики, наркоманы , приблатнённые. Упокоились молодыми и с миром, царствие им небесное. Тех кто пришел к своему выбору , же не изменить! Важно уберечь молодёжь, а для этого доступность алкоголя должна быть жестко ограничена.



    Да ничего вы ограничениями не добъетесь, пока питие алкоголя будет считаться нормой. Да не просто нормой, а некой крутостью и даже необходимостью. Воспитывать надо правильно, в том числе не только в семье, но и на гос.уровне. А государству выгодно управлять пьяным быдлом, потому и политика такая.

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    evgenii-456

    так то у нас пол-страны такие. в чём их ненормальность? что работать негде? что заводская водка недоступна по цене?



    Вот я о чем выше и говорю. Вы что, умрете без заводской водки? Она - предмет первой необходимости? Никто еще не умирал от недостатка спирта в организме, а вот от спиртосодержащей жидкости мрут пачками...

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    Ненормальность в том, что пьют. И не надо говорить про полстраны. Отсутствие работы не является причиной алкоголизма.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    VeneziaДо чего докатились, что человек, промышляющий шабашками и пьющий разведенной сомнительного качества спирт, считается вполне нормальным!!!


    среднестатистический россиянин.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Venezia
    evgenii-456

    так то у нас пол-страны такие. в чём их ненормальность? что работать негде? что заводская водка недоступна по цене?



    Вот я о чем выше и говорю. Вы что, умрете без заводской водки? Она - предмет первой необходимости? Никто еще не умирал от недостатка спирта в организме, а вот от спиртосодержащей жидкости мрут пачками...


    от переизбытка нормального спирта мрут, и намного чаще мрут чем от сурогата....и не только мрут но и нормальных людей за собой в могилы тянут!

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    Venezia

    Ненормальность в том, что пьют. И не надо говорить про полстраны. Отсутствие работы не является причиной алкоголизма.



    )))))! отсутствие нормальной работы, это и алкоголизм, и повышенный уровень преступности, суициды, да и много ещё чего. Вы просто в Забайкалье не были, наверно.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Доверенные жопализы Абрамова, что скажете о следствии в отношении Сергея Абрамова по делу суррогатного алкоголя? Ваши господа травят область по крупному, а потом Альбина заявляет, что они не причем. Алкоменеджеры региона

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    А я еще раз повторю: алкоголизм - это личный выбор каждого. Хочешь пить? Найдёшь причину.

    И это ужасно, по-настоящему страшно, что тут спокойно так говорят: среднестатистический россиянин... Это быдло, которым удобно управлять. Хочешь быть быдлом? Пей.

  • remez

    remez
    1 час назад

    Официально признать этанол сильно действующим наркотиком (чем он и является)...

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    Доверенные жопализы Абрамова, что скажете о следствии в отношении Сергея Абрамова по делу суррогатного алкоголя? Ваши госпадины травят область по крупному, а потом Альбина заявляет, что они не причем. Алкоменеджеры региона



    Так у него же магазин продуктовый занюханный.

    И то в Благе

    И заметь у несчастных отравившихся денег не было в магазин сходить. Даже за сурогатом.

    За пойло уже народ работает

    Довело едро область кароче до ручки

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    remez

    Официально признать этанол сильно действующим наркотиком (чем он и является)...



    Так и че дальше. Нацгвардия думаете алкашей ловить будет.

    Нет.

    Ну на крайняк если владелец магазина случайно от оппозиции окажется.

    Те на сделки с властью не идут! Вот их могут прижать. А с покровительством едра можно хоть наркотень в открытую толкать

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007

    СаняCh

    Доверенные жопализы Абрамова, что скажете о следствии в отношении Сергея Абрамова по делу суррогатного алкоголя? Ваши госпадины травят область по крупному, а потом Альбина заявляет, что они не причем. Алкоменеджеры региона



    Так у него же магазин продуктовый занюханный.

    И то в Благе

    И заметь у несчастных отравившихся денег не было в магазин сходить. Даже за сурогатом.

    За пойло уже народ работает



    Так Петайчок же глава комитета по предпринимательству. Хоть бы одна умная мысля на заседаниях от нее проскочила. А то все сидит, мечтает, скучает по подследственному гардеробщику-москвичу, ручку погрызывает (Фрейд). Сидит кресло просиживает. Зачем она вам там в ЛДПР? Толку же 0...

