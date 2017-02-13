Вместо двух утренних рейсов – один: учащихся из села Низинное доставляют в школу на автобусе большей вместимости

Новый вместительный автобус доставляет юных жителей села Низинное (входит в состав городского округа Белогорск) в школу. Школьный маршрут теперь обслуживает современный автобус КАВЗ, вместимостью 34 пассажира.

Как рассказали в комитете по образованию, в селе Низинное проживают 56 школьников. Учатся они в школе № 17. Более половины из них посещают занятия в первую смену. Прежний автобус, вместимостью 22 пассажира, выполнял 2 утренних рейса, в 7:00 и 7:35.



«Прежнее расписание школьных автобуса было, конечно, очень неудобно, – пояснила председатель комитета по образованию Ирина Губина. – По поручению главы города мы обратились в министерство образования и науки Амурской области с заявкой на выделение городу автобуса большей вместимостью. Ключи от нового современного автобуса вручил губернатор Александр Козлов. После проведения технического осмотра, оформления всех необходимых на транспортное средство документов, автобус вышел в рейс. Он отвечает всем требованиям безопасности. Теперь дети уезжают утром одним рейсом в 7:20, и во вторую смену – в 12:45».



Всего в Белогорске действует 3 школьных маршрута. Централизованно учащихся в образовательные учреждения доставляют из отдаленных районов города.

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