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14февраля
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Амурские студенты будут следить за чистотой прохождения ЕГЭ

В Амурской области появятся общественные наблюдатели для мониторинга образования. Команду наблюдателей из студентов сформирует Амурский госуниверситет – он победил в конкурсе министерства образования и науки РФ по программам развития деятельности студенческих объединений вузов.

Как сообщает пресс-служба министерства образования области, межрегиональный ситуационный центр по обучению и подготовке общественных наблюдателей начнет работу с мая. В течение 2017 года в нем подготовятся более ста экспертов и специалистов. Эти специалисты будут следить за чистотой прохождения ЕГЭ, а также национальных исследований качества регионального образования и других проверочных работ.

Стать общественными наблюдателями смогут исключительно студенты. Для них будет проведен курс лекций и практических занятий, после чего новоиспеченным специалистам выдадут индивидуальные пакеты с атрибутикой наблюдателя.

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#вузы #образование

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