  • mikey007

    mikey007
    58 минут назад

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    Доверенные жопализы Абрамова, что скажете о следствии в отношении Сергея Абрамова по делу суррогатного алкоголя? Ваши госпадины травят область по крупному, а потом Альбина заявляет, что они не причем. Алкоменеджеры региона



    Так у него же магазин продуктовый занюханный.

    И то в Благе

    И заметь у несчастных отравившихся денег не было в магазин сходить. Даже за сурогатом.

    За пойло уже народ работает



    Так Петайчок же глава комитета по предпринимательству. Хоть бы одна умная мысля на заседаниях от нее проскочила. А то все сидит, мечтает, скучает по подследственному гардеробщику-москвичу, ручку погрызывает (Фрейд). Сидит кресло просиживает. Зачем она вам там в ЛДПР? Толку же 0...



    Че не проскочила ? Да вот из недавнего: вскрыть всю вашу едроОПГ по Натальино.

    Так что ты, визги, писки, истерика. Все ночники и всех наркоманов на уши подняли....

    УЖАС

    Но встряска болоту под названием едро НУЖНА.

  • СаняCh

    СаняCh
    55 минут назад

    mikey007

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    Доверенные жопализы Абрамова, что скажете о следствии в отношении Сергея Абрамова по делу суррогатного алкоголя? Ваши госпадины травят область по крупному, а потом Альбина заявляет, что они не причем. Алкоменеджеры региона



    Так у него же магазин продуктовый занюханный.

    И то в Благе

    И заметь у несчастных отравившихся денег не было в магазин сходить. Даже за сурогатом.

    За пойло уже народ работает



    Так Петайчок же глава комитета по предпринимательству. Хоть бы одна умная мысля на заседаниях от нее проскочила. А то все сидит, мечтает, скучает по подследственному гардеробщику-москвичу, ручку погрызывает (Фрейд). Сидит кресло просиживает. Зачем она вам там в ЛДПР? Толку же 0...



    Че не проскочила ? Да вот из недавнего: вскрыть всю вашу едроОПГ по Натальино.

    Так что ты, визги, писки, истерика. Все ночники и всех наркоманов на уши подняли....

    УЖАС

    Но встряска болоту под названием едро НУЖНА.



    Вот это прям в точку) Только не Пейтачок там орудовал, а Сережка

    Всех поднял, борэц) Так поднял, что от стыда к брату под тумбочку поехал

  • mikey007

    mikey007
    49 минут назад

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    Доверенные жопализы Абрамова, что скажете о следствии в отношении Сергея Абрамова по делу суррогатного алкоголя? Ваши госпадины травят область по крупному, а потом Альбина заявляет, что они не причем. Алкоменеджеры региона



    Так у него же магазин продуктовый занюханный.

    И то в Благе

    И заметь у несчастных отравившихся денег не было в магазин сходить. Даже за сурогатом.

    За пойло уже народ работает



    Так Петайчок же глава комитета по предпринимательству. Хоть бы одна умная мысля на заседаниях от нее проскочила. А то все сидит, мечтает, скучает по подследственному гардеробщику-москвичу, ручку погрызывает (Фрейд). Сидит кресло просиживает. Зачем она вам там в ЛДПР? Толку же 0...



    Че не проскочила ? Да вот из недавнего: вскрыть всю вашу едроОПГ по Натальино.

    Так что ты, визги, писки, истерика. Все ночники и всех наркоманов на уши подняли....

    УЖАС

    Но встряска болоту под названием едро НУЖНА.



    Вот это прям в точку) Только не Пейтачок там орудовал, а Сережка

    Всех поднял, борэц) Так поднял, что от стыда к брату под тумбочку поехал



    Так не он же наркоту толкал. Спортсмены за бабло натальинское отрабатывающие. Ну а че проституция она такая....

    А Абрамов в тежелое время пошел отдохнуть, забыл принцип: С пидорами не пью.И вот результат. Внимательней надо быть."Швейк" это ж едросовский гадюшник

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    43 минуты назад

    СаняCh

    А Сергей Абрамов сейчас как раз под следствием за суррогаты. Совпадение?



    Под каким следствием, дурень? Тебя куда несёт, клоун?!

