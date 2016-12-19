Экс-губернатор Приамурья Альберт Кривченко стал блогером Амур.инфо

Альберт Кривченко, глава администрации Амурской области с 1991 по 1993 год, начал вести блог на сайте Амур.инфо. Сейчас Альберт Аркадьевич находится на пенсии, но считает, что ему есть что сказать по поводу нынешней ситуации в стране.

«В прессе сейчас столько, мягко говоря, брехни, что проходить мимо нее просто неприлично. К примеру, поскольку этот год дважды юбилейный, газеты принялись дружно публиковать материалы, посвященные 25-летию начала рыночной реформы в России и 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Но прочитаешь и не знаешь – смеяться или плакать, потому как вранье на вранье. А ведь многие авторы имеют ученые степени, поэтому неискушенные читатели наверняка будут им верить», – прокомментировал свой первый пост экс-губернатор.

Альберт Кривченко знает, о чём говорит, журналист по профессии, он 30 лет проработал в печати, в том числе 20 – собственным корреспондентом ТАСС по Амурской области. Член Союза российских писателей, автор двенадцати публицистических книг, среди которых – фундаментальные исследования «Схватка над пропастью. Записки губернатора» и «Выбираю деревню на жительство» в двух томах. С октября 1991 года по май 1993 года был главой администрации Амурской области.

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