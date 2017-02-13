ВЦИОМ: мужчин ценят за честность, а женщин – за красоту

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В канун праздника всех влюблённых Всероссийский центр изучения общественного мнения проанализировал предпочтения мужчин и женщин в выборе второй половины. Данные подтвердили народную мудрость о том, что мужчины любят глазами, а женщины – ушами.

Российские женщины выбирают мужчин, в первую очередь, по таким критериям, как честность, доброта и надёжность, мужчины дам – по красоте, искренности, уму, показывают данные опроса.

Женская красота чаще всего признается главным достоинством – это качество называют 27 % мужчин. При этом ум и интеллект многие мужчины считают не менее важными – 17 %. Путь к сердцу мужчины найдут девушки, проявляющие искренность (15 %), доброту (13 %), хозяйственность (9 %).

Понравиться женщинам, по их собственному признанию, может, прежде всего, мужчина честный (об этом сказали 23 % женщин), добрый (20 %), надежный (16 %).

Есть «универсальные» ценности, которые являются значимыми для представителей обоих полов – это верность (7 % среди мужчин и женщин) и понимание (6 % и 4 %), занимающие почти равные доли в опросе.

Для 43 % россиян лучшим вариантом для поиска будущего мужа/жены является общий круг друзей. Каждый четвёртый участник опроса предпочёл бы завести приятное знакомство в вузе или работе. Популярность этих мест, скорее всего, обусловлена личным опытом. Женщины чаще, чем мужчины, называют хорошим вариантом для начала отношений круг друзей (49 % против 35 %) и работу (29 % против 22 %), тогда как представители сильной половины человечества скорее, чем дамы, согласятся познакомиться на улице (19 % против 9 %).

«В поисках своих вторых половинок россияне стали немного требовательнее. За четыре года снизился интерес к кругу "таких-же-как-они-сами" друзей /коллег и чуть вырос – к знакомствам с людьми, посещающими места, где можно духовно и культурно развиваться (театры, концерты, библиотеки). Однако здесь не стоит обольщаться: желания и мечты – это одно, а реальность – другое. Россияне все равно знакомятся с похожими на себя людьми в тех местах, где более-менее постоянно бывают. Аналогичная ситуация с желаемыми качествами мужчин и женщин: мы мечтаем об идеальных, но влюбляемся в тех, кто рядом – живых людей со своими достоинствами и недостатками», – прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

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