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    42 минуты назад

    mikey007

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    Доверенные жопализы Абрамова, что скажете о следствии в отношении Сергея Абрамова по делу суррогатного алкоголя? Ваши госпадины травят область по крупному, а потом Альбина заявляет, что они не причем. Алкоменеджеры региона



    Так у него же магазин продуктовый занюханный.

    И то в Благе

    И заметь у несчастных отравившихся денег не было в магазин сходить. Даже за сурогатом.

    За пойло уже народ работает



    Так Петайчок же глава комитета по предпринимательству. Хоть бы одна умная мысля на заседаниях от нее проскочила. А то все сидит, мечтает, скучает по подследственному гардеробщику-москвичу, ручку погрызывает (Фрейд). Сидит кресло просиживает. Зачем она вам там в ЛДПР? Толку же 0...



    Че не проскочила ? Да вот из недавнего: вскрыть всю вашу едроОПГ по Натальино.

    Так что ты, визги, писки, истерика. Все ночники и всех наркоманов на уши подняли....

    УЖАС

    Но встряска болоту под названием едро НУЖНА.



    Вот это прям в точку) Только не Пейтачок там орудовал, а Сережка

    Всех поднял, борэц) Так поднял, что от стыда к брату под тумбочку поехал



    Так не он же наркоту толкал. Спортсмены за бабло натальинское отрабатывающие. Ну а че проституция она такая....

    А Абрамов в тежелое время пошел отдохнуть, забыл принцип: С пидорами не пью.И вот результат. Внимательней надо быть."Швейк" это ж едросовский гадюшник



    Это Вы про тот случай, когда Сергей Абрамов в общественном месте безбожно матерился и говорил, что депутат Заксобрания - это круче?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    40 минут назад

    СаняCh

    Доверенные жопализы Абрамова, что скажете о следствии в отношении Сергея Абрамова по делу суррогатного алкоголя? Ваши господа травят область по крупному, а потом Альбина заявляет, что они не причем. Алкоменеджеры региона



    :)) КАКОГО следствия, клоун?...

  • oenesterov

    oenesterov
    40 минут назад

    Белый лист

    Народ сам нашел какой-то разведенный спирт, сам его пил и сам травился. А виновато вновь государство) Логика народа порой поражает.



    это не логика народа, а логика местной либерасни

  • full

    full
    38 минут назад

    alex 3

    в нашем отдаленном поселке стало намного "тише" по сравнению с 2000ми, зато на кладбище все они вот они рядами лежат- алкоголики, наркоманы , приблатнённые. Упокоились молодыми и с миром, царствие им небесное. Тех кто пришел к своему выбору , же не изменить! Важно уберечь молодёжь, а для этого доступность алкоголя должна быть жестко ограничена.



    Знаю, где недорого можно купить мозги.

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    38 минут назад

    alex 3

    в нашем отдаленном поселке стало намного "тише" по сравнению с 2000ми, зато на кладбище все они вот они рядами лежат- алкоголики, наркоманы , приблатнённые. Упокоились молодыми и с миром, царствие им небесное. Тех кто пришел к своему выбору , же не изменить! Важно уберечь молодёжь, а для этого доступность алкоголя должна быть жестко ограничена.



    Нужно не только доступ к алкоголю ограничивать, но и создавать условия для занятости!

    Я же говорю, что лучше бы в Сковородинском районе спорт развивали.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    37 минут назад

    Фанат_BLG

    mikey007

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    Доверенные жопализы Абрамова, что скажете о следствии в отношении Сергея Абрамова по делу суррогатного алкоголя? Ваши госпадины травят область по крупному, а потом Альбина заявляет, что они не причем. Алкоменеджеры региона



    Так у него же магазин продуктовый занюханный.

    И то в Благе

    И заметь у несчастных отравившихся денег не было в магазин сходить. Даже за сурогатом.

    За пойло уже народ работает



    Так Петайчок же глава комитета по предпринимательству. Хоть бы одна умная мысля на заседаниях от нее проскочила. А то все сидит, мечтает, скучает по подследственному гардеробщику-москвичу, ручку погрызывает (Фрейд). Сидит кресло просиживает. Зачем она вам там в ЛДПР? Толку же 0...



    Че не проскочила ? Да вот из недавнего: вскрыть всю вашу едроОПГ по Натальино.

    Так что ты, визги, писки, истерика. Все ночники и всех наркоманов на уши подняли....

    УЖАС

    Но встряска болоту под названием едро НУЖНА.



