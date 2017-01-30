В Сковородине три человека умерли от отравления суррогатным алкоголем

Фото: panoramio.com

Три жителя города Сковородино умерли после употребления некачественного алкоголя. Это случилось 11 февраля. По информации Амур.инфо, все трое жили в одном многоквартирном доме, но в разных квартирах.

Девушка 1991 года рождения, двое мужчин 1973 и 1967 года рождения выпивали вместе. Все трое не имеют постоянной работы. Сейчас следователи выясняют причину смерти. Предположительно, это суррогат.

По сообщениям пресс-службы амурского следственного комитета, 11 февраля 2017 года в Сковородинскую больницу в состоянии комы были доставлены двое мужчин, которые вскоре скончались. В этот же день в одной из квартир было обнаружено тело молодой женщины. По имеющимся данным, все трое накануне совместно распивали спиртные напитки, при этом они употребили спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола.

«Вообще, сначала их было пятеро. Всех нанял предприниматель, чтобы помочь навести порядок в помещении. И с ними рассчитались китайской водкой. Знаете, такие бутылки со змеей внутри? Они сначала эту водку выпили. Двое ушли домой. А оставшиеся потом где-то еще взяли какой-то разведенный спирт. И вот они умерли», – рассказал Амур.инфо местный житель. – Нельзя сказать, что они вели асоциальный образ жизни. Так, один из погибших был опекуном, нормальная семья».

Сковородинским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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#происшествия

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