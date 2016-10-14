Apple заказала у Samsung 60 миллионов дисплеев для iPhone 8

Фото: mirror.co.uk

Американская компания Apple заказала у южнокорейской Samsung Display 60 миллионов OLED-панелей для iPhone, который будет представлен в текущем году. Сумма контракта составила примерно 4,3 миллиарда долларов, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на The Investor.

Компания Samsung Display является одним из главных поставщиков дисплеев для Apple. Также она является крупнейшим производителем OLED-дисплеев в мире, занимая свыше 95 % рынка. Каждая приобретённая матрица обойдётся «яблочникам» в 71 доллар. Для сравнения, IPS-матрицы для iPhone 7, по неофициальным подсчётам, стоили почти вдвое дешевле.

При этом в прошлом году Apple заказывала еще 100 миллионов OLED-матриц Samsung Display для своих смартфонов. Если учесть, что каждый год компания продаёт около 200 миллионов устройств, Samsung Display обеспечит экранами не менее 80 % iPhone 8.

Информацию о наличии в iPhone 8 OLED-дисплея корейского производства подтвердил генеральный директор Sharp Тай Джен-ву. Он пояснил, что отказ от использования в смартфонах LTPS-панелей – это единственный путь для Apple, если она хочет создавать инновационные продукты. При производстве OLED-матриц используются органические соединения, эффективно излучающих свет при прохождении через них электрического тока. От LTPS-дисплеев они отличаются низким энергопотреблением, высокой контрастностью и возможностью создавать гибкие экраны.

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