    Вот это прям в точку) Только не Пейтачок там орудовал, а Сережка

    Всех поднял, борэц) Так поднял, что от стыда к брату под тумбочку поехал



    Так не он же наркоту толкал. Спортсмены за бабло натальинское отрабатывающие. Ну а че проституция она такая....

    А Абрамов в тежелое время пошел отдохнуть, забыл принцип: С пидорами не пью.И вот результат. Внимательней надо быть."Швейк" это ж едросовский гадюшник



    Это Вы про тот случай, когда Сергей Абрамов в общественном месте безбожно матерился и говорил, что депутат Заксобрания - это круче?



    Ага, когда в частной беседе с матерился, уличив одного ублюдка в торговле наркотиками, про которого и полиция знает, да поймать не может, ибо тот "лёд" толкает через других в сортире ночного клуба, там, где камер наблюдения нет. Прикинь? Я тоже, кстати, матерюсь, и выпиваю иногда в клубах. Что не так?.. Правда ния, не Сергей не воруем на бюджете, как это Единоросы делают, и не устраиваем шоу с подставами на митингах, от оппозиции как это делает Кобелев. и не нанимаем на работу бывших ментов, чтобы те в интернете потом эти фейки распространяли.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    35 минут назад

    Фанат_BLG

    alex 3

    в нашем отдаленном поселке стало намного "тише" по сравнению с 2000ми, зато на кладбище все они вот они рядами лежат- алкоголики, наркоманы , приблатнённые. Упокоились молодыми и с миром, царствие им небесное. Тех кто пришел к своему выбору , же не изменить! Важно уберечь молодёжь, а для этого доступность алкоголя должна быть жестко ограничена.



    Нужно не только доступ к алкоголю ограничивать, но и создавать условия для занятости!

    Я же говорю, что лучше бы в Сковородинском районе спорт развивали.



    А чо не кружки авиамоделистов, или судостроителей? Я смарю у нас тут все спортсмены, могут запрыгнуть на несколько вряд сложенных резиновых матов.. Очень полезный навык.

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    30 минут назад

    Сергей Труш

    Фанат_BLG

    alex 3

    в нашем отдаленном поселке стало намного "тише" по сравнению с 2000ми, зато на кладбище все они вот они рядами лежат- алкоголики, наркоманы , приблатнённые. Упокоились молодыми и с миром, царствие им небесное. Тех кто пришел к своему выбору , же не изменить! Важно уберечь молодёжь, а для этого доступность алкоголя должна быть жестко ограничена.



    Нужно не только доступ к алкоголю ограничивать, но и создавать условия для занятости!

    Я же говорю, что лучше бы в Сковородинском районе спорт развивали.



    А чо не кружки авиамоделистов, или судостроителей? Я смарю у нас тут все спортсмены, могут запрыгнуть на несколько вряд сложенных резиновых матов.. Очень полезный навык.



    Те кто реально занимается спортом, следит за своим физическим состоянием и здоровьем, не будет употреблять суррогатный алкоголь. Спорт прививает дисциплину. Причем не только спорт высоких достижений, но и массовый спорт.

  • full

    full
    28 минут назад

    Фанат_BLG

    Сергей Труш

    Фанат_BLG

    alex 3

    в нашем отдаленном поселке стало намного "тише" по сравнению с 2000ми, зато на кладбище все они вот они рядами лежат- алкоголики, наркоманы , приблатнённые. Упокоились молодыми и с миром, царствие им небесное. Тех кто пришел к своему выбору , же не изменить! Важно уберечь молодёжь, а для этого доступность алкоголя должна быть жестко ограничена.



    Нужно не только доступ к алкоголю ограничивать, но и создавать условия для занятости!

    Я же говорю, что лучше бы в Сковородинском районе спорт развивали.



    А чо не кружки авиамоделистов, или судостроителей? Я смарю у нас тут все спортсмены, могут запрыгнуть на несколько вряд сложенных резиновых матов.. Очень полезный навык.



    Те кто реально занимается спортом, следит за своим физическим состоянием и здоровьем, не будет употреблять суррогатный алкоголь. Спорт прививает дисциплину. Причем не только спорт высоких достижений, но и массовый спорт.



    Расскажите, как этого чудесного результата достичь. По видимому, спортсмен способен на глаз оценить содержимое бутылки?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    27 минут назад

    Ага. Все остальные, алкаши?.. Я видел спортсменов, которые не только алкоголь употребляют, но и наркоту толкают, крышуют бизнес, устраивают погромы.

  • mikey007

    mikey007
    27 минут назад

    Нуачо: вместо алкоголя спорт, а семью кормить - можно наркотень толкать в свободное от спорта время.

    Нормальный едробизнес план для жизни в АО.

    Не думаю что они чето больше родят.

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    26 минут назад

    full

    Фанат_BLG

    Сергей Труш

    Фанат_BLG

    alex 3

    в нашем отдаленном поселке стало намного "тише" по сравнению с 2000ми, зато на кладбище все они вот они рядами лежат- алкоголики, наркоманы , приблатнённые. Упокоились молодыми и с миром, царствие им небесное. Тех кто пришел к своему выбору , же не изменить! Важно уберечь молодёжь, а для этого доступность алкоголя должна быть жестко ограничена.



    Нужно не только доступ к алкоголю ограничивать, но и создавать условия для занятости!

    Я же говорю, что лучше бы в Сковородинском районе спорт развивали.



    А чо не кружки авиамоделистов, или судостроителей? Я смарю у нас тут все спортсмены, могут запрыгнуть на несколько вряд сложенных резиновых матов.. Очень полезный навык.



    Те кто реально занимается спортом, следит за своим физическим состоянием и здоровьем, не будет употреблять суррогатный алкоголь. Спорт прививает дисциплину. Причем не только спорт высоких достижений, но и массовый спорт.



    Расскажите, как этого чудесного результата достичь. По видимому, спортсмен способен на глаз оценить содержимое бутылки?



    После усердной тренировки единственное, что бы вам хотелось выпить - это неразбавленной чистой воды... но может быть кефирчику обезжиринного)))

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    21 минута назад

    Сергей Труш

    Ага. Все остальные, алкаши?.. Я видел спортсменов, которые не только алкоголь употребляют, но и наркоту толкают, крышуют бизнес, устраивают погромы.



    Не впадайте в крайности! Я лишь предложил эффективный способ снижения алкоголизации населения - развитие массового спорта в Сковородинском районе!

    Я не говорил, что всем нужно заниматься профессиональным спортом! Я говорил, что люди, которые занимаются спортом меньше подвержены влиянию негативных факторов!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    21 минута назад

    Не идеализируйте :))) Зато судамоделисты алкаши палюбому, и радиомеханики, и картингиситы, и авиамоделисты и прочие прочие НЕ спортсмены. Кстати, теннисисты тоже усердно тренируются на турниках?.. А шахматисты?.. У нас с шахматистами в Благовещенске давно общались?.. бедолаги те мыкаются кто куда. Обычные мужики, в шахматы любят играть, кстати. удивительное дело, работают кто где, и на ГСТК в том числе.. и после работы в ШАХМАТЫ играют. Прикинь?

  • СаняCh

    СаняCh
    21 минута назад

    Сергей Труш

    Фанат_BLG

    alex 3

    в нашем отдаленном поселке стало намного "тише" по сравнению с 2000ми, зато на кладбище все они вот они рядами лежат- алкоголики, наркоманы , приблатнённые. Упокоились молодыми и с миром, царствие им небесное. Тех кто пришел к своему выбору , же не изменить! Важно уберечь молодёжь, а для этого доступность алкоголя должна быть жестко ограничена.



    Нужно не только доступ к алкоголю ограничивать, но и создавать условия для занятости!

    Я же говорю, что лучше бы в Сковородинском районе спорт развивали.



    А чо не кружки авиамоделистов, или судостроителей? Я смарю у нас тут все спортсмены, могут запрыгнуть на несколько вряд сложенных резиновых матов.. Очень полезный навык.



    Ну в признании себя жопализом наконец то ты показал свою небезнадёжность.

    Про пьющую бабульку Абрамова уже всё ясно, разбираться тут уже нет смысла, питейное заведение- блаблабла. камер нет. всё куплено. Ясно.

    Альбин, с каких пор ЛДПР против спорта стало? Если ты разжирел от пару боченков в Швейке (видимо гонишься под стандарт Свинок Пеп) это не значит, что все алкаши. А Пепы твои тебя в грош не ставит. 6

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    Фанат_BLG

    Сергей Труш

    Ага. Все остальные, алкаши?.. Я видел спортсменов, которые не только алкоголь употребляют, но и наркоту толкают, крышуют бизнес, устраивают погромы.



    Не впадайте в крайности! Я лишь предложил эффективный способ снижения алкоголизации населения - развитие массового спорта в Сковородинском районе!

    Я не говорил, что всем нужно заниматься профессиональным спортом! Я говорил, что люди, которые занимаются спортом меньше подвержены влиянию негативных факторов!



    мм?.. Только вам известен эффективный способ, все остальные неэффективные?... Люди могут быть подвержены влиянию негативных факторов НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО будучи спортсменами-физкультурниками. Другие способы вовлечения населения и организации досуга вам известны?

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    19 минут назад

    mikey007

    Нуачо: вместо алкоголя спорт, а семью кормить - можно наркотень толкать в свободное от спорта время.

    Нормальный едробизнес план для жизни в АО.

    Не думаю что они чето больше родят.



    У Вас очень ограниченное представление о человеческих возможностях. Можно книги писать. Как вариант!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    17 минут назад

    А вот на такие провокации идёт КОБЕЛЕВ, который в правительстве работает. Понюхайте, чем несёт от статейки!.. И люди там нащёлканы с транспарантами НЕ ЛДПРовской символики. Но статья про ЛДПР :)))

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    16 минут назад

    Сергей Труш

    Фанат_BLG

    Сергей Труш

    Ага. Все остальные, алкаши?.. Я видел спортсменов, которые не только алкоголь употребляют, но и наркоту толкают, крышуют бизнес, устраивают погромы.



    Не впадайте в крайности! Я лишь предложил эффективный способ снижения алкоголизации населения - развитие массового спорта в Сковородинском районе!

    Я не говорил, что всем нужно заниматься профессиональным спортом! Я говорил, что люди, которые занимаются спортом меньше подвержены влиянию негативных факторов!



    мм?.. Только вам известен эффективный способ, все остальные неэффективные?... Люди могут быть подвержены влиянию негативных факторов НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО будучи спортсменами-физкультурниками. Другие способы вовлечения населения и организации досуга вам известны?



    Теперь Вы меня пытаетесь уличить в крайности! Я предложил один из возможных способов! На мой взгляд, очень даже эффективный!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    15 минут назад

    В Селе Красноярово, всякого рода Гуменюками понавтыкали турники за областной бюджет, в кредит.. и ЧТО?... А системного подхода как не было так и нет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    13 минут назад

    Фанат_BLG

    Сергей Труш

    Фанат_BLG

    Сергей Труш

    Ага. Все остальные, алкаши?.. Я видел спортсменов, которые не только алкоголь употребляют, но и наркоту толкают, крышуют бизнес, устраивают погромы.



    Не впадайте в крайности! Я лишь предложил эффективный способ снижения алкоголизации населения - развитие массового спорта в Сковородинском районе!

    Я не говорил, что всем нужно заниматься профессиональным спортом! Я говорил, что люди, которые занимаются спортом меньше подвержены влиянию негативных факторов!



    мм?.. Только вам известен эффективный способ, все остальные неэффективные?... Люди могут быть подвержены влиянию негативных факторов НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО будучи спортсменами-физкультурниками. Другие способы вовлечения населения и организации досуга вам известны?



    Теперь Вы меня пытаетесь уличить в крайности! Я предложил один из возможных способов! На мой взгляд, очень даже эффективный!



    Ну так вы самси себя позиционировали как ЛИЦО, КОТОРОЕ ЗНАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ - СПОРТ. А я утверждаю, что спорт, это далеко не самый эффективный способ, это крайний способ. Кстати, Сталин об Алкоголе

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 минут назад

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 минут назад



    Кстати рекомендую.. уже ДВАЖДЫ прочёл эту книгу.

  • alex 3

    alex 3
    8 минут назад

    эко как попёрло...и эта ветка пропала

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 минут назад

    alex 3

    эко как попёрло...и эта ветка пропала



    Ну так а как быть то?.. Если тут с первой страницы Абрамов во всём виноват.

  • СаняCh

    СаняCh
    16 секунд назад

    Сергей Труш

    alex 3

    эко как попёрло...и эта ветка пропала



    Ну так а как быть то?.. Если тут с первой страницы Абрамов во всём виноват.



    Нет, ну конечно же не он. К алкоголю совсем никакого отношения не имееют поросята. Всего лишь алкоточки по всей области. Ну и основной источник дохода

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